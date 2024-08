Pourquoi suis-je épuisé après avoir passé la journée assis ?

Après avoir passé toute la journée assis devant un ordinateur, je me sens souvent épuisé, endolori et généralement peu motivé pour faire autre chose que me blottir sur le canapé. Et ce n’est pas seulement ce que l’on pourrait qualifier de « fatigue mentale » : je peux vraiment sentir la fatigue dans tout mon corps.

Selon la psychologue Angelica Raucci, nous oublions souvent à quel point notre corps est connecté à notre esprit. « Nous vivons à une époque où plus on produit, plus on est accompli, explique-t-elle. Lorsque nous travaillons, nous avons tendance à minimiser les apports émotionnels. Alors, comment notre esprit peut-il nous montrer que nous sommes stressés, si ce n’est par des symptômes physiques ? »

Des études ont montré qu’une fatigue mentale prolongée peut avoir un impact sur votre endurance physique. « Effectuer une tâche cognitive difficile augmente l’adénosine », explique Raucci. L’adénosine est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation des niveaux d’énergie cellulaire et du sommeil. Si elle est trop importante, le système nerveux peut devenir sédatif. « Cette accumulation entraîne une plus grande perception de l’effort lors d’une activité physique ultérieure », poursuit-elle.

Au lieu de ne prêter attention à ce que votre corps a vécu qu’à la fin de la journée, elle recommande de pratiquer la pleine conscience pour reconnaître les signaux de votre corps et anticiper la fatigue.

En plus de nous jouer des tours, le fait de rester assis pendant longtemps peut également provoquer des douleurs plus directes. Selon la physiothérapeute Giulia Messina, « l’utilisation intensive des ordinateurs et une posture non ergonomique peuvent provoquer des douleurs généralisées au fil du temps ». Selon elle, une mauvaise posture peut être liée à des douleurs cervicales, des migraines, des reflux acides et une fatigue oculaire, entre autres.

Il existe quelques règles de base pour une bonne posture au travail. « Les yeux doivent être au niveau du centre de l’écran, à une distance de 40 à 70 cm », explique Messina. Le clavier doit être placé de manière à ce que les coudes forment un angle de 90 degrés, et vous pouvez ajouter un coussin de soutien lombaire derrière le bas de votre dos. Surtout, vous devez essayer de bouger aussi souvent que possible.

« Je recommande de faire des exercices toutes les heures, dit Messina. Pour commencer, vous pouvez faire des mouvements talon-pointe avec votre pied au sol. Quand vous vous levez, vous pouvez faire des exercices d’étirement simples : rotations des épaules, mouvements de la tête. » Elle recommande également des exercices de respiration pour rafraîchir votre corps et votre esprit : « Cela augmentera votre efficacité et améliorera votre humeur. »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les adultes de 18 à 64 ans devraient faire 150 minutes d’activité physique – comme de la marche, de la danse ou du jardinage – ou 75 minutes d’exercice chaque semaine.

De plus : « L’activité physique est une excellente échappatoire pour l’esprit, selon Raucci. C’est un moyen de se débarrasser du stress accumulé, des émotions négatives et même de l’anxiété. » Bien sûr, le sommeil est aussi incroyablement important pour les niveaux d’énergie et les performances mentales.

Malheureusement, vos parents avaient raison depuis le début : vous devriez vraiment vous asseoir bien droit et quitter votre écran des yeux de temps en temps – surtout maintenant que les frontières entre le travail et la vie privée sont si floues.

