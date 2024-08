Question : qu’est-ce qui est sombre, massif et qui attend le mois d’octobre pour venir carboniser votre jolie petite gueule ?

On ne l’attendait pas vraiment, ou en tout cas pas si vite : après avoir pilonné le Hellfest, Dour, le Roadburn, le Download UK, Rock Am Ring, mais aussi Lille, Berlin, Helsinki, Prague, Varsovie, Budapest, Strasbourg, Nîmes et Marseille, sans oublier Gdansk et Magny Le Hongre, le baron noir de la sytnhwave annonce aujourd’hui la sortie d’un nouveau EP. Suite sombre, féroce et massive du déjà très sombre, féroce et massif The Uncanny Valley, New Model -c’est son titre- sortira le 20 octobre prochain conjointement sur Blood Music et Music Of The Void, le propre label de Perturbator.



Pas de titre en écoute pour le moment -même si un premier extrait a déjà été posté en loucedé sur le compte YouTube de Blood Music en décembre dernier- mais une pochette et un tracklisting qu’on vous invite à regarder fixement pendant 35 minutes (durée de ce nouveau EP). Normalement, à partir de 5-6 minutes, vous devriez commencer à entendre des trucs.



TRACKLISTING :

01 – Birth of the new model

02 – Tactical Precision Disarray

03 – Vantablack (feat. OddZoo)

04 – Tainted Empire

05 – Corrupted by design

06 – God Complex