Pourquoi certains n’aiment pas le petit coup du matin

Si l’on exclut les quelques fois où j’ai demandé à l’avance à mon compagnon de me réveiller par une pénétration (j’atteins l’orgasme grâce à des aspects psychologiques), mon entrejambe est inerte le matin. Il est comme quelqu’un qui ne se réveille pas, peu importe la force avec laquelle vous le secouez. Mon compagnon et moi avons une relation communicative, saine et équilibrée, et contrairement à mes précédentes relations, on ne profite pas de moi, quelle que soit la manière. Mais récemment, je me suis demandée comment il parvient à être aussi excité tous les matins, alors que je me sens comme un pauvre mollusque au clitoris flasque.

Les libidos à la force inégale se présentent sous toutes les coutures, de la quantité de sexe qu’on désire jusqu’à la façon dont on désire le pratiquer. J’ai 25 ans, et même si ma libido est bien plus faible qu’il y a cinq ans, je pense que le sexe du matin n’a jamais été mon truc. De l’autre côté, le moment clé, le moment premium pour la jouissance de mes partenaires, semble toujours coïncider avec l’heure du réveil. Récemment, je suis sortie avec deux copines qui ont remarqué qu’elles aussi détestaient faire l’amour le matin. À force de mettre le sujet sur la table, je me suis rendu compte que tout le monde, d’une manière ou d’une autre, a un avis tranché sur la question.

Videos by VICE

« Tout le monde a un rythme différent au sein de son corps, des flux de désir différents, des formes d’excitation différentes. Alors que les études montrent que tous les organes génitaux connaissent des érections pendant le sommeil, que ce soit le pénis ou le clitoris, la façon dont les gens réagissent au réveil diffère beaucoup », explique Sinclair Sexsmith, un confrère écrivain et éducateur sexuel. Lui-même sexuellement du matin, Sexsmith apporte une nouvelle perspective. « Certains sont juste du matin et veulent commencer la journée dès qu’ils se réveillent. Certains sont des gens câlins et veulent roupiller une petite heure pour avoir un moment de proximité. Et certains ressentent dans leur corps cette excitation qui les démange et veulent la soulager, même par un petit coup rapide. »

« Tout comme il y a différentes formes de sécrétions vaginales à travers un mois, cela ne veut pas dire qu’on veut automatiquement faire l’amour parce qu’on remarque qu’on est un peu plus humide tel ou tel jour » – Candice Nicole, psychologue du sexe

Même si je sais que, quelle que soit notre configuration génitale, nous sommes tous plus semblables que différents, je me demande constamment, en tant qu’éducatrice sexuelle, ce qui fait que nous avons une telle variété dans nos préférences. Y a-t-il une différence physiologique entre les gens qui se réveillent et qui veulent immédiatement faire l’amour, et les gens qui ne veulent pas ?

J’ai discuté avec le docteur Candice Nicole, une psychologue du sexe qui conseille et qui dirige des équipes de recherche scientifique, et je lui ai demandé d’expliquer pourquoi des conjoints peuvent avoir des libidos matinales aussi radicalement différentes. « Chez une personne sans souci de santé, l’acte de dormir provoque le repos et la remise en état du corps, m’écrit-elle par mail. Le système nerveux parasympathique (SNP), la partie qui nous aide à nous sentir tranquilles et à expérimenter l’excitation sexuelle, est plus propice à être actif pendant le sommeil. Quand on vient juste de se réveiller, il se peut que le SNP soit encore en activité. Cela signifie que le corps est moins stressé et plus ouvert à l’excitation sexuelle, ce qui inclut une circulation optimale des parties génitales. Les taux de testostérone sont également plus importants le matin, et baissent à mesure que la journée avance. »

Mais cette augmentation n’est pas si simple. Pour les propriétaires de vulves, l’humidité (pas la dureté) est mise en avant comme le signe de l’excitation – et l’humidité n’a pas forcément grand-chose à voir avec l’excitation, constate le docteur Nicole. « Une réponse physiologique ne suggère pas automatiquement un impératif sexuel. Tout comme il y a différentes formes de sécrétions vaginales à travers un mois, cela ne veut pas dire qu’on veut automatiquement faire l’amour parce qu’on remarque qu’on est un peu plus humide tel ou tel jour. L’érection matinale peut être, mais n’est pas toujours un signe d’excitation sexuelle. Pour certains, cela peut même être une nuisance ».

« Mes érections matinales sont parfois des érections de pipi, m’a confirmé mon compagnon alors que je pensais tout haut à écrire cet article. Il faut faire attention à celles-là. Parfois tu penses que tu bandes mais c’est juste que ton pénis durcit parce que ta vessie est pleine ». J’ai repensé à toutes les fois où ma baise du matin a été interrompue parce qu’en plein milieu, mon partenaire se rendait compte qu’il avait besoin de pisser. Ça a pris beaucoup de sens, et je me suis déjà demandé si j’avais déjà eu une érection du clitoris qui était en fait une simple envie d’uriner.

