Pourquoi a-t-on envie de baiser quand on a la gueule de bois ?

Une étude récente réalisée par le Kinsey Institute a révélé que les 30-39 ans avaient des rapports sexuels en moyenne 1,6 fois par semaine. Je fais partie du premier tiers de cette tranche et ai généralement des relations sexuelles deux fois par semaine, ce qui – si nous supposons qu’il y a une sorte de classement, me semble être une bonne moyenne. Je pense que ma copine pourrait avoir envie d’avoir des relations sexuelles un peu plus souvent, mais pas énormément, et comme dans d’autres domaines de notre existence commune, elle tolère mes insuffisances.



Mais nous avons constaté qu’après une grosse teuf, on se transforme tous les deux en assoiffés de sexe. Certains de nos amis ont remarqué la même chose et il existe pas mal d’articles en ligne au sujet de la « hangover horn » (littéralement excitation de gueule de bois). Nous ne sommes donc pas les seuls à le ressentir. Mais personne ne peut expliquer pourquoi ça se produit, principalement parce qu’il n’y a pratiquement aucune recherche sur ce sujet. J’ai donc décidé d’appeler Nicole Prause pour en savoir plus.

Nicole est une neuro-scientifique spécialisée dans le comportement sexuel humain et la toxicomanie. Elle a fondé l’Institut Liberos, qui cherche à comprendre la science du désir. Si quelqu’un pouvait m’aider à comprendre pourquoi je voulais baiser alors que j’éprouvais en même temps une grosse envie de gerber, c’était bien elle.

VICE : Salut Nicole ! Pourquoi les gens sont-ils excités quand ils sont bourrés ?

Nicole Prause : Il pourrait y avoir plein de petites raisons, mais l’explication qui me semble être la plus juste est cette chose appelée la myopie alcoolique. La plupart des gens aiment le sexe et le trouvent agréable, et boire de l’alcool augmente ces tendances de base. Ainsi, quand vous êtes en état d’ébriété et mais dans la zone ascendante [en gros : saoul mais pas trop déglingué], votre myopie se concentre davantage sur les choses que vous aimiez déjà avant de commencer à boire. Ainsi, le sexe deviendra un élément central, ce qui vous conduira peut-être à ne pas prêter attention à des questions relatives au sexe qui d’habitude vous tracassent – les préservatifs, par exemple.

Pensez-vous qu’il soit logique de vous réveiller le lendemain super excité, alors que vous avez cessé d’être dans la zone ascendante, mais plutôt le contraire ?

La plupart de nos études se concentrent sur la zone ascendante, et nous avons de très bonnes théories à propos de la montée et de son effet sur l’excitation sexuelle. Mais il n’ya pas de bonne théories pour la descente : vous êtes censé être fatigué et irritable.

OK. Et ajouter des drogues au mélange pourrait augmenter l’effet de cette myopie ?

Oui. Il y avait une étude vraiment étrange où on a administré de la meth aux participants. Les scientifiques ne leur ont rien montré, ne les ont pas touché, mais les personnes ont déclaré se sentir plus excitées sexuellement. Juste par le fait d’être assis là, défoncés. Ce qui est un peu bizarre. Alors je suppose que oui, peut-être !

Qu’en est-il de l’ecstasy et de la MDMA ? C’est un empathogène qui donne envie de faire un câlin à tout le monde. Alors peut-être que notre excitation accrue du lendemain en est une conséquence ?

C’est une idée intéressante, et je me demande s’il existe un lien. La MD vous donne envie de toucher les gens et de vous rapprocher d’eux – donc peut-être que vous vous ressentez la même chose quand vous êtes dans la zone de descente [lorsque vous sentez les effets néfastes de l’alcool ou de la drogue]. Vous n’êtes pas dégoûté par les gens et vous voulez être tout près d’eux. Ça ne me semble pas être une théorie ridicule.

Est-ce que ça pourrait être dû à une certaine vulnérabilité ? On se sent vulnérable et on souhaite que quelqu’un/quelque chose apaise ce sentiment ?

Spéculativement, bien sûr. Lorsque nous sommes excités, cela active de nombreux effets procurés aussi par l’alcool et d’autres drogues. On ne le considère pas comme une dépendance en soi, mais il existe le même processus de récompense que lorsque vous sniffez de la coke ou que vous mangez un morceau de gâteau dont vous n’aviez pas besoin mais dont vous aviez envie. Ça satisfait et active les mêmes zones. Peut-être qu’on essaie d’adoucir un peu la descente. Soit en termes d’humeur et d’émotion, soit en termes d’activités satisfaisantes.

Ça aide certainement à soulager l’anxiété, qui est une grosse partie de la gueule de bois et des descentes.

Chacun possède ses propres stratégies pour garder ses émotions ou ses angoisses sous contrôle. Courir, aller au cinéma ou même jardiner. Peu importe. Beaucoup de gens pensent que c’est mal de considérer le sexe comme tel; voir le sexe de cette manière serait en quelque sorte inadapté. C’est fou. Le point essentiel du sexe – en supposant que nous ne l’abordions pas sous un angle procréateur – est de vous faire sentir bien. Il va donc de soi que si vous êtes déprimés ou mal en point suite à une grosse nuit de débauche, vous allez chercher quelque chose qui va atténuer ces sensations.

Qu’en est-il de l’orgasme comme moyen d’endormissement ? Beaucoup de gens disent avoir besoin d’un orgasme à la fin d’une soirée saturée en substances pour les aider à s’endormir. Peut-être que nous essayons juste de nous assommer pour rattraper un manque de sommeil ?

On commence à s’intéresser à ça – comment les orgasmes peuvent aider à dormir. Ça n’a jamais été prouvé pour l’espèce humaine, même si tout le monde le pense. Donc, c’est encore plus difficile d’ajouter de la drogue à cette équation, car dieu sait comme elle peut compliquer les choses. L’orgasme peut générer une simple relaxation musculaire ou carrément remettre le cerveau dans un état qui ressemble au premier stade de sommeil, même au second; vous vous détendez. Il est tout à fait logique que la masturbation puisse vous aider à vous endormir.

C’est peut-être une affaire de génération : nous nous mettons très souvent à l’envers, avec toutes sortes de substances. Allons-nous faire de cette myopie alcoolique du lendemain de veille un standard quotidien ?

C’est possible. Je veux dire, il est difficile de le dire avec certitude, car lorsque nous réunissons des personnes dans nos laboratoire, ils ne sont certainement pas aussi décalqués que vous l’êtes le dimanche matins.

Je suppose que non. Merci Nicole!

Cet article a été initialement initialement publié sur VICE UK.