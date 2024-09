Pourquoi des expatriés français votent-ils pour la candidate anti-immigration?

Les Français voteront cette fin de semaine pour élire un nouveau président de la République. Ils ont maintenant le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup de Français au Québec, et ils ont été nombreux à voter aux élections de la première ronde, en avril.

Si la diaspora française au Québec représente, de près ou de loin, les intérêts politiques de la France, forcément, il doit y en avoir qui ont voté pour Marine Le Pen. Les résultats montrent d’ailleurs qu’elle a récolté environ 6 % des voix à Montréal et près de 14 % à Québec.

Mais qu’est-ce qui pourrait bien pousser des immigrés à vouloir voter pour quelqu’un qui a une position anti-immigration très claire? Et, surtout, qu’est-ce qu’ils en ont à battre, puisqu’ils habitent désormais ici?

Pour répondre à mes questions, j’ai contacté Denis Franceskin, responsable du Front National (FN) en Amérique du Nord. Français d’origine, M. Franceskin réside aujourd’hui aux États-Unis, dans le New Jersey, où il est directeur des exploitations chez Life Time Fitness.

VICE : Depuis quand le FN est-il représenté en Amérique du Nord?



Denis Franceskin : Ça fait quelques années, je dirais une bonne dizaine d’années. J’en fais partie depuis presque cinq ans et, depuis le début de 2017, je suis secrétaire national pour les Français du monde entier.

Est-il plus difficile de convaincre les gens outre-mer et les expatriés de voter FN?



C’est vrai qu’il y a une particularité en Amérique. Pour résumer : aux États-Unis, on a un électorat bourgeois de droite, donc ces gens-là votent pour la droite financière. Au Canada, ce sont plus des étudiants portés vers la gauche de Macron et même Mélenchon.

Lors de votre récent passage au Québec, avez-vous rencontré des gens qui avaient exprimé le désir de retourner en France si Mme Le Pen était élue?



Quelques-uns oui, mais j’ai surtout rencontré des étudiants. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui, avec les changements, envisageraient un retour en France. Ce qui est normal. Si quelqu’un vient par exemple aux États-Unis pour ouvrir un commerce ou une entreprise qui est trop difficile à ouvrir en France à cause des taxes et de la bureaucratie, évidemment, si Marine est élue et qu’on redonne la chance aux Français de prospérer, certains reviendront. Je ne suis pas du tout choqué par cette logique.

Elle a eu de meilleurs résultats au Canada cette fois-ci qu’à l’habitude, ces résultats vous étonnent-ils?



Il y a eu une évolution, mais aussi plus de travail de terrain ces dernières années. Il y a aussi une chose : vous avez des gens qui vivent au Canada qui sont expatriés, et d’autres qui font leurs vies au Canada. Ce sont deux types de gens différents, mais qui, malgré tout, ont de la famille en France, avec qui ils discutent et comprennent que la vie est plus dure en France.

Vous savez, si vous parlez avec des gens, surtout au Québec et à Montréal, et vous leur demandez s’ils comptent retourner en France, ils vous diront en très grand nombre : « Non, la France, c’est terminé. » Mais ils ont souvent une plus grande connexion avec la France [que les expatriés autre part]. C’est donc normal que plusieurs aient choisi Marine pour les représenter, pour le bien de leur famille qui est encore en France.

Ne voyez-vous pas une dichotomie à être un immigrant qui vote pour quelqu’un qui essaie d’empêcher l’immigration en France?



Vous faites la même erreur que lorsqu’on parle de mondialisation versus mondialisme. L’immigration a toujours existé. Des gens sont partis, ils se sont rencontrés, ont fondé des familles. C’est un phénomène qui a toujours existé.

Mais il faut en comprendre l’origine. En France, les immigrants sont arrivés de manière massive dans les années 70. Pourquoi? C’étaient les années 70, ce n’était pas à cause de la guerre ou quoi que ce soit. Aujourd’hui, on sait pourquoi : c’est à la demande du patronat, qui voulait faire venir des travailleurs immigrants moins bien payés pour se remplir les poches. Les politiciens qui étaient au pouvoir à ce moment-là ont travaillé avec eux, et on s’est vite retrouvé dans une situation qui n’est pas soutenable.

