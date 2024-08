Quels cocktails boire au petit-déjeuner ?

Salvatore Calabrese est l’un des meilleurs barmen du monde et un grand amateur de cocktails matinaux. Gérant du Donovan Bar à Londres, celui que l’on surnomme le « Maestro » a commencé à faire des cocktails à l’âge de 12 ans sur les rives de sa côte amalfitaine natale. Il compte Stevie Wonder et la reine d’Angleterre parmi ses habitués et sa collection de cognacs millésimés est particulièrement populaire auprès des clients qui ont les poches bien remplies.

Parmi les boissons emblématiques de Calabrese, citons le Shaker, le plus ancien cocktail au monde, fabriqué à partir de spiritueux rares datant de 1770, et le Breakfast Martini avec de la marmelade d’orange, du gin, du Cointreau et du citron. Malheureusement, un cocktail ne peut techniquement pas remplacer un petit-déjeuner bien équilibré. Mais dans son manuel pour vaincre la gueule de bois, Hair of The Dog, Calabrese énumère 80 recettes pour accompagner votre bol de céréales.

Videos by VICE

L’expression douteuse « hair of the dog », « poil de chien » en français, vient d’une vieille croyance selon laquelle si vous avez été mordu par un chien, vous devez lui arracher un peu de son poil et le mettre sur votre plaie, pour prévenir la rage. De même, la théorie veut qu’on « soigne le mal par le mal », donc si vous avez la gueule de bois, vous vous sentirez mieux après avoir bu un petit coup. Bien que le Calabrais ne jure que par cette méthode, la science qui la sous-tend est mitigée. Comme la gueule de bois est grosso modo un mini-sevrage alcoolique, boire davantage soulagera temporairement certains de vos symptômes, mais ils finiront par vous rattraper.

Mais parlons de choses plus positives. « La première recette du livre est dédiée à ma mère, dit Calabrese. Je l’appelle la ‘cure magique de Rosa’. » Un jour, il n’arrivait pas sortir du lit, après avoir bu trop de Brandy Alexander la veille (un cocktail crémeux à base de cognac). « Ma mère n’a rien dit et m’a donné un verre avec du citron, des blancs d’œufs, du piment et un shot de Marsala (un vin doux fortifié italien) », raconte Calabrese, qui pense que c’est l’acidité du citron et le piquant du piment qui ont réussi à le réveiller.

Nombre des remèdes contre la gueule de bois présentés dans le livre sont des recettes glanées auprès des clients. Après tout : « Chaque buveur sérieux a son propre remède. » Calabrese se souvient qu’un chirurgien de renommée mondiale et client de longue date lui a demandé de mixer une boisson à base d’ail, d’oignon, d’orange, de miel et de tequila. Il est « revenu à la vie » après en avoir bu, grâce apparemment aux propriétés curatives de l’oignon et de l’ail.

« Et si vous pensez que la caféine peut vous donner un coup de boost, Calabrese vous recommande le caffè corretto, un expresso préparé avec 5 ml maximum de votre liqueur aromatique préférée »

Si vous êtes plus tenté par les classiques, le Maestro est un grand fan du Bloody Mary. Là encore, c’est apparemment le citron et le piment qui rendent cette boisson idéale pour les matins. « Elle est aussi riche en vitamines et en minéraux », si l’on met de côté la vodka. Sa recette est simple : mélangez 50 ml de vodka (ou de gin), 20 ml de jus de citron, 125 ml de jus de tomate de qualité et assaisonnez avec de la sauce Worcestershire, du tabasco, du sel et du poivre, puis servez dans un grand verre. Si cela est trop basique pour votre goût raffiné, vous pouvez aussi essayer le Bull Shot, un mélange beaucoup plus rare où le jus de tomate est remplacé par… du bouillon de bœuf froid.

Le Mimosa est un autre classique absolu du petit-déjeuner, et il est aussi beaucoup plus facile à trouver sur une carte. Selon Calabrese, il est idéal pour se remettre d’une cuite au champagne. Le mimosa est composé à parts égales de champagne et de jus d’orange. Vous pouvez également essayer un Buck’s Fizz, qui est composé de deux parts de champagne et d’une part de jus.

Le Bellini est un autre favori du matin. Inventé par Giuseppe Cipriani, fondateur du légendaire Harry’s Bar à Venise, ce cocktail associe le prosecco à une purée de pêches blanches. Il existe de nombreuses alternatives à base de vin mousseux et de jus qui sont parfaites pour le matin, comme le Puccini au jus de mandarine, le Rossini à la pulpe de fraise et le Tintoretto au jus de grenade. Si vous aimez les saveurs d’agrumes, essayez le Garibaldi, fait avec du jus d’orange et des apéritifs amers comme l’Aperol ou le Campari. Et si vous pensez que la caféine peut vous donner un coup de boost, Calabrese vous recommande le caffè corretto, un expresso préparé avec 5 ml maximum de votre liqueur aromatique préférée.

Bien entendu, personne ne vous empêchera de prendre un mojito à 10 heures du matin. Mais Calabrese pense qu’il y a un cocktail pour chaque heure de la journée. La prochaine fois que vous vous noierez dans la douleur et le regret, rappelez-vous qu’un élégant cocktail pourra vous redonner un peu de force. Ou au moins un peu de dignité.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.