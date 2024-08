Pourquoi le sperme coule-t-il du vagin après un rapport sexuel ?

Pour ne plus rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter de VICE Belgique.

Le corps humain est un amas de tubes qui transportent toutes sortes de liquides : sang, sueur, larmes, sperme, liquide céphalo-rachidien et pisse. Et bien sûr, tous ces liquides doivent rester en mouvement. Quand un type a appelé l’émission de radio américaine Savage Lovecast pour demander comment il pouvait faire pour que son sperme reste bien au chaud dans le vagin de sa femme, une tempête d’indignation s’est déclenchée sur les réseaux sociaux.



Dan Savage, l’animateur du podcast, a d’ailleurs judicieusement nommé cette affaire « le Drippygate ». Tout a commencé quand un mec l’a appelé pour lui raconter son histoire de sperme qui dégoulinait du vagin de sa femme après le sexe, en ajoutant qu’il trouvait ça très sale. « Je ne sais pas exactement ce qui cause ce problème », a déclaré l’homme au bout du fil. « Est-ce que les muscles de son plancher pelvien ne sont pas assez toniques et elle devrait donc les entraîner ? Ou bien est-ce que chaque femme doit affronter ce phénomène et je ne l’ai jamais remarqué avant parce que j’étais trop saoul ou trop centré sur moi-même ? »



« Le sexe chez les hétéros, c’est vraiment dégoûtant »

La question de savoir si l’homme était trop centré sur lui-même ou non ne mérite même pas qu’on s’y attarde. Mais explorons ce Drippygate d’un peu plus près. Est-il vraiment normal que les spermatozoïdes se fassent la malle immédiatement après une relation sexuelle ?

« Du liquide s’écoule naturellement du canal vaginal, et il n’y a rien de mal à cela », explique Vanessa Martin, thérapeute spécialisée dans le sexe et les relations. « Il est vrai que le vagin est assez petit, mais ça reste une ouverture. Du liquide peut donc en sortir, que les muscles de votre plancher pelvien soient forts ou non. »

« Le sexe chez les hétéros, c’est vraiment dégoûtant », a répondu Savage à l’homme paniqué. « Vous n’avez pas ce problème avec un anus. » L’anus est conçu pour garder les choses à l’intérieur. C’est le dernier butoir entre le tube digestif kilométrique et le monde moderne. L’anus doit rester bien fermé jusqu’à ce qu’il reçoive un signal indiquant qu’il peut se détendre. D’autre part, le vagin est conçu pour, entre autres, baiser et laisser sortir des bébés, en toute logique les choses doivent donc pouvoir y entrer et en sortir assez facilement. En d’autres termes : le vagin est comme le Canal de Bruxelles et l’anus plutôt comme le Barrage de l’Eau d’Heure.

La nature est bien faite. Image via l’utilisateur Flickr Mark Doliner

Le fait qu’un pénis puisse pénétrer dans les deux trous ne signifie pas pour autant que ces deux trous traitent le sperme de la même manière. Pourquoi cette information n’est-elle pas de notoriété publique ? Eh bien, il y a de grandes chances que le porno soit le coupable, au vu du rôle que joue le sperme dans le X. La jouissance se produit principalement à l’extérieur du corps plutôt qu’à l’intérieur, probablement en partie parce que c’est la seule manière de réellement prouver que l’orgasme est atteint. L’éjaculation est d’ailleurs devenu une spécialité à part entière dans le milieu, mieux connue sous le nom de « creampie ». Parce que c’est super évident qu’un vagin dont s’écoule du sperme ressemble à un gâteau à la crème. Et quoi de plus excitant qu’une petite tartelette à l’ancienne, hein ?

« Mec, c’est ta propre semence, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? »

Vous vous demandez sans doute où le mec qui appelait espérait que son sperme finirait. Voudrait-il que sa femme garde son sperme dans son corps pour toujours, comme une sorte de coffre-fort personnel ? Ou ne veut-il tout simplement pas avoir à penser à son foutre ? Un auditeur a répondu : « Mec, c’est ta propre semence, pourquoi tu demandes si quelque chose ne va pas avec son vagin et pourquoi tu dis que c’est sale, ça vient de toi, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? »

Il y a probablement quelque chose qui ne va pas chez ce type, mentalement et physiquement. Le sperme va couler, c’est sûr. La vitesse sera fonction de l’interaction entre le vagin et le liquide. La substance du sperme joue aussi un rôle : plus la semence est liquide, plus vite elle va s’écouler. Attention, un sperme hyper aqueux peut aussi être la conséquence d’une prostate hyperactive. Peut-être que cet homme a juste besoin d’aller faire un tour chez le médecin.



La mademoiselle je-sais-tout de l’Université Columbia, Go Ask Alice, recommande de porter une culotte lorsque vous allez aux toilettes après avoir fait l’amour. Ou alors, vous prenez votre courage à deux mains et acceptez simplement que le corps humain est ce qu’il est : un peu sale. Parce que le sexe, c’est sale quand vous le faites correctement. Gardez-ça à l’esprit, et tout ira pour le mieux.

Cet article a été initialement publié sur VICE NL