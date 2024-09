En Marge ! – avec les oubliés de la société américaine

Dans le cadre d’une nouvelle série d’articles, notre contributrice Tara Wray interviewe très brièvement ses photographes contemporains favoris, afin d’en savoir plus sur leur travail, leurs sujets et leurs motivations. Aujourd’hui, elle a choisi de présenter le travail de Rachel Bujalski.

Rachel Bujalski est une photographe documentaire qui réside et travaille à Los Angeles. Son travail porte sur le quotidien des personnes qui ont choisi de vivre en marge de la société américaine. Au cours de ces quatre dernières années, elle a notamment travaillé pour Wired, National Geographic et VICE. Elle mène aussi des projets à long terme, comme la série Connected Off-the-Grid, où elle documente le quotidien de personnes qui ont renoncé au rêve américain et choisi de vivre dans des endroits alternatifs – tels que des arbres, des tipis, des voitures ou des bateaux.

Videos by VICE



VICE : Bonjour Rachel. Où vis-tu, et en quoi ton lieu d’habitation influence ta pratique de photographe ?

Rachel Bujalski : Je vis et travaille dans un voilier situé à Marina del Rey, en Californie. Quand je ne suis pas dans mon bateau, je passe mon temps sur la route, au volant de ma Toyota 4-Runner. J’ai choisi d’habiter dans un voilier pour économiser de l’argent et voyager le plus possible. C’est ce qui m’a donné envie d’entamer un projet de plusieurs années, Connected Off-the-Grid. Après m’être séparée de la plupart de mes possessions, j’ai réalisé que les gens qui m’entouraient avaient fait de même. J’ai commencé par photographier mes voisins, qui résident également dans des bateaux, avant de documenter toutes sortes de vies alternatives – celle de gens qui vivent dans des voitures, des camions, des cabanes, des arbres ou encore des tipis.

Comment t’es-tu mise à la photographie ?

J’ai commencé au lycée, et j’aimais bien organiser des séances improvisées avec mes sœurs dans notre maison familiale, située dans l’État du Wisconsin. Puis j’ai bossé en tant que photojournaliste et photo editor au journal de ma fac.



Qu’est-ce qui te pousse à sortir ton appareil ?

Je suis toujours très curieuse de voir comment les autres gens vivent. Je veux savoir ce que ça fait de vivre dans une commune, sur l’océan – et comprendre ce qui peut pousser certaines personnes à escalader un arbre pour y dormir. Je suis vraiment désireuse de connaître toutes les leçons qu’on peut tirer d’une vie différente de la mienne. J’aime particulièrement rencontrer des gens qui semblent être très différents de moi sur le papier, puis me rendre compte que nous avons finalement beaucoup de points communs. C’est devenu un jeu pour moi.

Sur quoi travailles-tu en ce moment ?

J’ai plusieurs projets dans les tuyaux. En ce moment, je bosse sur une version vidéo de ma série Connected Off-the-Grid. Je suis donc en train de reprendre contact avec tous les gens que j’ai photographiés. Mais j’aimerais vraiment approfondir ce sujet, en réalisant des interviews et en prenant des photos aériennes pour montrer leur environnement.

Est-ce que tu arrives à vivre de la photographie ?

Pas complètement, donc je cherche toujours différentes sources de revenus afin de poursuivre mon activité. J’essaie de prendre des petits jobs qui m’offrent pas mal de liberté, histoire de pouvoir repartir sur le terrain dès que j’en ressens l’envie. J’essaie constamment de décrocher des bourses, de vendre des tirages, de répondre à des commandes et de photographier des événements.

Dans ton travail, qu’est-ce qui te rend le plus fière ?

Je suis particulièrement fière des histoires qui se cachent derrière mes images. J’adore échanger avec de parfaits inconnus, apprendre à connaître mes sujets, bien que personne ne puisse le voir sur mes photos. Mais ça a beaucoup d’importance pour moi, et j’espère que c’est également le cas des personnes que je prends en photo.

Qu’est-ce que tu fais quand tu n’es pas trop occupée à prendre des photos ?

Quand je ne travaille pas sur mes séries, je passe mon temps à raconter les histoires qui les ont motivées, ou à rêvasser et planifier les prochains sujets que je souhaite faire.

Selon toi, à quoi ressemblera le futur de la photographie ?

Je pense que les rédacteurs en chef vont commencer à être de plus en plus sélectifs sur les images qu’ils accepteront de publier – et qu’ils se concentreront sur les images à même d’amener des changements ou de lancer un débat.