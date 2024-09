Quand le pire du Fyre Festival se matérialise dans une part de pizza

Il y a quelques semaines, tout le monde se fichait du Fyre Festival – à part les entrepreneurs qui avaient été arnaqués par son fondateur, Billy McFarland et les visiteurs qui avaient payé des milliers de dollars pour tenter d’en mettre plein la vue à 93 abonnés sur Instagram, j’entends.

Et puis Netflix et Hulu ont sorti deux documentaires sur l’événement et le Fyre est devenu un sujet de conversation transcendant au moins deux générations – en plus d’être un # et un excellent synonyme d’« arnaque » pour tous les journalistes sans inspiration.

Les deux docus, appelés respectivement Fyre : The Greatest Party That Never Happened et Fyre Fraud racontent comment tout a mal tourné, des influenceurs aux carrés orange en passant par les villas en bord de mer réservées qui n’ont jamais existé. Le premier, co-produit par VICE Studios, a également permis à la planète de découvrir Andy Ki alias M. Evian.

« Notre Festival Pyzza est une pizza de luxe que seuls les plus grands influenceurs et les consommateurs les plus aisés peuvent se permettre de manger ! Emoji feu. »

Le regain d’intérêt pour les scénarios catastrophes a visiblement inspiré la dernière promo de la Villa Italian Kitchen. Cette chaîne de restau basée au New Jersey propose ainsi une part de ce qu’elle appelle « La Festival Pyzza ». Dans les faits, un morceau de pizza surmonté de trois morceaux de fromage industriel qui n’ont pas fondu, d’un peu de salade verte sans dressing et d’une tomate cerise pour 25 $ (22 euros).

« Voici la meilleur pizza qui n’a jamais vu le jour : notre Festival Pyzza, une nouvelle pizza de luxe que seuls les consommateurs les plus aisés et les plus grands influenceurs peuvent se permettre ! Emoji feu. Faites avec la crème des ingrédients frais disponibles, une sauce aux tomates de Californie, une pâte maison et un fromage industriel de qualité. »

« On voulait offrir une tranche de la vibe de ce festival haut de gamme qui s’est déroulé aux Bahamas et dont tout le monde parle, aux clients qui l’auraient raté », a confié Mimi Wunderlich, directrice de la communication du Villa Restaurant Group. « Cette pizza est tellement chaude que ça vaut probablement un séjour en prison pour arnaques aux faux ordres de virement et aux mails. » (Sale).

La Pyzza et sa salade sont évidemment un hommage au fameux sandwich du Fyre Festival qui aurait été servi à certains participants. « Voici le dîner qu’ils nous ont donné ce soir. Des tranches de pain, du fromage et une salade sans vinaigrette », écrivait Trevor DeHaas dans un tweet désabusé envoyé depuis les Bahamas.

(Plusieurs témoignages ultérieurs ont suggéré que le sandwich était uniquement servi au personnel/bénévole travaillant pour le festival et pas aux invités. Mais ça reste quand même gênant.)

MUNCHIES a confirmé auprès de la Villa Italian Kitchen que, oui, la Festival Pyzza était bien disponible – pas dans les 250 adresses de la chaîne donc passez un coup de bigo avant de bouger si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez claquer 22 balles « ironiquement ».

Contrairement au Fyre Festival, ni Rose Bertram, ni Kendall Jenner ne feront de publicité pour la pizza. « Lorsque vous avez un produit vraiment bon, vous n’avez pas besoin d’influenceurs pour vous aider à le vendre », a déclaré Andrew Steinberg, un des dirigeants du Villa Restaurant Group.

Fin de la blague.

