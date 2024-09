Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de bon jeu “Akira” ?

Cet article est paru originellement sur Waypoint.



C’est étonnant, mais vous pouvez vérifier : il n’y jamais eu le moindre bon jeu vidéo basé sur Akira, l’un des plus grands films d’anime de tous les temps, qui fêtera ses 30 ans l’an prochain alors des rumeurs de remake au cinéma et d’adaptation en série TV se font de plus en plus pressantes. C’est bizarre, non ? C’est quand même l’un des films d’animation les plus marquants et influents de l’histoire, reconnaissable instantanément grâce à son esthétique si particulière.

Videos by VICE

Au moment de la sortie du film, en 1988, une adaptation en roman visuel, produite par Taito, était sortie sur la Famicom de Nintendo – elle n’était disponible qu’au Japon, et avait essuyé des critiques assez négatives. Ce fut le premier de trois jeux officiels à atterrir sur le marché.

Le jeu dont je me souviens le mieux, qui était souvent évoqué dans les pages du magazine Amiga Power dans les années 90, est un jeu sorti en 1994 sur la terrible Amiga CD32, qui mêlait plate-formes et courses d’obstacles horriblement lentes à moto. Réalisé par feu le collectif britannique ICE Software, un portage de cette version avait été réalisé pour la Game Boy, comme on le voit sur ces images. Fort heureusement pour les propriétaires de Game Boy, il n’est jamais sorti.

Pas plus qu’un projet Akira produit par THQ pour plusieurs plateformes, parmi lesquelles la Super Nintendo et la Mega Drive. Les images Mega Drive que vous pouvez voir ci-dessous, enregistrées au CES de Chicago en 1994, montrent un jeu multipliant les types de gameplay, entre bastons sur autoroute façon Road Rash, exploration à la 1ère personne et plate-formes traditionnelles. Ça a l’air… pas totalement à chier ? Surtout qu’il n’était sans doute pas terminé, au moment de sa présentation.

Le jeu Akira le plus récent – et vraiment sorti, en plus – s’intitule Akira Psycho Ball, sorti en 2002 sur PlayStation 2. C’est un jeu de flipper entrecoupé de scènes du film, dont les quatre flippers disponibles sont basés sur des lieux emblématiques du film. Il a eu droit à une sortie japonaise et européenne, et on me dit qu’il est pas mal. Mais attendez… À quel moment quelqu’un joue au flipper, dans le film ? C’est quoi le rapport entre le flipper et Akira, sérieux ? Ce sont évidemment des questions rhétoriques, les réponses étant “jamais” et “rien”.

(En fait, on pourrait dire à peu près la même chose de tous les jeux de flipper basés sur des films, mais ce n’est pas le sujet. Le sujet étant…)

Hey, est-ce qu’il ne serait pas temps, alors qu’un anniversaire se profile et que tout le monde semble à nouveau s’intéresser au film, que des développeurs s’attaquent sérieusement à l’élaboration d’un bon jeu Akira, à la hauteur des machines actuelles ? Les jeux vidéo raffolent généralement de tout ce qui touche au cyberpunk et à l’esthétique ultra colorée du film, et Akira a déjà planté ses racines dans bien d’autres domaines de notre culture et de notre divertissement, comme le soulignait cet article de 2016.

“Le film a permis non seulement à l’anime, mais à l’ensemble de la culture japonaise, d’être acceptés par le public occidental“, écrit l’auteur, Tom Usher. Et franchement, c’est aussi comme ça que je le perçois, si l’on ajoute quelques autres K7 vidéo d’Appleseed, Ghost in the Shell et Battle Angel. À l’époque, Akira nous semblait important, et de fait, historiquement, il l’est.

Certes, il existe aujourd’hui des jeux qui peuvent être comparés, visuellement et mécaniquement, au film – au sujet de Ruiner, qui doit sortir prochainement, le journaliste de PC Games N Jordan Forward écrit que c’est “le jeu Akira dont j’ai toujours rêvé.” Et quand je demande à mes abonnés sur Twitter de citer des jeux “basés sur” le film, les réponses pleuvent : la scène de poursuite à moto dans Final Fantasy VII, Galerians, Ronin, Psychonauts, Infamous, “n’importe quel jeu avec un canon laser orbital“, haha.

Mais aucun de ces jeux n’est vraiment un jeu Akira. Et c’est ça que je veux, en fait. SVP ? Un jeu qui exploite tout le potentiel des machines actuelles. Qui ne se contente pas de reraconter l’histoire du film de façon vaguement interactive. Un jeu qui me permettre de vivre dans la Neo-Tokyo de 2019 (putain, on n’en est pas loin, à force), et d’explorer tous ses recoins les plus sombres, les endroits qu’on ne voit pas sous les néons si marquants du film.

J’opterais pour un open world – franchement, ça me paraît obligatoire pour explorer toutes les possibilités de gameplay offertes par le film. Je ne veux pas de mini-jeux, mais plutôt un truc un peu old-school à la Syndicate pour les bastons entre gangs, peut-être ; et bien sûr, il faudrait absolument qu’il y ait des motos. Si seulement United Front Games existait encore – imaginez ce qu’ils pourraient faire en s’appuyant sur leur expérience avec Sleeping Dogs, en s’attaquant à la licence Akira. Pas forcément pour reproduire le film. Je ne pense pas qu’un jeu Akira doive nécessairement rester fidèle à 100% au scénario. À l’instar d’Alien : Isolation, le jeu pourrait compléter le film au lieu de l’adapter.

Mais je rêve à voix haute. Et peut-être que le jeu Akira ultime restera toujours un rêve, en fait. Mais sérieux, je suis le seul à le voir dans ma tête, à le sentir, à le goûter, presque ? Je suis sûr que quelque part, quelqu’un y pense aussi fort que moi, en parle à tout le monde, envoie des mails un peu partout, surtout avec le 30ème anniversaire qui se profile. Si l’anime devient un film en bonne et due forme, si ce projet obtient le feu vert – ce qui, à mon avis, dépend pas mal du succès international de Ghost in the Shell – cela suffira-t-il à convaincre quelqu’un de développer un nouveau jeu ? C’est sûr. Peut-être. On espère.