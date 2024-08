Le Bruxellois Shungu a composé 100 beats accompagnés de visuels

https://www.instagram.com/p/B5VVzxZAiva/

Durant 100 jours, le producteur bruxellois Louis Shungu (28 ans) a travaillé avec le collectif Exonatif pour juxtaposer 100 beats et 100 GIFs afin de les poster sur Instagram et annoncer la release de son prochain album « A book of hundred spiritual beats », qui sortira ce 10 janvier sur Hot Record Societe, le label californien sur lequel il avait déjà sorti Astrological tapes.

Exonatif et Shungu avaient déjà travaillé ensemble sur deux clips de son dernier album « A Black Market Album », que Shungu avait sorti sur son propre label Sun Things Records. Ces projets nous rappellent que, pour un bon clip, on n’a besoin de rien si ce n’est l’artiste, une caméra et un setting.



Page 6 de « A book of spiritual beats » – Photos : Exonatif

« A book of hundred spiritual beats » est son premier album entièrement auto-produit et représente sept années de travail – ses projets précédents étaient réalisés sur base de samples. Durant ces sept dernières années, il s’est imposé la rigueur de travailler sur ses tracks chaque jour. En résulte un corpus d’environ 1000 beats, parmi lesquels il en a sélectionné 100. Sortir un premier album auto-produit implique beaucoup de pression et d’attentes, mais Shungu a voulu faire sa musique sans trop devoir y réfléchir, ni se sentir obligé de produire des sons qui suivent les tendances de l’industrie musicale. « A book of hundred spiritual beats » est donc un réel aperçu de l’univers que l’artiste a développé ces sept dernières années.

Shungu est l’un des OG’s de la scène hip-hop bruxelloise. Quand il a uploadé ses instrus sur Soundcloud il y a cinq ans, il n’a pas fallu longtemps avant qu’elles ne se fassent remarquer à l’international. Il a eu l’occasion de bosser avec les rappeurs Chester Watson ou Pink Siifu et son travail a même suscité les éloges de la seule et unique Erykah Badu sur Instagram.

Son set sur NTS-Radio est la mise en oeuvre parfaite de sa patte artistique : du jazz ensoleillé mixé à des rythmes originaux. Influencé par Gal Costa ou encore Digable Planets, Shungu réussit toujours à créer des sons uniques et authentiques avec sa MPC 2000. Et dans son live pour Boiler Room, on peut le voir repousser les limites de sa SP-404.



L’album « A book of hundred spiritual beats » sort le 10 janvier, d’ici-là vous pouvez le pré-écouter et commander l’une des 100 cassettes en édition limitée, et les 100 animations sont à voir sur son Instagram.

