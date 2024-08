Pourquoi les riches résisteront au coronavirus

Alors que la menace de pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) continue de s’intensifier, les gouvernements du monde entier prennent des mesures sérieuses pour empêcher la contraction et la propagation du virus.

La Chine a pris les mesures les plus agressives pour freiner la propagation du coronavirus en déclenchant des fermetures massives et une surveillance électronique de sa population. Au Canada, les aéroports ont mis en place des protocoles aux points d’entrée des frontières, notamment un contrôle rigoureux des voyageurs en provenance d’Iran et de Chine qui entrent dans le pays. Aux Etats-Unis, un comté de l’État de Washington a déclaré l’état d’urgence pour tenter de contenir le virus après la mort de quatre personnes infectées à Seattle. L’Italie, l’épicentre actuel de l’épidémie de coronavirus en Europe, a été contrainte de demander l’aide financière de l’UE, car les hôpitaux locaux ont trop peu de ressources pour soutenir les patients. Et l’industrie touristique, pourtant robuste, est en chute libre.

Tous ces pays ont une chose en commun : leurs citoyens les plus riches sont les mieux placés pour se préparer à l’inévitable propagation du coronavirus. Mardi dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’il y a maintenant plus de 90 000 cas confirmés de coronavirus dans le monde, avec plus de 3 000 décès. Près de 50 pays ont signalé au moins un cas.

En réponse, les autorités sanitaires du monde entier préconisent de se laver fréquemment les mains et de ne pas se toucher le visage. Elles ont également exhorté les gens à prendre des congés maladie dès l’apparition de symptômes semblables à ceux du rhume et de la grippe, et à faire des réserves d’environ une semaine de nourriture et d’eau, en cas de quarantaine d’urgence. Ces recommandations ont incité les travailleurs précaires à souligner combien il est difficile pour eux de faire face à un grave problème de santé.

Des recherches ont montré que les pandémies touchent de manière disproportionnée les communautés les plus pauvres. Une étude suggère même qu’il est faux de penser que les malades et les personnes âgées sont les plus à risques. Les taux de mortalité sont plutôt divisés selon les classes, les quartiers pauvres enregistrant plus de décès lors des crises sanitaires que les quartiers riches. « Nous vivons dans un système capitaliste global où tout est en faveur des 1 %, et plus vous êtes en bas de l’échelle, plus vous êtes mal lotis », explique Blake Poland, professeur à l’université de Toronto, spécialisé dans la santé et la résilience des communautés.

« Les personnes qui occupent plusieurs emplois pour se maintenir à flot n’auront pas le temps de se rendre au supermarché et de faire des provisions »

Une recherche rapide sur Twitter a permis de trouver plusieurs utilisateurs inquiets qui disent ne pas pouvoir prendre de congé maladie parce qu’ils travaillent en équipe et sont payés à l’heure, contrairement aux personnes qui bénéficient de salaires stables avec des jours de congé maladie intégrés. D’autres disent qu’ils vivent à découvert la plupart du temps et ne peuvent pas se permettre de payer des rations alimentaires supplémentaires.



Si certains États américains et certaines provinces canadiennes ont mis en place des législations plus ou moins strictes en matière de congés maladie, les employeurs sont souvent libres de les accorder. Même au Royaume-Uni, un pays où les congés maladie sont réglementés par la loi, un employeur important, la société de pub J.D. Wetherspoon, a déclaré qu’il traiterait le coronavirus comme toute autre maladie. Cela signifie que les trois premiers jours de congé maladie d’une personne ne seront pas payés, conformément à la convention collective, et que l’auto-isolement ne justifie pas nécessairement le paiement.

L’entreprise, qui compte 45 000 employés, a pris cette décision malgré les appels à traiter les absences liées au coronavirus comme des congés maladie ou des vacances, ce qui sanctionnerait un salaire immédiat.

Les personnes qui luttent contre la pauvreté sont également plus exposées aux maladies, car elles travaillent souvent dans le secteur des services ou vivent dans des logements exigus, poursuit Poland. Selon Michael Widener, professeur de géographie humaine à l’université de Toronto, le temps libre dont jouit une personne joue également un rôle dans l’aggravation des inégalités en matière de santé. Les personnes qui occupent plusieurs emplois pour se maintenir à flot n’auront pas le temps de se rendre au supermarché et de faire des provisions de haricots et de riz, même si elles en ont les moyens financiers.

Selon Widener, un changement systémique doit avoir lieu pour que la prévention des crises sanitaires devienne équitable. « En fin de compte, c’est une question de pouvoir, dit Widener. Et souvent, les travailleurs à bas salaire n’ont pas de pouvoir. Il faudrait créer davantage de syndicats de salariés pour améliorer les droits des travailleurs. »

