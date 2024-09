Quand la scène drag rencontre Donjons & Dragons

À première vue, la scène drag et le jeu Donjons & Dragons (D&D) semblent assez peu compatibles. L’un est une forme d’art qui se moque des rôles de genre et se pratique sur les scènes des boîtes de nuit ; l’autre est un jeu de rôle sur table que l’on apprécie traditionnellement dans l’intimité de son foyer. Mais le collectif drag Queer Arcana, basé aux Pays-Bas, ne voit pas les choses de cette façon.

Mélangeant le travestissement, le cosplay et la performance théâtrale, le collectif joue à D&D sur scène dans des costumes élaborés, avec des haches, des épées et, bien sûr, un dé géant à 20 faces. Filmez le tout, ajoutez un peu de musique et quelques effets éblouissants, et vous obtenez une série web anglophone populaire et disponible sur Youtube.

Queen Arcana se prépare en coulisses.

Iris de Grauw, membre du collectif, a passé un an à développer son personnage pour finalement être tuée dans le premier épisode. Heureusement, elle a pu réintégrer le jeu dans le troisième épisode.

Derk Over, à l’origine du projet, a étudié l‘architecture et la conception de jeux à l’université des sciences appliquées de Breda avant d’obtenir un master en design à l’institut Sandberg d’Amsterdam. Over joue à Donjons et Dragons depuis 2014 et se produit en tant que drag depuis environ quatre ans. C’est la combinaison de ces deux hobbies qui a donné naissance à un projet théâtral nommé Dungeons & Drag Queens, récemment renommé Queer Arcana.

Over affirme que D&D, tout comme le travestissement, peut être un moyen intéressant d’explorer de nouvelles identités grâce au pouvoir du fantasme et de l’imagination. « Ce sont deux processus de transformation qui permettent d’en apprendre davantage sur soi-même, dit Over. Une personne m’a dit un jour qu’elle ne savait pas qu’elle était bisexuelle jusqu’à ce qu’elle joue un personnage bisexuel dans Donjons et Dragons. »

De même, le travestissement consiste à essayer différentes identités et à voir celle qui convient le mieux. « Pour entrer dans votre personnage de drag, vous mettez une robe ou un pantalon bizarre, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites : “Comment je me sens ?”, explique Over. Il est important de noter qu’on ne peut jamais prédire la vie d’une personne en fonction de son apparence. L’époque où l’on pensait savoir à quoi ressemble un nerd ou un queer est révolue. »

John Togba dans son personnage de guerrière.

Billy Cain était gamer avant de devenir drag.

Mais comme l’ont montré certains cas très médiatisés, les gamers peuvent être une communauté assez homophobe. « La culture gaming est un refuge pour beaucoup de gens, et pas seulement pour les progressistes, mais aussi pour les conservateurs marginaux, explique Over. Certains ont peur que leur communauté soit associée à l’identité d’un joueur. Et cela donne lieu à des comportements homophobes. »

Mais Queer Arcana semble résister, du moins pour l’instant. Le groupe a été bien accueilli par la communauté D&D, dont les membres semblent apprécier leur approche rafraîchissante du jeu. La scène drag et D&D ont reçu une attention sans précédent ces dernières années : des émissions de télévision comme RuPaul’s Drag Race ont connu un succès international et des stars d’Hollywood comme Vin Diesel ont déclaré publiquement leur amour pour le jeu.

Alain Chaney, alias Sasa Hara.

Sasa Hara a un look androgyne, inspiré du gore.

Kevin de Wit, alias Miss Vanity Love.

Derk Over, alias Jessie Depressie.

Le collectif Queer Arcana.

Freya Terpstra et Derk Over.

Lars Reen.

Tiva Pam.

Tiva Pam.

