Pourquoi continuer à manger de la viande quand la vie nous donne les burgers végétariens ?

Il y a mille et une raisons de devenir végétarien.

Et il y en a autant pour continuer à manger de la viande. En 2016, la « question de la viande » est tellement devenue d’actualité qu’elle polarise tous les débats et force celui qui assume son régime – qu’il ait choisit de manger de la bidoche ou pas –, à être en mesure de le défendre comme une conviction politique.

On vous rassure tout de suite : aujourd’hui, on n’a pas envie de se prendre la tête et polémiquer pendant des heures – on ne parlera pas de ce que ressentent les poulpes au moment d’être mangés vivants, ni de la raison pour laquelle, sans la viande, nos ancêtres seraient encore probablement des primates.

Non, on a juste envie de se prouver à nous-même que, même sans viande, il est carrément possible de réussir à se casser le bide.

Ça tombe bien, les mecs de chez Burgerlords – le restaurant qui domine actuellement le burger game à Los Angeles – ont bien voulu nous filer la recette du veggie burger qui figure sur leur carte. Oubliez les steaks de tofu sans réel goût et les simili-viandes congelés dégueulasses : ici on fait les choses bien, avec de vrais aliments et du vrai gras.

On commence avec une base aromatique bien solide composée d’une compotée d’oignons caramélisés à laquelle on ajoute des champignons et des aubergines rôtis. Vient ensuite la colonne vertébrale du burger, une préparation végatale maison qui n’a vraiment rien à envier à steak : un mélange de riz complet et de pois-chiche. On laisse au céleri et au cumin le soin d’apporter un petit coup de fouet aromatique au bordel. Enfin, on rappelle la texture grasse et filandreuse de la viande à l’aide d’un mélange de noix de cajou.

Il ne reste plus qu’à cuire son patty végétarien à la poêle avec un peu d’huile et de le savourer entre deux buns avec un accompagnement qui va bien : des oignons bien caramélisés, de la vinaigrette « Thousand Island » (ou à mieux, une bonne giclée de Sauce algérienne) et le fromage fondu de votre choix.