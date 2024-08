Quelques conseils de streameurs à l’attention des gens qui bossent chez eux

Dans le monde impitoyable du télétravail, ils font figure de pionniers. À force de rester des heures devant leurs écrans à parler devant des milliers de personnes, les streameurs sont devenus de véritables professionnels du travail à domicile. Et face aux distractions, à la solitude ou à la perte de la notion du temps, ils ont bien été obligés de trouver des petites techniques. Quand certains achètent tout le matériel dernier cri et rivalisent d’imagination pour décorer leur bureau, d’autres développent des astuces plus étonnantes encore.

Faites une pause après trois tomates

« On ne va pas se mentir, on sait très bien comment ça se passe quand on doit bosser chez soi, s’amuse Ultia, 26 ans et l’une des plus célèbres streameuses françaises. On a tout le temps envie de faire autre chose, que ce soit d’aller prendre l’air ou checker ses réseaux sociaux. Alors, j’ai fini par trouver une méthode de travail dont je parle souvent en stream : la technique Pomodoro. »

Videos by VICE

Cette méthode de gestion du temps développée dans les années 1980 par le chercheur Francesco Cirillo, se base sur l’utilisation d’un minuteur, appelé pomodoro (tomate) en italien, pour respecter des périodes de travail très strictes. Pendant vingt-cinq minutes, on se force à ne rien faire d’autre que travailler. Une fois le temps écoulé, on a droit à cinq minutes de repos. Après avoir enchaîné trois sessions de travail similaires, il est alors possible de prendre une pause un peu plus longue. « L’idée c’est vraiment de s’interdire toute distraction donc on n’a pas le droit de regarder son téléphone ni même d’aller aux toilettes », précise Ultia.

« C’est difficile à expliquer mais lorsqu’on utilise cette technique, on a une barrière psychologique qui nous permet de vraiment bien se concentrer sur chaque tâche » – Ultia

Clairement, ce système ressemble à un instrument de torture. Pourtant, la jeune femme l’assure, elle n’a jamais rien trouvé de plus efficace. « C’est difficile à expliquer mais lorsqu’on utilise cette technique, on a une barrière psychologique qui nous permet de vraiment bien se concentrer sur chaque tâche. À la fin je savais exactement combien de tomates (sessions) je devais faire pour réviser tel ou tel cours. »

Ultia

D’après certaines sources internes à la rédaction, il existerait même des playlists de musique spécialement conçues pour accompagner cette méthode de travail plutôt atypique. Malgré son étonnante efficacité, il est possible que cette technique vous coûte quelques moqueries de vos collègues de bureau, secrètement envieux de votre impressionnante capacité de travail.

Faites plus simple, adoptez un chat

Pour améliorer son expérience du télétravail, la meilleure façon reste encore de trouver ses propres techniques personnelles. Tandis que certains recherchent le calme et la concentration, d’autres essaient au contraire de trouver des solutions pour sortir de la routine. « Au fond, la vie de streameur est parfois très frustrante, confie Colas Bim, un jeune streameur lancé il y a quatre ans sur Twitch. On passe notre vie derrière un écran, que ce soit notre vie sociale, professionnelle et même ce qui touche au divertissement. Dans ces moments-là, c’est important de trouver des moments pour souffler. »

« Quand on n’a pas beaucoup d’espace ou d’interactions humaines au quotidien, c’est dans ces moments-là qu’intervient le chat » – Colas Bim

À force de travailler chez soi, il est fréquent que l’on perde la motivation de travailler. D’autant plus lorsqu’il fait moche, froid et qu’on habite dans une vingt mètres carrés en région parisienne. « Quand on n’a pas beaucoup d’espace ou d’interactions humaines au quotidien, c’est dans ces moments-là qu’intervient le chat », analyse très sérieusement le jeune homme. Entre câlineries intempestives et adorables bêtises qu’on lui pardonne aisément, le chat est sans aucun doute devenu le compagnon préféré de nombreux streameurs. À se demander si Twitch, n’en fait pas secrètement cadeau à tous les vidéastes qui commencent à percer sur la plate-forme ?

Colas Bim

Ce compagnon encombrant et onéreux en croquettes est pourtant connu pour être un des pires ennemis de tous les télétravailleurs. A peine l’ordinateur ouvert, il approche sans complexe ses petites patounes du clavier pour vous empêcher d’écrire, quémander des caresses et interrompre vos réunions d’équipes. Un véritable fléau du travail à domicile qui ne conviendra qu’aux plus masochistes d’entre nous.

