Que vous réserve le Cosmos cette semaine ?

Les planètes sont en mouvement constant. Et à chaque instant, elles influencent la Terre en fonction de leur alignement. Je m’appelle Claire Salomé et pour tout vous dire, j’ai toujours été fascinée par les mystères du zodiaque et les forces célestes des étoiles. Alors désormais, chaque lundi, je vous révèlerai les tendances astrales de la semaine, pour que vous puissiez profiter pleinement du pouvoir merveilleux des planètes.

Alors que nous réservent les astres cette semaine ? Bonne nouvelle, c’est une période très stimulante. De nouvelles opportunités vont se présenter en cascade, mais encore faut-il savoir les saisir. Le meilleur moyen de ne pas laisser passer sa chance, c’est, je crois, d’être plus à l’écoute de ses désirs profonds. Mais cela ne devrait pas être trop compliqué : ils seront de toute façon exacerbés par Vénus et Jupiter, actuellement en Scorpion.

Cette semaine, Mars en Verseau nous invite à nous ouvrir au monde, à retirer nos oeillères, à regarder plus loin, à faire bouger les lignes. Pour ma part, je vais chérir ce moment propice à l’ouverture – à soi et aux autres. Car en fin de semaine, le Soleil et Mercure entreront en Balance, et nous imposeront un vrai retour au calme.



Magie et Fortune dans vos vies,

Et à la semaine prochaine.

Tu te sens si légère, chère Vierge ! On te voit même pousser des ailes et tu réussis cette semaine à développer une aura céleste. Chaque jour, tu t’émerveilles d’un rien, et même si certains événements viennent bouleverser ton environnement, tu continues à tracer ton chemin. Cultive soigneusement cette prodigieuse insouciance, elle fait parfois des miracles.

L’alignement de tes planètes, chère Balance, met l’accent sur la communication et la créativité. Ta mission, cette semaine ? Laisser s’exprimer tes nombreux talents et, surtout, les révéler au monde. Tes dons seront sans nul doute remarqués car les jours à venir te réservent de précieuses rencontres.



« Les intrépides ne vivent pas éternellement, mais les prudents ne vivent pas du tout. » Voici ton proverbe de la semaine, mon cher Scorpion. Clairement, tu es bien décidé à prendre des risques, tant sur le plan sentimental que professionnel. Ça va secouer, et tu vas tout oser. C’est le moment rêvé pour formuler tes désirs et exprimer tes émotions.

L’ennui, pour toi, est une véritable torture. Pour t’en délivrer, tu t’évades dans d’émoustillantes rêveries, faites de folles aventures et de passions torrides. Cette semaine, c’est le moment idéal pour réaliser tes ambitions et révéler l’enfant terrible qui sommeille en toi. Prépare toi à sortir avec fracas de la monotonie du quotidien.



Tu as un don, cher Capricorne. Hyper-sensible, tu sais résoudre les énigmes et lire entre les lignes. Cette semaine, c’est le moment de t’en servir. Tes proches vont avoir besoin de tes super-pouvoirs, alors fonce, et étonne-les.

Tu es irrésistible, mon cher Verseau. Ton humour et ton esprit affuté vont faire des ravages. N’hésite pas à te faire remarquer, car cette semaine, tu as même le droit de faire le malin. De nouvelles et passionnantes rencontres t’attendent sur le chemin…

Cette semaine cher Poissons, je te demande d’être à l’écoute de tes émotions : en laissant s’exprimer ta sensibilité, tu vas développer une énergie créative extrêmement puissante. Parfois, tu te sentiras submergé. Dans ce cas, trouve du temps pour toi, et consacre toi à l’observation de la beauté qui se cache en toutes choses.

J’ai une bonne nouvelle pour toi, mon cher Bélier. Les astres vont enfin te débarrasser de toutes les mauvaises habitudes que tu as acquis ces derniers mois. Une période de changement se présente devant toi, alors saisis la. Et arme toi de sagesse, tu en auras bien besoin pour redéfinir tes propres limites.

J’ai un conseil pour toi, et je te demande de bien m’écouter. Cette semaine, tu dois trouver une personne en qui tu as une totale confiance, et ensuite seulement, tu pourras te confier. C’est ainsi que tu réussiras à prendre du recul et à faire le point sur ta vie professionnelle et affective.

Cette semaine, tu vas comprendre que la patience recèle des trésors divins. Prépare toi à une période d’apaisement : les astres indiquent clairement que tu vas apprendre à maitriser ta fougue. Dans les jours à venir, le calme sera ta force maîtresse, ton ancrage.

Ta langue est bien pendue, mais elle est fort habile. Cette semaine est placée, pour toi, mon cher Cancer, sous le signe de l’éloquence. Tu trouveras les bons mots, tu développeras un sacré sens de la formule, et tu réussiras à énoncer des vérités parfois compliquées en toute simplicité. Chapeau l’artiste.

Mon très cher Lion, je le sais : cet été, tu as laissé beaucoup de choses de côté, et enfouis tous tes problèmes sous le sable doré. Mais cette semaine, tu vas pouvoir à nouveau regarder fièrement vers l’avenir. Des opportunités professionnelles insoupçonnées pourraient se présenter…