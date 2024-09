Québec va lancer des consultations sur le cannabis

Certains s’attendaient à ce que le Québec soit la première province à annoncer son cadre pour réglementer la distribution de cannabis aujourd’hui. Mais la ministre Lucie Charlebois a plutôt lancé un processus de consultations publiques sur le sujet, en vue de déposer un projet de loi à l’automne. Vingt mois après l’élection de Justin Trudeau, le gouvernement du Québec n’a toujours pas d’idée concrète sur la question.

Mme Charlebois a annoncé un processus de consultation en trois temps. Un forum composé d’experts nationaux et internationaux aura lieu les 19 et 20 juin prochains à Montréal, au Palais des congrès. Le contenu de ces consultations était inconnu au moment d’écrire ces lignes.

Capture d’écran du site de la Consulation publique.

« On a invité des spécialistes de la santé publique et d’autres domaines », nous dit la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie. « On a invité des gens du Québec et d’autres provinces, mais aussi d’endroits qui ont récemment connu des légalisations. »

Des consultations publiques se tiendront ensuite dans certaines régions du Québec entre la fin août et la mi-septembre. Et une consultation web aura aussi lieu en complément de la tournée provinciale.

La ministre admet que le temps presse pour élaborer un projet de loi, qui devrait être déposé cet automne. « Notre position peut changer jusqu’à la dernière minute, dit-elle. On parle de la santé publique, c’est important. On a très peu de temps comme législateurs. Mais on doit bien faire les choses. Mais je peux vous dire qu’une partie de la réflexion est entamée et qu’on travaille déjà. »

D’ailleurs, le gouvernement du Québec n’a pas encore exclu l’idée de nationaliser la vente de cannabis. Même si, selon le ministre des Finances, Carlos Leitao, il n’est pas question que ce soit la Société des alcools du Québec (SAQ) qui s’en charge.

« En ce moment, aucune position n’est fixée, ajoute Mme Charlebois. On n’a pas fait le tour de notre caucus. Il y a des gens qui ont des opinions, mais la décision n’est pas prise. »

Selon le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la Santé, Joël Lightbound, le Québec a d’ailleurs été la seule province à ne pas participer au Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Le gouvernement de Justin Trudeau s’est grandement inspiré du rapport produit en novembre dernier pour articuler son projet de loi au mois d’avril.

« J’ai parlé avec la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, et on a convenu qu’on allait se parler au lieu de le faire par l’entremise des médias, soutient Lucie Charlebois. On n’a pas participé au groupe parce qu’il était constitué de spécialistes et nous privilégions les relations d’élus à élus. On va avoir notre propre forum d’experts avant de prendre des décisions. »

Même si le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi pour encadrer la sécurité routière et le cannabis, la ministre Charlebois veut aussi tenir des consultations sur le sujet. « C’est notre champ de compétence. Il faut encore décider ce qu’on va faire avec la formation des policiers, l’équipement utilisé et tout ce qui concerne la sécurité en général. »

Suivez Simon Coutu sur Twitter .