Ne gâchez pas votre weekend – 7/02/2020

Apparemment, ce vendredi, c’est la Journée mondials sans téléphone portable. Du coup lâchez votre GSM et profitez de votre week-end.



NIGHTLIFE

On a 2×2 tickets à vous offrir pour le live set exclusif de Darktek et ses potes.

6 février – Ecstatic Dance (Gand)

Ecstasic comme dans ecstase ; pas ecsta. On peut aussi faire la fête sans alcool, sans stup, sans bla-bla, et sans… chaussures. Libérez vos chakras par la danse sur les sons électro-chamaniques de DJ Nowananda. Namaste.

7 février – Pup’corn: Darktek & friends (Liège)

Depuis 5 ans, Pup’corn réunit les musiques alternatives électroniques belges et internationales. Amoureux·ses de la techno, hardcore et dubstep, rendez-vous à l’Espace Georges Truffaut pour danser toute la nuit sur un live set exclusif de Darktek et ses potes.

8 février – 3 Years Kumiko w/ Fais Le Beau & Vieira (Bruxelles)

En trois ans, le Kumiko a vu passer et soutenu pas mal de concepts de soirées et djs locaux·les à Bruxelles, de Brikabrak à Basic Moves. Pour fêter ça, les incontournables résidents de la Gay Haze Fais le Beau et Vieira viendront manger des gyozas avant de prendre le contrôle des platines. Le bon plan du week-end : un verre est offert à celleux qui arrivent entre 22h30 et 23h.

8 février – Les Hallucinations Collectives #3 ❘ Édition Jazz (Arlon)

Ce week-end, ça va jazzer à Arlon…

CULTURE

Dans l’expo « Am I Ready Now », Sofie Middernacht et Maarten Alexander s’interrogent sur les aspects psychologiques du portrait photographique.

Du 6 au 9 février – Rosas : Achterland (Bruxelles)

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la légendaire chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker, celle que Beyoncé avait grossièrement plagiée dans son clip « Countdown ». Et bien c’est le moment de voir son oeuvre originale ‘Achterland’ au Kaaitheater. La pièce a été créée et performée en 1990 par sa compagnie de danse ‘Rosas’. Trente ans plus tard, la pièce est toujours aussi pertinente.

Du 7 février au 9 février – Let Me Know Opening Weekend (Bruxelles)

Let Me Know est un festival qui remet tout en question. Que sait-on vraiment ? Que ne savons-nous pas ? L’occasion de replonger dans l’âge des pourquoi. Si ces questions vous intéressent, rendez vous au Beursschouwburg pour de la musique, des films, des présentations et autre.

Le 9 février – FATMOON : Nord Afrique (Bruxelles)

Fatsabbats, c’est le nouveau lieu tenu par et pour les femmes de couleur, la communauté queer et ses alié·es qu’a ouvert Mac Coco – l’artiste qui fait de beaux godes en céramique. Ce dimanche, c’est la communauté nord-africaine qui y sera mise à l’honneur, avec des tas d’activités, dont notamment la projection du court-métrage touchant de la réalisatrice bruxelloise Maja-Ajmia Yde Zellama, « Okht Elmarhoum ».

Jusqu’au 22 février – What happens when nothing happens (Anvers)

Avec la photographe Eva Donckers, on observe ce qu’il se passe, quand rien ne se passe.

Jusqu’au 8 mars – Am I Ready Now? (Gand)

La Belge Sofie Middernacht et le Néerlandais Maarten Alexander s’interrogent sur les aspects psychologiques du portrait photographique. Le duo d’artistes nous invite dans une réflexion sur notre perception de soi, des autres et de l’art.

D’AUTRES TRUCS

Oh Yaz et Kavka s’associent pour faire bouger les boules.

7 février – Boetiek Erotiek (Anvers)

Le magasin de seconde main Kringloopwinkel Deurne organise ce vendredi une soirée sensuelle avec une offre alléchante de lingerie et autres objets qui stimulent les sens. En plus, le magasin vous offre une coupe de bulles et des mets aphrodisiaques !

8 Februari – Twerk workshop (Anvers)

Faut-il encore s’étonner des vertus thérapeutiques du twerk ? En plus de muscler vos fesses et rendre vos hanches plus flex, ce workshop organisé par OH YAZ et KAVKA vous permettra de gagner en confiance et d’élargir votre zone de confort ; c’est la prof qui le dit. Ce samedi, le body positivism sera reine.