Et ce n’est aucunement de la faute des immigrants. C’est celle du système d’immigration. Il y a deux grands problèmes avec ce système-là.

Le premier, c’est l’accueil massif. On en prend plus que ce que l’on peut supporter. Et c’est de la faute du système, pas celle des immigrants.

Le deuxième problème, c’est qu’on les accueille tous, mais on n’a rien à leur offrir. Que peuvent-ils faire, ces gens-là? On a un problème de chômage. Plusieurs politiciens sont malhonnêtes et voudraient nous faire croire que l’immigration est obligatoire, alors que dans les faits, nous n’avons rien à offrir à ces gens sauf notre misère. Si on les accueille, on doit les nourrir, les loger, les éduquer. Ça pèse financièrement sur les gens qui vivent déjà en France.

C’est avant tout pour un système économique. C’est un renversement de la réalité. On fait paraître Marine comme étant une raciste, alors que la gauche s’est servie des immigrants comme des esclaves, et les gens qui vivaient déjà en France, on les met dans des situations impossibles.

Et comment est-ce que vous expliqueriez à un immigré français pourquoi il faudrait voter FN?

Je lui dirais que la France n’est pas un petit pays, elle a une histoire, a eu des grands moments. Il y a aussi notre devoir vis-à-vis les « oubliés », ces bonnes gens qui ne sont pas riches, je pense notamment aux agriculteurs. Il faut un programme pour protéger les plus faibles.

Voter pour enrichir les riches, ça passe bien à la télé, mais dans le monde réel, ce sont les gens qui souffrent qui attendent notre soutien. Marine a toujours protégé les oubliés, tous ceux qui ne sont pas dans les grandes villes. Des gens qui ont un boulot, qui travaillent fort, qui ont du mal à économiser, qui ont du mal à prendre leur retraite, à se loger. Tout ce peuple-là est dirigé par des amis des riches comme Macron.

Il essaie de faire croire qu’il est sorti du gouvernement, mais c’est faux. Il est populaire parce qu’il est jeune et charismatique, mais ce sont des détails insignifiants dans la politique réelle. C’est une continuité politique. Tous les gens qui soutiennent Macron, ce sont ceux qui ont été au pouvoir.

C’est inquiétant, ce renversement de la réalité avec les gens qui sont au pouvoir. Ils agissent comme des sauveurs de l’humanité, c’est très inquiétant. Je dirai à cette personne : aie le courage de te battre, d’avoir tes convictions, de soutenir la France qui a toujours été une troisième voix, ce qui est dur à cause de l’influence de la mondialisation. Je lui dirais : « Ne te laisse pas aveugler une fois de plus, bon Dieu! Marine n’est pas dangereuse. Elle n’est pas la catastrophe, la catastrophe est déjà là. »

Macron et tous ces gens-là, on a l’impression qu’ils sont des nouveaux venus et que Marine serait la fin du monde. Mais elle n’a jamais été au pouvoir. Tous les problèmes de la France, le chômage, l’immigration massive, l’économie et le krach de 2008, ce n’est pas Marine! Macron essaie de faire croire qu’il est sorti du gouvernement, mais entendons-nous bien que si l’élection était l’année prochaine, il serait encore dans le gouvernement!

Marine Le Pen a elle aussi démissionné récemment de son poste en tant que présidente du FN, n’est-ce pas?



Mme Le Pen respecte le principe de la cinquième république, dont l’essence même est que le président de la République représente le pays en tant qu’homme ou que femme, et non pas comme un parti. Le fait que Marine ait décidé de quitter le FN, c’est dans cette logique-là. D’être elle-même, et non le Front National. Elle respecte simplement la tradition instaurée par le général de Gaulle.

Billy Eff est sur internet ici et là.