« Pour les femmes, peu importe le chronotype, la plupart préfèrent faire l’amour entre 18 heures et minuit » – Candice Nicole

Si l’on enlève ces rares occasions où je suis déshydratée et où ma vessie n’est pas prête à exploser, je ne peux personnellement pas faire l’amour le matin à moins d’avoir d’abord fait une halte aux toilettes. La vessie se situe le long du canal vaginal sur le côté du ventre, et pour moi, le sexe vaginal avec une vessie pleine est la recette de l’inconfort. Mais il est vrai que j’ai entendu des filles dire qu’elles apprécient la pression que cela exerce contre leur point G – peut-être que c’est valable aussi en partie en faveur de l’excitation matinale.

Heureusement, le docteur Nicole avait encore quelques pépites scientifiques en réserve afin d’expliquer ce phénomène. Elle cite une étude de 2014 qui analyse comment le genre et le chronotype – les gènes qui déterminent un quart des constantes du sommeil – influencent le moment de la journée où on est le plus excité. « Pour les femmes, peu importe le chronotype, la plupart préfèrent faire l’amour entre 18 heures et minuit, même si les femmes qui ont un chronotype matinal ont une seconde vague d’intérêt sexuel entre 6 heures et 9 heures ».

J’ai vu plusieurs articles prétendre que « le sexe est inscrit dans les gènes des hommes » le matin, et me suis demandée si cette étude pourrait l’expliquer. « Selon la même étude, les hommes avaient plus de chances d’avoir du désir sexuel le matin (de 6h à midi) peu importe le chronotype, mais le chronotype détermine quelle partie de la matinée », explique le docteur Nicole. « Les hommes avec un chronotype du soir préfèrent faire l’amour de 9h à midi, ce qui peut correspondre à leurs heures naturelles de réveil. Les hommes avec un chronotype matinal ou non-orienté ont plus de chances de préférer faire l’amour dès 6 heures du matin ».

Cela paraît sensé : les hormones et les cycles du corps varient fortement d’une personne à une autre. Le savoir m’apaise beaucoup par rapport à la façon dont j’ai compromis de nombreuses fois mes excitations paresseuses pour laisser mes partenaires lâcher une goutte à l’intérieur de moi. « C’est le MEILLEUR moyen de commencer la journée », tel est le constat qu’a fait mon compagnon quand j’ai poussé l’enquête de ses besoins matinaux personnels un peu plus loin. « C’est comme faire de l’exercice dès le réveil, on se sent bien, c’est une libération. » J’étais obligée d’être d’accord. C’est une super façon de me faire attaquer la journée, et c’est vrai que j’adore le sentiment du sperme qui s’égoutte lentement de moi tout le long de la journée. (Bien sûr, mon compagnon et moi ne mettons pas de capote. Mais je ne vous encourage pas à renoncer aux préservatifs dans l’intérêt de la sensation.)

Alors comment quelqu’un comme moi, dont la libido du matin diffère de celle de son compagnon, doit faire pour gérer au mieux les besoins dépareillés ? Le docteur Nicole a une approche très directe : la planification ! « Si le couple choisit de planifier deux expériences sexuelles par semaine, il peut choisir des moments qui correspondent à la libido de chacun », remarque-t-elle. « Ils peuvent assouvir tout besoin sexuel potentiel avec spontanéité le restant de la semaine, mais les deux sessions établissent un compromis équitable ». Pour les personnes endormies le matin comme moi, elle recommande en plus la position de la cuillère car elles permettent aux deux d’être à l’horizontale.

Sexsmith partage une anecdote qui est survenue lors d’une expérience personnelle afin de me faire plus relativiser, lui aussi. « Je suis plus réveillé le matin – mon corps ralentit le soir et j’ai moins d’énergie. Personnellement je pourrais avoir un rapport sexuel tous les matins, mais ce n’est pas vraiment le cas de mon partenaire. Donc on négocie – je prends note des matins où aucun de nous n’a besoin d’être quelque part et je fais des allusions ou j’en parle ouvertement la nuit d’avant, j’y vais doucement et je me concentre sur des attouchements sensuels et des petites choses qui excitent, plutôt que d’être orienté vers le but de l’orgasme ».

D’accord ? Ça ne devrait pas être aussi compliqué de capter quand son partenaire est sur la même longueur d’ondes, peu importe notre degré d’assoupissement. « Un simple baiser, une simple caresse, un glissement doit souvent suffire à satisfaire le désir qu’a mon corps », ajoute-t-il. « Si ce n’est pas le cas, et que mon partenaire n’est toujours pas dedans, je me fais jouir tout seul et je peux commencer ma journée ».

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.