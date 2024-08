Ne gâchez pas votre week-end – 21/02/2020

Mercure est en en pleine rétrograde, rien ne va plus. Heureusement, le week-end approche et, si vous osez sortir de de chez vous, on a une sélections d’évents nightlife, culture, activisme et d’autres trucs vous.

Nightlife

MOM Explores: Black Mamba + Yung Nnelg (Anvers)

20 février – LYL Radio Brussels at Brasserie Atlas (Bruxelles)

On vous avait présenté une liste de radios alternatives en Belgique, et on est heureux·ses de vous annoncer que la radio lyonnaise LYL Radio vient s’implanter à Bruxelles. Ce jeudi, y’a une petite teuf à la Brasserie Atlas pour soutenir le projet avec, entre-autres, des lives de Tryphème et Új Bála, et Mika Oki aux platines.

Plus d’infos.

21 février – Noannaos Night (Bruxelles)

On vous avait déjà présenté Susobrino, Ashley Morgan et Pippin. C’est le premier événement qu’iles organisent sous le collectif Noannaos et ça se passe au Beursschouwburg.

Plus d’infos.

21 février – Kollectif Bunker X NoName : “Out Of Time” (Liège)

Préparez vous à 10 heures non-stop de musique électronique alternative avec, entre-autres, Bergstock et John Krook. No sleep for the wicked.

Plus d’infos.

Le collectif MOM ne vous est pas non plus inconnu si vous étiez à notre after party du Slamfest à Anvers cet été. Iels font une grosse soirée à Arenberg, et cette fois-ci, c’est Black Mamba et Yung Nnelg qui sont attendu·es pour foutre le zbeul.

Plus d’infos.

22 février – Conscious Clubbin’ #2 (Anvers)

Clubber pour la bonne cause. Qui dit mieux ? Pour une fois, vous pourrez claquer sans vous en vouloir en voyant votre compte le lendemain.

Plus d’infos.

22 février – AF20 Artefact Night (Louvain)

Ecstasy, gabber et plus si affinité au STUK ce samedi. Sortez vos meilleurs moves de hakken !

Plus d’infos.

Activisme

22 février – Niemand is Illegaal Benefit (Bruxelles)

L’organisation pour les droits des réfugié·es Niemand Is Illegaal organise une soirée au VK où vous pourrez non seulement danser, mais aussi participer à un atelier de sérigraphie ou à une « kermesse activiste »… Hé ouais.

Plus d’infos.

20 février – XR CAFE – Hummus for the climate ! (Bruxelles)

La planète va mal. Au lieu de faire l’autruche, venez au XR CAFÉ d’Extinction Rebellion, parlez du changement climatique et de ce qu’on peut faire. En plus y’a du hummus.

Plus d’infos.

Culture

Sound Days #2 Hip-hop VK (Bruxelles)

21 février – What’s in a library? (Gand)

Les biblis, c’est pas uniquement pour le blocus. Le projet de recherche “Second Shelf” s’interroge sur le rôle des biblis et leurs critères de sélection avec la création d’une collection focalisée sur les oeuvres de femmes, et les minorités raciales et sexuelles.

Plus d’infos.

23 février – Sound Days #2 Hip-hop au VK (Bruxelles)

Depuis le début de l’année, le VK organise chaque mois les Sound Days, un espace pour connaître toutes les facettes de la culture des soundsystems. Cette fois, c’est la culture hip-hop qui est à l’honneur à travers des documentaires, des ateliers et performances beatbox, breakdance, graffiti… Gratuit !

Plus d’infos.

D’AUTRES TRUCS



22 février – (Late) Baby Shower pour Delphine (Bruxelles)

Delphine Boël aura quand même droit à une baby shower. À 51 berges ; mieux vaut tard que jamais ! Le roi n’a pas encore confirmé sa présence mais les cadeaux de maternité sont les bienvenus au Palais Royal.

Plus d’infos.

22 février – Collecte de bouteilles en plastique (Mons)

Le shopping Les Grands Prés vous lance le défi de récolter un maximum de bouteilles en plastique pour remporter une gourde. Et au passage, apprenez à fabriquer des éponges et des couvercles en cire d’abeille. Toutes sortes d’ustensiles indispensables en somme.

Plus d’infos.