Devenez riches et partez vivre sous les tropiques

Bien sûr, il existe des solutions plus efficaces pour prendre l’air que d’adopter un adorable chaton, plaisante Colas. « Lorsqu’on passe toute sa vie chez soi, on peut avoir tendance à perdre la notion du temps. Dans ces moments-là, c’est très important d’avoir des rendez-vous à l’extérieur pour prendre l’air, souffler et voir le soleil », estime le jeune homme depuis son bureau aux volets fermés. « Et ne pas rester toute la journée dans une cave, comme je suis en train de le faire », précise-t-il amusé.

« Je suis allé me baigner il y a quatre jours. Bien sûr, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir partir en Espagne pour travailler » – KRL

Un problème dont ne semble pas particulièrement souffrir KRL, un streameur de 33 ans, spécialiste du jeu Counter Strike. Depuis son appartement de la côte andalouse, le jeune papa profite tous les jours du soleil et du bon air de la mer. « Je suis allé me baigner il y a quatre jours, lance le streameur avec provocation. Bien sûr, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir partir en Espagne pour travailler, mais lorsqu’on passe toutes ses journées devant l’ordinateur, c’est super important de sortir prendre le soleil. »

Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir un séjour aux Seychelles dans une villa avec vue sur la mer et que vous êtes bloqués dans un petit appartement parisien qui donne sur les toilettes de votre voisin, il faut alors trouver des alternatives. « Quand l’épidémie est arrivée il y a deux ans, personne n’était trop préparé et beaucoup de gens ont été contraints de faire avec les moyens du bord, raconte Ultia. Dans ces cas-là, il faut trouver des solutions moins coûteuses ou trouver ses priorités. Pour moi, le plus important c’était d’avoir une bonne chaise de bureau. Mais bon, ça c’est déjà dans le cas où vous avez un bureau… »

Faites des squats devant votre bureau

« Pour les streameurs, le plus important pour notre travail c’est d’avoir un matériel audio et vidéo de qualité, poursuit Colas. C’est un besoin très spécifique aux streameurs et les gens n’ont pas besoin d’avoir une caméra dernier cri pour se connecter aux réunions zoom. Au contraire, ça ferait presque bizarre d’être tout net avec une super lumière quand le reste de tes collègues sont flous et viennent d’enfiler un pull sur leur pyjama. Pour la majorité des personnes qui travaillent chez soi, le plus important c’est sûrement d’avoir une bonne chaise et un bon bureau. »

Un conseil que partage le streameur KRL. Il y a quelques mois, le spécialiste de Counter Strike s’est offert un objet plutôt étonnant : un bureau assis-debout. « Ça a complètement changé ma vie, raconte KRL. Je ne sais pas comment je m’en suis passé aussi longtemps. Comme on est souvent en train de jouer aux jeux vidéo, on peut penser qu’on n’a pas besoin d’être debout mais c’est tellement bon. On ne s’en rend pas compte mais on passe beaucoup trop de temps sur des chaises pas toujours au top et ça peut nous bousiller le dos. »

Depuis quelques mois, ce nouveau gadget inventé – semble-t-il pour remplacer notre abonnement à la salle de sport – fait sensation auprès des streameurs. Il semblerait que certains d’entre eux s’amusent même à placer un tapis roulant sous leurs pieds, histoire de rentabiliser leur investissement.

N’écoutez pas les streameurs

Vous pensiez sûrement que personne n’avait remarqué que vous passiez vos après-midi de télétravail devant les streams de vos créateurs préférés. Malheureusement, c’est raté. Car eux, justement, ont bien compris votre petite combine. « Ce n’est sûrement pas me rendre service de dire ça, s’amuse Ultia, mais je vois bien qu’une grande partie des personnes qui viennent me voir en journée sont en télétravail. Je les comprends, c’est une sorte de bruit de fond qui les accompagne tout au long de leur journée. Mais je déconseille vraiment de faire ça si l’on souhaite être productif. » A défaut, Ultia conseille plutôt d’écouter de la musique sans paroles. Par exemple, la playlist d’une de ses bande-dessinées préférées.

Clémence est sur Twitter

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.