Qui sont les super-héros du rap français ? (2/2)

Kaaris / Bane

Il a attendu son heure pendant longtemps en élaborant son plan et peaufinant ses techniques de rap/combat tout en observant ses futurs adversaires, et quand il a débarqué, c’était pour faire mal, d’ailleurs ça a traumatisé tout le monde. Le problème c’est que les instrus trap de Therapy étaient à Kaaris ce que le sérum de super-force est à Bane, sans ça c’est un peu compliqué d’impressionner le public. Mais fort heureusement, comme dans les comics, le rappeur semble avoir trouvé un palliatif assez efficace. Qui vivra verra.

Alkpote / Negan

Dans la BD, Negan a une particularité : c’est le perso le plus grossier de toute l’histoire de Walking Dead, et il parle de ses parties génitales toutes les 3 phrases minimum. Très cru et brutal, il ne fait pas de sentiments, est à la tête d’une sorte de faux culte qui est juste une escroquerie pour se faire obéir et se taper plusieurs femmes à la fois. Ne venez surtout pas expliquer si c’est en accord ou pas avec la version télé, tout le monde s’en fout.

Nekfeu / Captain America

Extrêmement populaire, aimé des jeunes filles en fleur et gendre idéal, le bonhomme ne se repose pas sur ses lauriers et sait mouiller le maillot dès que l’on a besoin de lui. Avant tout fidèle et loyal, il est toujours présent pour épauler les vieux amis, là où d’autres les auraient considérés comme des boulets sans intérêt (Bucky/les moins doués de l’Entourage dont le public a du mal à retenir le nom).

Kekra / Spawn

« Al Simmons sapé en Raf Simons »

Al Simmons était un mercenaire mort au combat qui a pactisé avec un équivalent du diable nommé Malebogia pour revenir sur Terre afin de revoir une dernière fois sa femme. Malgré ses pouvoirs impressionnants, il ne veut pas sauver le monde, il ne veut pas être votre ami, il veut juste régler ses affaires, prendre soin de sa famille et qu’on lui foute la paix, sauf qu’évidemment, ça ne se passe pas comme prévu et il est forcé de tuer beaucoup de crétins. Et à moins d’être intime avec lui, il supporte très mal le fait de montrer son visage ou même de parler de son ancienne vie, tout comme Kekra n’est pas super enthousiaste quand on évoque sa première carrière. Et pis il a carrément mis des extraits entiers de la série Spawn dans le clip de « Pas Millionné », alors que demande le peuple ?

Sofiane / Starlord

Sorte d’anti-héros, tu sens bien que le mec a un bon fond mais qu’il a du mal à se défaire de ses mauvaises habitudes de petit voyou (de l’espace). Du coup même si ça part d’un bon sentiment, il lui arrive de retomber dans ses travers et de foutre un bordel monstre sur son passage, mais c’est aussi pour ça qu’on l’aime bien. Et puis maintenant il a sa propre équipe avec Heuss l’Enfoiré (Rocket Raccoon), Samat (Drax), Soolking (Groot) et pourquoi pas Chilla (Gamora) tant qu’on y est.

PNL / Marv et Dwight (Sin City)

« Igo on veut la ville, boire le sang du maire »

Deux âmes perdues dans la ville du péché, où les truands des ruelles les plus mal éclairées ont parfois plus de valeur que ceux qui occupent les bureaux de la mairie (Corbeil, Sin City, Dassault, Roark, tout ça tout ça). Séparément ils ont connu pas mal de galères qui les ont rendus assez mélancoliques et désabusés, mais ensemble ils sont très complémentaires et se sont tirés de pas mal d’histoires.

Guizmo / Hancock

Il a des super pouvoirs mais les utilise parfois (souvent) maladroitement à cause de son alcoolisme notoire, ce qui peut être soit divertissant, soit emmerdant. Ses différentes addictions et son apparent sale caractère cachent en réalité une solitude et une tristesse assez prononcée dès lors qu’on l’écoute vraiment. Inutile de dire « Hancock n’est dans aucun comics ». Tout le monde le sait, mais pour la promo du film une série de covers ont été commandées à des dessinateurs, donc ça compte quand même.

Medine / Le Fauve

D’apparence carrément sauvage, le Fauve dispose d’une force et d’une agilité surhumaines, et dans le même temps, c’est un scientifique et un chercheur émérite. Sous l’apparence du fauve, un intello, et inversement. En tout cas niveau pilosité on est sur du sérieux client dans les deux cas.

