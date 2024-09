Sleaford Mods – « Tiswas »

Si les Sleaford Mods sont un des groupes les plus excitants de ces dernières années, ce n’est pas juste parce qu’ils ont sorti sept (SEPT) albums, 10 maxis et deux compilations en moins de temps qu’il n’en faut à certains pour sortir un EP, foirer une tournée de 5 dates et splitter. Ce n’est pas seulement parce que leurs morceaux s’appellent « Tied Up in Nottz », « Jobseeker » ou « Tweet Tweet Tweet » et qu’ils parlent de la condition peu enviable de l’Homme moderne. Ce n’est pas uniquement parce que les deux membres du groupe ont plus de 30 ans et qu’ils ont par conséquent plus d’expérience que tous les étudiants à la ramasse qui polluent les pages de la presse musicale. Non. C’est aussi parce que tout ce qu’ils font défonce (y compris les articles qu’ils écrivent pour nous) et qu’ils sont capables de nous envoyer un mail sans prévenir pour nous balancer « Tiswas », un nouveau titre que vous pourrez retrouver sur le EP du même nom qui sortira dans quelques semaines et dont on vous présente le clip dès à présent, pour la première fois dans l’Histoire des groupes qui splittent après 5 dates.