Ne gâchez pas votre week-end – 31/01/2020

Ce week-end, même si on vous offre des tickets, y’a pas que les deux ans du C12. Voici notre sélection avec d’autres événements Nightlife, Culture, Activisme et puis encore D’autres trucs.

NIGHTLIFE



Videos by VICE

Ce vendredi, les bureaux désaffectés du Kattenbak à Bruxelles accueilleront Mad Miran, DJ Dziri, Bjeor et Aroh.

30 janvier – Psst Mlle – MEYY (Bruxelles)

Après nous avoir conquis·es à la VICE Party, la chanteuse et compositrice MEYY (19 ans) s’apprête à sortir son tout premier EP « Spectrum » et ça, ça se fête ! Pour l’occasion, la plateforme féministe Psst Mlle invite également la DJ bruxelloise DIANE, membre du collectif Brikabrak, qui avait littéralement retourné le VK lors de cette même soirée.

Plus d’infos.

31 janvier – Telefunk (Liège)

Ce vendredi, Telefunk s’approprie l’espace créatif de KulturA, juste après les boulets frites. La digestion promet d’être funky.

Plus d’infos.

31 janvier – Not Your Techno (Bruxelles)

Fondé par Dj Dziri et Yasmine Dammak, l’objectif de Not Your Techno est de créer un safespace pour tou·tes celleux qui aiment la fête, et aussi la grosse techno. Ce week-end, elles s’emparent de bureaux désaffectés reconvertis en lieu de festivités, le Kattenbak.

Plus d’infos.

1 février – Soulful Sessions (Anvers)

À Anvers aussi, ça se la joue funky et féministe. Soulful Sessions vous invite au De Studio pour danser sur les sets de nos talentueuses belges Bibi Seck et AliA ainsi que Suze Ijó, venue de Rotterdam.

Plus d’infos.

1 février – Chanoirs (Bruxelles)

Décidément, on va vous ressortir tout le line-up de notre VICE Party. On ne vous présente plus nos potes de Chanoirs, si vous ne les connaissez pas encore, vous n’avez qu’à aller au RECYCLART ce samedi.

Plus d’infos.

1 février – Butternut (Gand)

Butternut est un tout nouveau projet techno queer. Leur toute première édition se tiendra à l’Amigo à Gand avec, entre autres, les kinky beats de Louis Vogue.

Plus d’infos.

CULTURE

Sans gueule de bois garanti.

31 janvier – Vernissage Wolfgang Tillmans & Thao Nguyen Phan + This is Not a Gay Haze (Bruxelles)

Le Wiels commence 2020 en force avec la première grande expo solo en Belgique du célèbre photographe Berlinois Wolfgang Tillmans, que l’on sent assez proche de nous de par son travail sur la culture clubbing pour i-D. Vous pourrez également admirer les travaux de Thao Nguyen Phan sur sa patrie, le Vietnam.

Et pour finir en beauté, l’after se passe au Steel Gate avec This is not a Gay Haze. C’est comme une Gay Haze, mais c’est pas vraiment une Gay Haze… Mais un peu quand même.

Plus d’infos.

1 février – Open Club Day (Bruxelles et plus)

Ce week-end, les clubs et autres espaces dédiés à la musique à Bruxelles (et aussi quelque uns en dehors) ouvrent leurs portes en journée. Cette initiative prend place dans toute l’Europe afin de défendre l’importance culturelle, économique et sociale des clubs et permettre au gens qui ne sortent pas d’envisager ces lieux sous un autre jour, littéralement. Découvrir la vie nocturne bruxelloise sans gueule de bois le lendemain ; tout bénéf’.

Plus d’infos.

ACTIVISME

State of the Arts.

1 février – Grand nettoyage (Bruxelles)

BXL Refugees, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés à Bruxelles, organise un grand nettoyage dans le centre d’hébergement Porte d’Ulysse. Vous savez très bien que vous ne le ferez pas chez vous ce week-end, alors rendez-vous utiles.

Plus d’infos.

3 février – State of The Arts open meeting (Bruxelles)

Les coupures budgétaires du Parlement flamand sur le secteur culturel sont toujours d’actualité, donc State of The Arts continue de se battre pour les droits des artistes belges. Lors de cet open meeting, l’organisation présentera les derniers avancements et annoncera les prochaines manifestations. Ramenez-vous et foutez la pression à nos politicien·nes.

Plus d’infos.

D’AUTRES TRUCS

Qui n’a jamais rêvé d’avoir de superbes et délicieux Louboutins en chocolat ?

30 & 31 janvier – Dogs, drinks & spaghetti (Gand)

Hondencafé Dogs & Drinks, c’est le seul endroit à Gand où vous pouvez boire un coup et en profiter pour faire joujou avec des chiens et même en adopter. Ce week-end, c’est spaghetti bolo aux profits de leur organisation d’adoption. Qui sait, vous ne rentrerez peut-être pas seul·e… Mais ne le prenez pas à la légère.

Plus d’infos.

1 février – Faites votre propre Louboutin en chocolat (Malines)

Vous aimez le chocolat ? Vous aimez les Louboutins ? Ben voilà.

Plus d’infos.

Suivez VICE Belgique sur Instagram.