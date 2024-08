Pourquoi l’un des meilleurs bars du monde sert de la bière dégueulasse

Je suis à Manhattan, dans l’antre de l’Attaboy, un des 50 meilleurs bars du monde à en croire la presse spécialisée. Je laisse traîner l’oreille à côté de ce qui ressemble à un premier rendez-vous.

Depuis que le couple s’est installé, le mec a accaparé l’ensemble de la conversation. C’est lui qui se fait entendre en premier quand le barman et copropriétaire des lieux, Michael McIlroy, débarque pour prendre leur commande.

« Qu’est-ce que vous avez à la pression ? », s’enquiert-il.

« Est-ce que vous voyez une tireuse ? », répond McIlroy.

Derrière lui, il n’y a, en effet, rien qui y ressemble. McIlroy explique alors au gars comment fonctionne son bar. Mais je vais y revenir.

Pour entrer à l’intérieur de l’Attaboy, vous devez d’abord sonner à la porte de ce qui ressemble à tout sauf à l’entrée d’un bar. Un hôte vous accueillera, demandera combien de personnes forment votre groupe et vous donnera un temps d’attente. Ne soyez pas rebutés par le procédé – ils n’essaient pas de jouer au con.

Une fois que vous avez franchi le seuil de l’Attaboy (vous pouvez attendre quelques minutes ou plusieurs heures, tout dépend de la fréquentation), vous verrez que l’endroit est vraiment minuscule. L’Attaboy ressemble aux bars intimistes de Tokyo et leurs 25 sièges maximum. Il n’y a tout simplement pas de place pour tout le monde.

L’étape suivante consiste à prendre un verre. Ne demandez pas de menu, il y en a autant que de pression. Chaque cocktail est fabriqué sur mesure. Secoué ou remué selon vos préférences personnelles. En gros, vous vous asseyez et vous laissez le barman prendre le volant. Ils sont bons dans ce qu’ils font.

Un cocktail sur mesure servi à l’Attaboy.

Si vous n’êtes pas d’humeur pour un cocktail, l’Attaboy a d’autres options.

« Ici, on consomme très peu de bière. On compte quelque chose comme 98 % de cocktails et 2 % de vin ou de binouze », explique le copropriétaire Sam Ross.

Bien qu’ils mettent en vente quelques bouteilles – une Kölsch et une IPA artisanale – la bière qui a le plus de succès, c’est la canette de Coors Banquet.

En général, après le taf, on ne cherche pas des bières de gros nerds trop compliquées. On veut juste quelque chose de frais et de pétillant.

« Parce qu’on est ouvert jusqu’à 4 heures du mat’ toute la semaine, on a pas mal de clients qui viennent du secteur de la restauration », explique Ross. « En général, après le taf, on ne cherche pas des bières de gros nerd trop compliquées. On veut juste quelque chose de frais et de pétillant. Cette clientèle-là, elle veut des daiquiris, des dark and stormies ou peut-être un old fashioned. Elle se tape un shot de whisky, un shot de tequila et un truc froid et pas très bon – c’est là que la canette de Coors Banquet entre en jeu. »

La bière en question.

Même si le mec en plein date à côté de moi a demandé une bière à la pression, McIlroy ne lui a pas proposé de Coors.

« Si quelqu’un demande quelles bières on sert avant 1 heure du mat’ et qu’on sent qu’il n’est pas vraiment dans notre corps de métier, on ne va pas lui offrir de la Coors. Les clients qui viennent tôt et qui veulent de la bière, je leur fais la publicité de nos deux délicieuses options en bouteille », ajoute Ross.

« Les habitués qui entrent plus tard savent qu’on la sert et la demande spécifiquement. »

L’équipe de l’Attaboy a toujours un oeil sur les clients qui attendent dehors.

Et cette pratique s’étend même au personnel de l’Attaboy. « Évidemment, on est fait du même bois ici. Et c’est ce qu’on veut après avoir bossé pendant dix heures », dit Ross.

« On va faire une tournée de dark and stormies avec du jus de gingembre frais, c’est la boisson préférée de l’équipe pendant le service, mais après, on ouvre généralement quelques canettes avec un peu de whisky. C’est comme ça que ça se termine. »

La Coors Banquet n’était même pas le premier choix de bière pourrie choisi par Ross. « Si j’avais pu mettre la main sur un pack de Melbourne Bitter, c’est la bière pourrie originelle d’où je viens, je ne me serais pas gêné », dit-il.

Comme la lager australienne n’est pas dispo, Ross s’est rabattu sur la Coors Banquet. « Il n’y a aucune raison particulière capable de justifier ce choix. C’est juste qu’on l’aime bien », conclut-il. « C’est de la merde mais dans le bon sens du terme quoi. »