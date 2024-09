Pourquoi votre cerveau vous pousse tant à fumer quand vous buvez

Vous savez ce que c’est. Vous avez pris deux ou trois verres et, tout à coup, vous ressentez une envie particulière. C’est comme un vide que vous n’aviez pas remarqué, et que vous avez besoin de remplir. Avec quelque chose de si honteux que vous le regretterez dès que vous l’aurez comblé. Mais mon Dieu je passe ma vie à ne pas faire ce que je pourrais regretter, donne-moi juste une petite foutue cigarette. Allez, s’il te plaît.

Pourtant, vous n’êtes pas un fumeur. Du moins, vous fumez rarement, occasionnellement. En fait, vous passez des semaines sans fumer. Mais, il suffit d’un peu d’alcool et les circuits de la nicotine dans votre cerveau s’activent.

Videos by VICE

Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que votre cerveau vous fait ça?

Selon le Dr John Dani, un neuroscientifique et spécialiste des mécanismes de la dépendance à l’Université de la Pennsylvanie, l’envie de fumer est une double attaque. La première résulte de l’effet de la nicotine sur la mémoire; l’autre de la combinaison de la nicotine et de l’alcool qui a pour effet de réduire les niveaux de dopamine. Ensemble, ces deux mécanismes vous donnent l’impression que la cigarette est irrésistible.

Entrons dans les détails. D’abord, les effets sur la mémoire.

En 2009, l’équipe du Dr Dani a publié une étude sur la façon dont la nicotine démultiplie la formation de voies neuronales de la mémoire. Ils avaient placé des souris dans un enclos à deux compartiments. Dans le premier, les souris recevaient une solution saline inoffensive; dans l’autre, une dose de nicotine. Sans surprise, les souris ont passé plus de temps dans le compartiment avec la nicotine. Ce qui est vraiment intéressant, c’est l’effet qu’a eu la nicotine sur leur cerveau.

« En comparaison avec les injections de solution saline, la nicotine renforce les connexions neuronales, parfois jusqu’à 200 %, explique le Dr Dani. Ce renforcement des connexions est la base de la formation de nouveaux souvenirs. Nous avons découvert que la nicotine pouvait renforcer les connexions neuronales synaptiques seulement quand le “centre de la récompense” libérait de la dopamine. C’était le processus critique de la création de souvenirs associatifs. »

D’une part, l’étude montre ce que nous savions déjà : nous sommes poussés à refaire les activités qui procurent du bonheur. Mais d’autre part, elle a montré comment, d’un point de vue neurologique, le souvenir de la cigarette s’incruste dans le cerveau. Plus important encore, elle montre comment tous ces souvenirs associatifs — comme boire et fêter avec des amis — se regroupent dans les mêmes voies neuronales que renforce la nicotine.

« Récemment, après avoir terminé une expérience avec un collègue, nous sommes allés dans un bar, raconte le Dr Dani. Je le connaissais depuis de nombreuses années, mais il ne m’avait jamais dit qu’il avait déjà été fumeur. Ce soir-là, il m’a dit qu’il avait vraiment envie d’une cigarette. Il n’avait pas fumé une cigarette depuis l’école secondaire, 20 ans plus tôt, et, après quelques verres, il a eu envie de fumer. »

Il y a une autre raison pour laquelle on a envie d’une cigarette avec une bière.

On sait depuis longtemps que l’alcool et la nicotine augmentent tous les deux la production de dopamine. Le Dr Dani et son équipe supposaient que, si l’on consomme l’un et l’autre ensemble, les niveaux de dopamine augmenteraient encore plus. Il se trouve que non. Dans leur expérience, bien que les souris aient reçu une dose de nicotine et d’alcool, leurs niveaux de dopamine n’ont pas bougé.

Surpris, le Dr Dani et son équipe ont repris l’expérience depuis le début. Mais le résultat a été le même. Après s’être creusé la tête, ils ont compris que la combinaison de l’alcool et de la nicotine déclenchait la libération d’hormones du stress qui, elles, stoppaient celle de dopamine. Bref, l’alcool et la cigarette font votre bonheur à condition de les consommer séparément.

Pourquoi veut-on boire et fumer, alors? C’est qu’on cherche à retrouver la sensation de bonheur. C’est un cycle qui commence quand l’alcool fait remonter le souvenir positif des sensations que procure la cigarette. Par contre, fumer après avoir commencé à boire, fait chuter les niveaux de dopamine. Survient ensuite une envie de boire pour retrouver les niveaux de dopamine — de bonheur — précédents, et ainsi de suite : le cycle recommence.

Reste la plus importante question de toutes : est-ce que la combinaison de l’alcool et de la cigarette vous tuera? Comme toujours, la réponse se présente sous la forme de statistiques de probabilité qui renseignent plus ou moins. Ce à quoi le Dr Dani ajoute un conseil aux fumeurs sociaux, qui ne fument qu’en certaines circonstances, par exemple en prenant un verre.

« Je ne le recommande pas. Parce qu’il est très, très courant que cette habitude se transforme en usage régulier. Ensuite, il sera très vraiment difficile de cesser. »

Suivez Julian Morgans sur Twitter.