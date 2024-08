Que valent les sex-toys qui simulent le cunnilingus ?

Et si vous pouviez avoir un cunnilingus quand vous le voulez, sans conditions ? Ce serait une excellente nouvelle pour quiconque possède un vagin : il paraît que le sexe oral est un moyen plus fiable d’avoir un orgasme que la pénétration seule, car il stimule de manière constante et directe le clitoris et les zones environnantes. Si l’on peut toujours se masturber avec les mains, il est évident que l’on ne peut pas se lécher avec sa propre bouche. Et c’est sans parler du coronavirus qui ne facilite pas les plans cul.

Mais il existe un autre moyen. De plus en plus d’entreprises fabriquent des simulateurs de cunnilingus. Mais à quel point sont-ils efficaces ? Nous les avons passés en revue.

Les sex-toys à succion

Le terme de succion est mal choisi : ces sex-toys ne « sucent » pas vraiment comme le ferait, par exemple, un aspirateur. Leur technologie fonctionne par pulsion d’air pour stimuler le clitoris et les zones environnantes. (Ils fonctionnent aussi très bien sur les tétons). Ils existent dans une variété de formes et de tailles. Ils se terminent généralement par un trou en silicone à large ouverture que vous placez sur votre clitoris et la pulsation s’occupe du reste. En général, ils ont un design assez élégant, à quelques exceptions près, comme ces vibromasseurs en forme de poules ou de pingouins.

Parmi les plus populaires, on peut citer le Sona Cruise de LELO, le Womanizer Premium et le Satisfyer Pro 2, qui coûtent entre 50 et 200 euros. Les options moins chères ne manquent pas non plus, comme ce Satisfyer jetable à 9,95 euros qui est conçu pour durer 90 minutes. Certains sex-toys à succion sont dotés d’options de vibration et de pénétration, ainsi que de différents niveaux d’intensité ; certains sont rechargeables et d’autres sont étanches, ce qui vous permet de les utiliser sous la douche ou dans le bain (tout en vous entraînant à squirter).

Searah Deysach, propriétaire du sex-shop Early to Bed et de la boutique FTM Essentials à Chicago, explique que la sensation procurée par les sex-toys à succion est « difficile à décrire, car ce n’est pas tout à fait une sensation de succion, [ni] tout à fait une sensation de soufflage, mais plutôt une combinaison des deux qui peut provoquer un orgasme rapide et intense ». Elle recommande particulièrement le Love Triangle de Satisfyer ou le Melt de We-Vibe. Selon elle, les sex-toys à succion sont « différents de tous les autres vibromasseurs », ce qui explique leur popularité. « C’est comme danser devant un gros système son dans un club. Vous pouvez sentir l’air et la pression tout autour », décrit June Pilote, éducatrice sexuelle transmasculine basée à Montréal et aficionado des sex-toys.

La plupart des utilisatrices de sex-toys à succion les apprécient pour la rapidité et l’efficacité avec lesquelles ils facilitent l’orgasme – certaines disent qu’il leur faut moins d’une minute pour jouir avec – mais comme pour toute expérience sexuelle, votre ressenti personnel peut varier. Elles notent également que, contrairement aux vibromasseurs, les premiers niveaux de puissance suffisent à atteindre l’orgasme, ce qui est probablement dû à leur pression très ciblée.

Pour les personnes transmasculines et non binaires sous hormones, Deysach et Pilote conseillent toutes les deux aux utilisatrices potentielles de s’assurer que les ouvertures en silicone sont suffisamment larges. « Parfois, ces sex-toys peuvent être un peu trop petits par rapport à notre croissance, et la sensation peut être trop intense et pas agréable », dit Pilote.

Si vous trouvez que la succion est un peu trop intense pour vous, vous pouvez utiliser un lubrifiant à base d’eau qui va créer une fine barrière entre l’accessoire et votre peau. (Les lubrifiants à base de silicone dégradent la matière des sex-toys et sont donc à éviter.) Si votre objectif est de simuler un cunnilingus, il est préférable d’utiliser un lubrifiant, même si vous n’êtes pas particulièrement sensible. « Les bouches sont humides, donc si vous voulez reproduire les sensations du sexe oral, vous devez appliquer une bonne dose de lubrifiant », dit Deysach. Enfin, si vous avez des piercings ou des bijoux, de nombreux fabricants recommandent de les retirer avant d’utiliser des sex-toys à succion.