Ra’s Al Ghul et la Ligue des ombres / Freeze Corleone et le collectif 667

Obsédés par les théories du complot et les groupes secret, les rappeurs de 667 se sont eux-mêmes baptisés « Ligue des ombres », d’après l’organisation fictive du chef terroriste Ra’s Al Ghul. Il n’y a pas vraiment de leader, donc en étant totalement arbitraire, on va dire que Ra’s est Freeze Corleone juste parce que ce dernier a sorti plusieurs projets et qu’il cumule le plus grand nombre de vues. Et Talia c’est Lala&ce, puisque c’est la seule fille du crew. C’est le jeu.

Kalash Criminel / Tobias Whale

Tobias est un gangster que tout le monde décrit comme étant d’une sauvagerie sans nom, et il est albinos. En plus il est à la tête d’un gang qui s’appelle Les 100, tandis que Kalash Criminel répète souvent les chiffres 10-12-14. Or si on enlève le 12 et le 14 et qu’on ajoute un zéro, eh bien ça donne 100. Coïncidence ? Je ne pense pas.

MHD, Ninho et Timal / Spider-man, Venom et Carnage

Spider-Man est un héros assez jeune ultra-populaire auprès des petits, on le connaît pour sa bonne humeur, bref c’est clairement MHD. Venom est une version plus sombre et hardcore de Spider-Man (il joue les justiciers mais reste beaucoup trop violent), et Carnage est une version plus sombre et hardcore de Venom (il passe son temps à tuer des gens au pif, parce que ça l’amuse). Donc à partir du moment où tout le monde a décrété que Ninho ressemblait furieusement à un MHD maléfique sur cette photo, le parallèle est évident. Quant à Timal, il ne ressemble ni à l’un ni à l’autre, par contre beaucoup de gens l’ont comparé musicalement à Ninho pour une raison qui m’échappe, donc ce sera Carnage, car que ce soit pour kicker ou chanter sous autotune, le jeune homme hurle systématiquement comme un fou dangereux.

La presse rap / Loki

Loki est le dieu du mensonge, et la presse rap c’est quand même des sacrés suceurs. Selon les histoires il sera tour à tour ennemi, allié contre-nature voire ami, jusqu’à être parfois une sorte de héros malgré lui. Mais il ne faut pas oublier qu’il agit la plupart du temps dans son propre intérêt avant tout, c’est d’ailleurs pourquoi il n’hésite pas à s’allier à des dangers publics comme Thanos si ça peut l’aider à survivre.



13 Block / Les Tortues Ninjas

Mêlant sans aucun souci des techniques de guerrier avec des moments de détente et des références carrément enfantines, ils sont les meilleurs et font la loi. Mais quand il s’agit de s’amuser, finie la terreur, ils sont là pour rigoler. Tout est détaillé là-bas. Et détailler, c’est leur truc.

Panama Bende / Teen Titans

« À 17 ans au Bataclan, toi tu rappais devant ta sœur »

Précoces et destinés à un public plus jeune, leurs aventures peuvent être sympas dans certaines occasions, mais en règle générale ça reste légèrement en-dessous de celles de leurs illustres aînés dont ils sont un modèle réduit. Certains s’en affranchiront, mais ça leur prendra du temps. Et c’est normal, leur marge de progression est énorme : ils n’en sont qu’au début de leurs supers aventures.

MacTyer / Leonidas

Leonidas n’est pas seulement un personnage historique, c’est le héros du roman graphique 300. Roi des Spartiates, chef militaire déterminé, extrêmement fier, il est connu pour avoir affronté les Perses dans une bataille totalement kamikaze, juste pour l’honneur. C’est typiquement le genre de gars qui fonce droit dans un mur de béton en se demandant si un coup de tête sera plus efficace qu’une droite. Et puis on imagine facilement MacTyer beugler « This is AUBER » en balayant un émissaire de maison de disque, même si c’est pour être boycotté juste après.

SCH / Gambit

Un mec qui est censé être un tombeur et qui n’a a priori pas le look classique du superhéros de base, les cheveux souvent longs et un style reconnaissable entre mille. Les plus attentifs savent pourtant qu’au-delà des apparences simplement cool et de l’élégance bizarre, on trouve pas mal de noirceur et de désillusion. Et la voix de Sch est à peu près aussi surprenante pour un auditeur que l’accent cajun de Gambit.

Damso / le Riddler

Mystérieux et totalement maniaque, il commet ses crimes autant pour l’appât du gain que l’amour de l’art, tout en cherchant à prouver qu’il est plus malin qu’à peu près tout le monde, superhéros, rivaux et autorités. Il a habitué son public à un mode de communication très particulier puisqu’il s’exprime presque uniquement par le biais d’énigmes, que ce soit pour annoncer un braquage ou la sortie d’un morceau.

