Pourquoi sommes-nous envieux de la réussite des autres ?

Que nous le voulions ou non, nous connaissons tous l’envie. Le désir d’avoir ce que les autres ont ; le sentiment que la réussite de quelqu’un témoigne de notre propre échec. L’envie s’accompagne souvent d’un sentiment de culpabilité : nous aimerions être heureux pour les autres et célébrer leurs succès, mais quelque chose nous en empêche inévitablement.

Tout d’abord, il est important de préciser que l’envie et la jalousie sont deux choses différentes. La jalousie est la peur de perdre quelque chose ou quelqu’un et entraîne de la méfiance, de la colère et de l’anxiété. L’envie est un sentiment de désir mêlé d’irritation et de haine. « La jalousie survient lorsque vous avez quelque chose et qu’on vous l’enlève, comme un partenaire ou un emploi, explique le psychologue néerlandais Bjarne Timonen. L’envie concerne quelque chose que vous n’avez pas encore, et vous êtes envieux de la personne qui l’a. »

Selon Timonen, l’envie est une émotion primitive qui existe depuis aussi longtemps que la société humaine existe. « Les humains veulent de belles choses. Ils ont soif de récompenses, dit-il. Et il peut être douloureux de voir quelqu’un d’autre être récompensé alors que vous ne l’êtes pas. » Aussi ancien que ce sentiment puisse être, Timonen pense que l’envie devient beaucoup plus présente dans nos vies à cause des réseaux sociaux. « Sur Internet, les gens peuvent montrer tout ce qu’ils ont : leurs possessions, leurs vacances de rêve ou leurs fesses. La comparaison sociale est inévitable. »

Cette douloureuse sensation de comparaison sociale peut déclencher différentes réactions. Pour certaines personnes, le sentiment négatif est écrasant. « L’envie renforce leur image négative d’elles-mêmes, l’idée qu’elles ne méritent pas ce que l’autre personne a, explique Timonen. Mais il vaut mieux se dire : comme c’est bien pour cette personne, je vais maintenant essayer très fort d’obtenir la même chose. »

C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire et chacun a ses faiblesses. Timonen dit qu’il n’a jamais éprouvé de l’envie à l’égard de l’apparence de quelqu’un, mais qu’il en éprouve parfois sur le plan professionnel. « Il y a quelques années, j’ai été pressenti pour un très bon poste, mais à la dernière minute, il a été attribué à quelqu’un d’autre, dit-il. À l’époque, je me sentais envieux, je me comparais à cette personne et je cherchais ses côtés négatifs. »

On reproche souvent à Instagram de susciter des attentes irréalistes dans l’esprit des jeunes et de nous rendre tous malheureux dans nos vies. Mais lorsqu’il s’agit de travail et de carrière, les plateformes comme LinkedIn fonctionnent comme des usines à envie. « Bien sûr, sur les réseaux sociaux, on ne voit que la bande-annonce, et jamais ce qui se passe en coulisses, explique Timonen. Surtout si vous débutez, vous pouvez être assez découragé par tout cela. »

Timonen dit avoir remarqué que les jeunes diplômés se mettent beaucoup plus la pression que les générations précédentes. « Tout doit se passer maintenant, ils doivent atteindre tous leurs objectifs dans les dix prochaines années, dit-il. Ils travaillent comme s’ils étaient très pressés, alors qu’en réalité, une carrière se construit pendant des décennies. »

Plus vous êtes exigeant envers vous-même, plus vous êtes susceptible d’être envié. Mais ce n’est pas toujours productif. « Dans le secteur de la santé mentale, nous voyons maintenant beaucoup de personnes dans la vingtaine et la trentaine qui s’épuisent. La précipitation n’est généralement pas propice à une bonne carrière. Vous devez échouer plusieurs fois et vous donner le temps et l’espace nécessaires pour vous améliorer. »

Mais souvent, on ne peut s’empêcher de ressentir ce que l’on ressent, même avec les meilleures intentions du monde. Selon Timonen, si quelque chose vous rend envieux, vous devez l’accepter. « Combattre les sentiments de jalousie et d’envie ne fait que les faire grandir, dit-il. Il vaut mieux relativiser, en repensant aux étapes que vous avez déjà franchies, ou à celles qui sont à venir. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas encore quelque chose que vous ne l’aurez jamais. »

Ce qui est également rassurant, c’est que l’envie découle des insécurités, et les insécurités s’estompent avec l’âge. « Plus vous devenez compétent dans votre travail, plus vous disposez de l’espace cérébral nécessaire pour en profiter. Vous apprenez aussi à mieux vous connaître et à vous accepter, et l’acceptation de soi est le meilleur remède contre l’envie. »

