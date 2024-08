Ne gâchez pas votre weekend – 7/03/2020

Ce week-end, c’est la Journée internationale de la lutte pour les droits de la femme*. On sera bien sûr à la manif, mais y a aussi un tas d’événements féministes à ne pas manquer. Puis on vous offre aussi des tickets pour Intersections, à Bruxelles.



Nightlife

Videos by VICE

Visuel : Alliage

7 mars et 8 mars – Intersections by Psst Mlle • Brussels Womxn Takeover (Bruxelles)

Lors de la journée Internationale de la femme*, la plateforme Psst Mlle fêtera également son deuxième anniversaire. Pour cela, dix programmatrices joignent leurs forces pour organiser «Intersections », un festival avec des line-up mettant en avant la femme* dans six lieux festifs bruxellois : l’Ancienne Belgique, Beursschouwburg, C12, FFORMATT, LaVallée et VK.

On en profitera pour dévoiler notre troisième épisode de la série DIVERSIDEAS en avant-première à chacun de ces évents. Après avoir abordé le racisme et la diversité, on s’attaque à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde de la nuit. Et si vous loupez l’avant-première, gardez un oeil sur nos plateforme le 8 mars. Mais bon, y en a quand même six ; ça devrait aller.

On a 5 x 2 tickets à vous offrir pour la soirée « Intersections » de votre choix. Envoyez-nous un DM sur Instagram en nous disant lequel de ces events vous ne voulez pas manquer et pourquoi.

Plus d’infos

Jusqu’au 8 mars – Closing WoWmen! 2020 (Bruxelles)

Depuis le début de la semaine, le Kaaitheater accueille le festival WoWmen! avec une programmation de concerts, talks, débats, films et workshops critique sur les questions de genre, l’art et la société. Et pour finir en beauté, le théâtre fera place au dancefloor avec notamment notre Gurl nationale aux platines.

Plus d’infos

Culture

5 mars – Conférence/ ateliers “Go to gynéco!” (Liège)

La sexualité est encore trop souvent abordée de manière hétéronormative. Cet événement ouvre enfin le spectre et aborde la sexualité entre femmes* avec un conférence et des ateliers participatifs autant sur les ISTs, la diminution des risques et préjugés sur les couples lesbiens.

Plus d’infos

7 mars – The Dead Ladies Show #2 (Louvain)

Vous connaissez Fritzi Harmsen van Beek ou Alexine Tinne ? Nous non plus, pourtant, on devrait ! 30CC organise une soirée de reconnaissance de femmes* dont la gloire a été volée par des hommes lorsqu’elles étaient encore en vie.

Plus d’infos

Jusqu’au 7 mars – Festival Lesborama (Bruxelles)

Chaque année, le Lesborama met à l’honneur le cinéma féministe, lesbien, bi et trans. Le festival a sept films à vous proposer, à vous de choisir.

Plus d’infos

8 mars – Journée Internationale des Femmes au Sphinx Cinema (Gand)

Le Sphinx Cinema met à l’honneur les réalisatrices, et vu le contexte actuel, c’est pas de refus.

Plus d’infos

8 mars – Palestine is a feminist issue: A talk with Amal Eqeiq (Bruxelles)

Vivant sous la colonisation israélienne et l’occupation militaire, les femmes* palestiniennes sont confrontées à des restrictions quotidiennes imposées à leurs déplacements, des démolitions de maisons, des arrestations et de la violence systématique. Dimanche soir, Café Palestine invite Amal Eqeiq, professeure et chercheuse palestinienne en Études Arabes et en Littérature Comparée, pour donner une voix aux femmes* de Palestine.

Plus d’infos

8 mars – Performance féministe // Un violador en tu camino (Charleroi)

« Un violador en tu camino » est une performance du collectif féministe chilien « Las Tesis » qui dénonce les violences faites aux femmes*. Après avoir fait le tour du monde, elle arrive enfin à Charleroi.

Plus d’infos

8 mars – Can she kick it? (Bruxelles)

De Queen Latifah à Coely, les femmes* aussi ont fait leur apport à la culture rap. Quelle a été leur contribution et ses enjeux ? On en parle à l’occasion de la sortie de « Ladies First », une anthologie du rap au féminin de Sylvain Bertot.

Plus d’infos

Activisme

8 mars – Vrouwenstaking – Toutes en grève – Women’s strike 2020 (Bruxelles, Anvers, Liège, Namur)

Ce dimanche, les villes de Belgique et du reste du monde se transforment en énorme manif pour les droits de la femme*. C’est le moment ou jamais d’exprimer votre dégoût, de dénoncer le patriarcat et de gueuler un bon coup.

Plus d’infos

Autres trucs

8 mars – Cycloparade Feministe (Liège)

Mention spéciale pour Liège où vous pourrez aussi manifester à vélo, en skate ou en rollers !

Plus d’infos

_

*personnes s’identifiant au genre féminin.

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram.