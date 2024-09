Pourquoi les hommes exagèrent le nombre de leurs partenaires sexuelles

J’ai toujours été obsédée par le nombre de personnes avec qui j’avais couché, comme si le fait de pouvoir compter mes partenaires sexuels sur une ou sur deux mains était une sorte d’indication qualitative de la personne que j’étais.



Comme beaucoup de femmes, je peux me souvenir méticuleusement du nombre de personnes avec qui j’ai eu des relations sexuelles. Selon les sexologues, ce n’est généralement pas le cas pour les hommes. En fait, les hommes ont tendance à déclarer beaucoup plus de partenaires que les femmes, ce qui a longtemps rendu les chercheurs perplexes, car ces chiffres devraient, en principe, plus où moins correspondre. Oui, il faut être deux pour danser le tango. Cette semaine, une nouvelle étude publiée dans The Journal of Sex Research est l’une des premières à déterminer pourquoi il existe une telle disparité entre le discours des deux sexes.

Pour leur analyse, les chercheurs ont examiné The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (l’enquête nationale sur les attitudes sexuelles et les modes de vie, nldr) qui comprend les réponses de plus de 15 000 Anglais âgés de 16 à 74 ans, hommes et femmes. Ils ont constaté que les hommes déclaraient deux fois plus de partenaires que les femmes : une moyenne de respectivement quatorze partenaires pour les hommes contre sept pour les femmes. Ce qui venait donc corroborer leur postulat de base.

Selon l’étude, l’une des explications de cette différence est tout simplement que les hommes déclarent plus souvent que les femmes avoir eu « un nombre extrême de partenaires ». Dans leur analyse, les chercheurs ont constaté que le plus grand nombre de partenaires déclarés par un petit segment d’hommes était de 110. Pour les femmes, ce nombre ne dépassait jamais 50. Lorsque ces données extrêmes étaient exclues des moyennes, l’écart entre le nombre de partenaires de chacun des sexes diminuait.

Une autre raison expliquant cette disparité, écrivent les auteurs de l’étude, est la différence dans la façon de compter. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de deviner le nombre à la grosse louche plutôt que de se souvenir et de compter chaque partenaire. Parmi ceux qui ont déclaré entre cinq et neuf partenaires, environ un quart des hommes (contre 15% des femmes) sont arrivés à ce nombre sur base d’une estimation. Parmi ceux qui ont déclaré avoir dormi avec 10 partenaires ou plus, 63% des hommes (contre 52% des femmes) ont également fait une estimation. Les chercheurs ont également constaté que les femmes étaient plus susceptibles de compter leurs partenaires que les hommes.

Les auteurs de l’étude ont proposé une troisième explication au fait que le nombre de partenaires sexuels déclarés par les hommes dépasse de loin celui des femmes : les attitudes des personnes face aux stéréotypes sexuels et les attentes sociales sur les deux genres. Les femmes expriment généralement « des attitudes beaucoup plus conservatrices envers les rapports sexuels occasionnels et les rapports sexuels non exclusifs », ont écrit les auteurs. Comme elles sont moins susceptibles de penser que les coups d’un soir sont acceptables et plus susceptibles de penser que les relations sexuelles hors mariage sont prohibées, certains de leurs nombres étaient faussés afin qu’elles n’aient pas le sentiment de violer les attentes de la société patriarcale en regard de la sexualité féminine.

(Un article de 2003 résumait d’ailleurs les rôles du genre dans la sexualité en tant que tels : les femmes sont perçues comme étant plus « orientées sur les relations » et devraient désapprouver « les rapports sexuels occasionnels, la masturbation et l’érotisme hardcore ou softcore ». Les relations sexuelles récréatives fréquentes ainsi que les comportements sexuels auto-érotiques sont plus approuvés socialement et encouragés pour les hommes que pour les femmes.)

Kirstin Mitchell est chercheuse principale à l’Université de Glasgow en Écosse et auteure principale de l’étude. D’après elle, on ne sait pas encore vraiment pourquoi les hommes donnent un nombre extrême de partenaires, mais souligne que ce n’est bien sûr pas le cas de tous les hommes. « Je soupçonne que c’est pour une raison similaire que les femmes diminuent consciemment ce nombre : tous veulent se conformer à ce qu’ils ou elles perçoivent comme la vie sexuelle idéale pour un homme ou une femme », ajoute-t-elle.

« On suppose souvent que cette différence est due aux hommes qui mentent ou exagèrent », poursuit-elle. « Mais en fait, il est beaucoup plus difficile de détecter si les personnes sont en train de sous-déclarer. Il existe d’autres expériences et recherches qui montrent que les femmes ont tendance à changer leurs réponses si elles sont exposées à une conversation exprimant des normes conservatrices ou au contraire si elles sentent qu’elles ont davantage d’intimité. A ce moment-là, elles peuvent alors signaler plus de partenaires que ce qu’elles n’auraient avouer dans une situation plus rigide. »

« Je pense qu’il est bon de savoir que les stéréotypes [concernant les attitudes sexuelles des hommes et des femmes] sont toujours bien présents », ajoute Mitchell, « et ils affectent la manière dont nous voulons être vus … même dans le cadre d’une enquête privée où personne ne va lire ce que vous avez écrit. Mais heureusement, [les attitudes envers le sexe] continueront à devenir plus souples et les gens se sentiront de plus en plus libres d’être qui ils sont et de ne pas avoir à mentir dans un sens ou dans l’autre lorsqu’on leur demandera le nombre de personnes avec lesquelles ils ont couché. Qu’importe le genre. »

