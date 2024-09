Pourquoi des gars aiment tant retirer leur chandail en public

L’article original a été publié sur VICE Royaume-Uni.

Imaginez la scène : on est dans un festival, il est deux heures du matin, le DJ fait jouer Africa, la foule est en liesse, les vodka and coke vont et viennent dans tous les sens, la foule danse et chante bruyamment, et puis vous le voyez soudain apparaître, l’idiot sans chandail qui fait tourner sa chemise comme un lasso au-dessus de sa tête.

Videos by VICE

Un aveu : je suis cet idiot.

Si vous me demandiez pourquoi j’enlève très souvent ma chemise en public, je ne pourrais pas vous le dire. Je suis mince, mais j’ai un peu de ventre et, si je deviens le centre de l’attention sobre, je fonds. J’ai donc cherché à savoir pourquoi j’ai tendance, ainsi que des milliers de gars comme moi, à me dévêtir partiellement en public, alors que tant d’autres peuvent passer une journée entière sans enlever leur chemise.

« Les gars qui enlèvent leur chandail le font certainement pour de multiples raisons, dit Jonathan Hoban, psychothérapeute. Mais c’est généralement lié à une sensation de liberté et à une volonté de créer des liens affectifs. »

Quiconque a vu les gars gonflés à la créatine se mettre torse nu trouvera cette explication un peu indulgente. D’ailleurs, c’est aussi un comportement alimenté par la testostérone, exactement comme beaucoup le pensent, poursuit-il : « Ce sont des hommes qui cherchent à s’imposer comme mâle alpha. »

C’est facile de regarder de haut ce comportement en apparence narcissique, mais, si on s’intéresse à ce qui se cache dessous, on voit qu’un peu de sympathie envers ces tas de muscles est de mise : « Le narcissisme est essentiellement une grande surcompensation, dit Jonathan Hoban. En grande partie, c’est que vous n’avez pas été assez vu, entendu ou valorisé quand vous étiez enfant. Quand votre mère souligne vos accomplissements, vous ressentez les effets de l’endorphine ou de la dopamine sécrétées. Vous ressentez ce sentiment de récompense. »

Si on n’a pas reçu ces doses de bonheur dans l’enfance, la conséquence peut être qu’on devient en grandissant un homme-enfant, toujours désespérément en quête de celles-ci par d’autres moyens. « Le message que ça envoie, dit le psychothérapeute, c’est : “Je n’ai pas eu de reconnaissance alors que j’étais enfant, alors je veux de la reconnaissance pour ce que je suis maintenant, s’il vous plaît.” Il s’agit aussi d’exprimer un sentiment de puissance. Ils n’ont pas cette puissance en eux, mais leur corps l’a. Ils veulent se sentir aimés. Quand des personnes autour disent : “Wow, tu es dans une excellente condition physique!”, ils se sentent aimés. »

J’ai parlé à quelques gars qui se mettent aussi souvent torse nu en public et, peut-être sans surprise, un seul a admis qu’il le fait pour faire voir ses abdominaux. « J’avais l’habitude de le faire quand j’étais vraiment en forme, m’a dit Lee Goddard, 34 ans. Surtout pour impressionner ou intimider. Je voulais de l’attention. Mais ensuite j’ai rencontré ma femme. Elle se fichait de tout ça, et je me suis calmé. »

D’autres expliquent leurs stripteases partiels par des motivations plus innocentes, comme se faire des amis. « Les vêtements nous protègent », explique la psychologue clinicienne Deborah Page, et « quand nous les enlevons, nous nous rendons vulnérables, alors se dévêtir pourrait être un signe d’intimité et de volonté de créer des liens affectifs entre hommes ».

Cependant, c’est le « côté comique » qui a été de loin la raison la plus invoquée. « Je sais que ça fait rire les autres, a dit Josh Finn, 26 ans. Je ne suis pas en forme et je suis poilu. Si je mesurais six pieds, j’avais les bras tatoués et j’allais au gym tous les jours, ça pourrait être intimidant. Mais ce n’est pas du tout le cas, c’est juste pour le côté comique. Et, je suppose, pour montrer que je suis à l’aise avec mon corps. »

Photo: Kremlin Pool / Alamy Stock Photo

Mais qu’en est-il de ces hommes pour qui ça fait partie de leur personnalité et le diffusent dans le monde entier? Vladimir Poutine et Donald Glover, alias Childish Gambino, en sont deux exemples très connus, quoiqu’idéologiquement aux antipodes.