Les simulateurs de langue

Curieusement, les sex-toys qui ressemblent le plus à une langue sont ceux qui en reproduisent le moins la sensation. « Depuis que j’ai ouvert ma boutique il y a vingt ans, tout le monde s’est toujours arraché ces sex-toys avec des langues, dit Deysach, Les gens s’attendent vraiment à ce que le jouet leur fasse un cunnilingus. » Malheureusement, les sensations trop légères n’étaient pas à la hauteur de ses attentes. « Cela dit, si vous ne partez pas dans l’idée que cela va ressembler à une langue humaine, le va-et-vient rapide peut être très intense et agréable. »

Ces sex-toys entourent le clitoris et simulent la sensation d’une langue en mouvement à l’aide de vibrations ou de billes rotatives. Beaucoup offrent une multitude de vitesses et de réglages à des prix abordables, comme le Mini Marvels Marvelous Flicker de CalExotics (environ 55 euros). Certains ont un prix plus élevé, comme le Fun Factory Volta (environ 100 euros), un vibrateur à deux dents (deux langues ?) qui ressemble à une flamme et qui est censé couvrir une plus grande surface du clitoris.

Parmi les plus sophistiqués, il y a le Ora 2 de LELO (149 euros), qui a remporté un lion d’or du design à Cannes en 2014. Il comprend un « point de rotation » recouvert de silicone qui tourne et vibre autour du clitoris et de la vulve. Sa technologie permet également d’augmenter automatiquement l’intensité lorsque vous exercez une pression plus forte.

Les experts recommandent d’utiliser du lubrifiant avec les simulateurs de langue, car la sensation d’effleurement ou de tapotement peut vite devenir intense pour certaines personnes. « Le lubrifiant est un bon moyen de stimuler la lubrification naturelle, tout comme la salive le ferait pendant un cunnilingus », ajoute Pilote.

Et que dire des modestes moulins à langues, comme le Sqweel 2 (environ 40 euros) ? « Ça n’a pas marché aussi bien que je l’espérais, mais j’ai eu un orgasme, dit Pilote en riant. Ça ressemblait plus à des tapotements qu’à des coups de langue, pour être honnête. »

Les masturbateurs

Ils conviennent particulièrement aux personnes trans qui prennent de la testostérone. Pilote recommande le ShotPocket (22 dollars), un masturbateur en silicone qui procure une sensation d’aspiration. Deysach, de son côté, suggère le Buck Off (26 dollars), qui a été conçu spécialement pour les personnes qui ont connu une croissance suite à la prise d’hormones. « C’est un peu plus grand que les stimulateurs de clitoris, mais plus petit que les masturbateurs classiques », dit-elle. On trouve également des pompes, comme la Trans Masc Pump (environ 30 euros), qui est dotée d’un cylindre qui augmente la sensation et la stimulation des organes génitaux.

D’autres pompes commercialisées à l’intention des cis ayant un clitoris procurent une sensation similaire et sont disponibles en différentes tailles : certaines couvrent uniquement le clitoris, d’autres l’ensemble de la vulve ainsi que les lèvres externes. Les pompes à clitoris, comme la LA Pump (environ 40 dollars), raccourcissent la réponse naturelle du corps à la stimulation, car le fait de pomper le sang remplit et gonfle la zone, intensifiant les sensations et la rendant plus sensible au toucher.

Ces accessoires peuvent-ils réellement remplacer le sexe oral ? Pas complètement. Comme le dit Pilote, « c’est aussi une question de connexion avec l’autre personne ». D’un autre côté, elle souligne qu’il est parfois préférable de se masturber avec un sex-toy plutôt que de se faire lécher par une personne avec laquelle on ne se sent pas bien.