Gradur / Colossus

Comme son nom l’indique, physique de machine de guerre à laquelle rien ne résiste ou presque, que ce soit un tank ou un beat trap. Mais derrière la carapace il y a un cœur gros comme ça qui a parfois juste envie de chanter des loveries.

Lacrim / Le Caïd

Un pur produit de la rue qui a fini par comprendre qu’on ramassait bien plus en ayant des allures respectables qu’en restant dans la violence pure toute sa vie. A force de persévérance il s’est constitué un bon petit réseau opérationnel qui lui permet d’engranger un maximum de bénéfices. S’il semble enfin parvenu à son objectif à savoir la respectabilité, il lui arrive de temps en temps d’être rattrapé par son passé, sans compter le fait qu’il en joue lui-même niveau image.

Alpha 5.20 / Black Panther

« Je suis le prochain président des Etats-Unis d’Afrique »

Le plus charismatique des superhéros africains et le plus attaché à son pays d’origine. Son point de vue diffère de celui des autres personnages puisque par définition il ne sont pas du même monde. Précisons que tout ça s’applique au Black Panther des comics. Si on se base uniquement sur le film, la comparaison avec Alpha ne marche que si on prend Killmonger, faut pas déconner.

La presse généraliste / Thanos

Un dictateur à la puissance quasi-instoppable, disposant de nombreux serviteurs à ses ordres. Lorsqu’il décide de s’attaquer à un autre personnage, il est très rare que celui-ci ait la moindre chance d’en réchapper sauf s’il reçoit de l’aide de ses petits camarades.

Niska / Eggsy (Kingsman)

À la base, personne ne croyait en lui. C’était un enfant des rues a priori promis à un avenir médiocre, qui a su saisir sa chance et s’est changé en peu de temps, contre toute attente, en agent d’élite, aussi à l’aise dans les bas-fonds qui l’ont vu grandir que dans les ambiances bien plus select et feutrées.

Le streaming / Les bagues des Lantern Corps

Elles permettent de matérialiser ce que celui ou celle qui en porte a dans la tête, et leur impact devient alors tangible : si un type avec une bague veut matérialiser un camion-citerne et le faire foncer sur un immeuble, il peut, si un rappeur veut utiliser ses chiffres de stream pour décrocher une tournée Showcase, il peut aussi. Forcément, il existe différents types de bagues, certaines tirent leur pouvoir de l’espoir, d’autres de la peur, et d’autres encore de l’avarice. Suivant leur source, leur utilisation diffère et les porteurs peuvent donc être du bon comme du mauvais côté, des héros comme des escrocs.

Stromae / Dr Strange

Le seul à avoir appris à maîtriser les techniques ancestrales des arts occultes qui permettent de passer de chirurgien à magicien le plus puissant du monde et de simple beatmaker pour rappeurs à superstar pop. Bref, il est mystique mais il est gentil.

Niro / Ghost Rider

Prêt à tout pour sauver ceux qu’il aime, même à se sacrifier dans un pacte mystique, Johnny Blaze a lié son âme à une entité qui prend possession de son corps chaque nuit et le transforme en Ghost Rider, une créature terrifiante qui a entre autres un regard maléfique qui traumatise ses adversaires en les forçant à regarder en face leurs mauvais choix et actions. En clair son super pouvoir c’est te faire prendre conscience d’à quel point tu as raté ta vie, comme quand Niro fait certains de ses couplets les plus sérieux. Tout comme Johnny devient Ghost Rider, Nouredine devient Niro. Suffit de remplacer la moto par un micro et c’est tout pareil, d’ailleurs les deux détestent mélanger leur identité civile avec leur alter ego, c’est chacun dans son coin. En fait la comparaison avec Ghost Rider marchait super bien avec Nessbeal, donc je me suis dit qu’elle marcherait aussi avec Niro.

Big Flo et Oli / Throg & Spider-Ham

Throg est la contraction de Thor et de frog : une grenouille avec les pouvoirs du dieu de la foudre à échelle réduite suite à sa rencontre avec lui (posez pas de questions). Et bien avant le gag du « spider-cochon » des Simpson, il y avait Spider-Ham, ouvertement parodique, créé dans le but de faire rire les lecteurs dans des numéros HS de la version régulière de Spidey. Son alias : Peter Porker. Les deux sont des superhéros à leur curieuse façon, mais ce que tu vois en premier c’est une grenouille et un porcelet.

Yérim Sar est sur Noisey.