Les photos de vacances de Poutine torse nu, sur lesquelles on le voit monter à cheval, pêcher et nager dans des lacs sibériens, ont été largement tournées en dérision en Occident. « Poutine est l’exemple de la masculinité stéréotypée : monter à cheval, chasser et pêcher torse nu, estime Hilda Burke, psychothérapeute. Mais la culture en Russie est ancrée dans l’iconographie et le pouvoir des symboles. Comme la faucille et le marteau. Peut-être qu’il poursuit cette tradition et que ces photos ne s’adressent pas à nous. »

Le journaliste Leonid Bershidsky a émis une hypothèse intéressante. La plupart des Russes ne seraient pas vraiment impressionnés par les photos de vacances de Poutine. Selon lui, il diffuse ces images pour la presse occidentale comme une sorte de double bluff. On tourne en dérision cette démonstration de masculinité et, pendant ce temps, il fait ses affaires tranquillement dans les coulisses du pouvoir, manipulant les oligarques pour renforcer son emprise sur le Kremlin.

Quant au torse nu de Donald Glover, il est maintenant devenu une partie indissociable de son personnage, dans ses spectacles, à la télévision, au cinéma dans Magic Mike XXL ou dans la vidéo de This Is America.

Screen shot: YouTube / “This Is America“

« Le torse nu de Donald Glover s’inscrit dans une longue et durable tradition d’hommes noirs qui se sont montrés torse nu dans la musique populaire et dans les performances », dit Jason King, professeur à l’Institut de musique enregistrée Clive Davis de l’Université de New York. « Il est en forme, mais ce n’est pas un monsieur-muscles, et il se présente toujours comme un autre type de sex-symbol. Il a adopté un personnage de séducteur comme moyen efficace de promotion pour son virage surprenant et accompli vers la musique soul vintage dans Awaken, My Love! »

Parmi toutes ces avenues théoriques, il y en a une incontestable : se mettre torse nu en public est l’apanage des gars. Parmi les femmes que j’ai sollicitées pour avoir leur opinion, le sentiment général à l’égard d’eux a été la sympathie, mais accordée en levant les yeux aux ciels. « La plupart du temps, ça ne me dérange pas, mais on dirait qu’ils veulent paraître antipathiques quand ils traînent à l’extérieur du Tesco en ayant l’air de chercher le trouble », a dit Emily Bryce, 25 ans.

« Je ne trouve pas ça offensant ou menaçant, mais je trouve une représentation très visuelle et frappante du privilège d’être un homme », estime pour sa part Bee Nicholls, organisatrice de la marche « Free the Nipple » de Brighton. « Je ne dis pas que les hommes en sont responsables et je ne pense pas que les hommes ne devraient pas se promener torse nu pour cette raison. Mais, en tant que femme qui est très consciente de ça, un groupe d’hommes sans chandail et insouciants montre bien les privilèges que les hommes ont et que les femmes n’ont pas. »

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Revenons à moi, l’idiot. Pourquoi je le fais? C’était vraiment pour surprendre quand j’étais plus jeune : ça a fait rire et, pour un gars timide qui puisait sa confiance dans l’alcool, c’était une victoire facile. Mais je suis un peu plus vieux aujourd’hui, et mieux dans ma peau et très à l’aise loin des projecteurs. Alors pourquoi, quand j’entends Africa, est-ce que j’enlève encore ma chemise et m’en sers comme d’un lasso? J’ai demandé à Deborah Page, qui, en plus d’être psychologue, est la mère de ma blonde et me connaît donc très bien.

« Les humains ont deux systèmes de bonheur. Le premier repose sur le confort : on a besoin d’être en sécurité et en santé. L’autre repose sur la joie : ces moments de plaisir, souvent avec une autre personne, mais pas nécessairement, qui font sécréter des hormones comme l’endorphine ou la dopamine. Enlever ta chemise semble te procurer de la joie, et c’est aussi une façon d’exprimer ta liberté », m’a-t-elle expliqué.

Dit comme ça, ça ne semble pas si mal.

David Hillier est sur Twitter .