Des rappeur·ses belges nous confient ce qu’iels écoutent après une rupture

Chacun·e sa méthode pour surmonter un chagrin d’amour. Certain·es se jettent sur le ou la premie·re venu·e, d’autres noient leur chagrin dans la fête ou dans un pot de Ben & Jerry’s. Mais pour beaucoup la musique est l’exutoire propice à panser les plaies béantes laissées par une peine coeur. On a demandé à quelques artistes du moment sur quelle chanson iels ont le plus chialé en pensant à leur amour perdu.

VICE : Quel est le son que tu as le plus saigné après une rupture ?

Tawsen : Ça dépend en fait. Si c’est la meuf qui rompt, j’aurais tendance à pleurer sur du « Allumer le feu » de Johnny. Si la rupture vient de moi, c’est évidemment la fiesta donc je pars sur du « Blue » de Eiffel 65.

Pourquoi cette chanson ?

La maïeutique. Ces titres là me poussent à formuler les vérités enfouies en moi et m’aident à les accepter ! C’est une bonne thérapie pour passer à autre chose, l’acceptation de la fin.

Comment tu te sens quand tu l’écoutes ?

On est là t’sais bien…

Tu fais quoi pour te sentir mieux après l’avoir écoutée ?

Vous savez, on dit « 1 de perdue, 10 de retrouvées »… C’est absolument faux. Moi je vais faire du shopping.

VICE : Quel est le son que t’as le plus saigné après une rupture ?

Lyna : Je pense que c’est « Have you ever » de Brandy. J’adore cette chanson, et même si elle est hyper triste et qu’elle fait toujours remonter des souvenirs pas très heureux, comme je l’adore, elle arrive quand même à me mettre dans un bon mood.

Pourquoi cette chanson ?

Y a trop d’émotions dans ce titre, je le connais par cœur, j’aimerais toujours ce son.

Tu fais quoi après l’avoir écoutée ?

Après un chagrin d’amour généralement, j’essaie de prendre du temps pour moi, j’écoute de la musique et j’écris des nouvelles chansons. C’est toujours inspirant.

VICE : Quel est le son que t’as le plus saigné après une rupture ?

Miss Angel : « I get lonely », de Janet Jackson

Pourquoi ce titre-là ?

Parce que je ressens vraiment chaque parole de cette chanson. Après une séparation, tu te sens forcément hyper seule vu que t’avais l’habitude d’être avec quelqu’un…

Ton mood quand tu l’écoutes ?

Comme toutes les filles se sentent après une rupture.

Tu fais quoi pour te remonter le moral ?

J’écoute Lil Kim ! « Get Money », c’est vraiment la chanson qui met bien direct.

VICE : Quel est le son que tu as le plus saigné après une rupture ?

K1D : « Jocelyn Flores » de XXXTentacion.

Pourquoi cette chanson ?

Je sais pas pourquoi celle-là, mais ce titre est tellement triste qu’elle fait passer ta propre tristesse pour de la gnognotte. Quand tu l’écoutes, t’oublies ta misère pendant trois minutes. À moins que tu la joues à l’infini…

Elle te met dans quel état ?

En fait, je suis encore plus triste après l’avoir écoutée, donc c’est pas vraiment une solution, c’est juste façon de m’évader sur le moment même.

Tu fais quoi après l’avoir écoutée ?

Moi, je suis clairement un mangeur émotionnel. Quand ma vie est un peu compliquée, je me goinfre et je me perds dans la musique que j’aime.

VICE : Quel est le son que tu as le plus saigné après une rupture ?

Mahina : Pas facile de choisir, car quand mes émotions prennent le dessus, cela dépend vraiment de ce que je ressens à ce moment bien précis. Mais je peux dire que « I Got a Love Jones for You », en fait toujours partie.

Pourquoi cette chanson ?

C’est un titre qui fait partie de la B.O du film « Love Jones » avec Nia Long et Larenz Tate. Ce film m’a eue, je le regarde très souvent et tou·tes mes potes savent que je l’adore. Il me fait croire à l’amour romantique et au fait que le manque de communication et de transparence peuvent tout foutre en l’air. Il me rappelle également qu’il faut pouvoir mettre sa fierté de côté pour celui ou celle que vous aimez, la vie est trop courte pour vivre avec des « si » et des regrets. On tombe tou·tes amoureux·se, mais le « Love Jones » c’est quelque chose de trop vrai, c’est impossible de lutter.

Comment tu te sens quand tu l’écoutes ?

Ça réveille des trucs en moi, des souvenirs, la chaleur de l’amour, des belles images. Je me sens bénie d’avoir vécu d’aussi belles choses. Mais elle me fait aussi pleurer et me donne l’envie de chanter les paroles à ceux que j’ai aimé. Ça me rend triste de ne pas l’avoir fait quand j’en avais l’occasion. L’orgueil est un frein. Mais j’ai appris que tout tout arrive pour une raison…

Tu fais quoi pour te sentir mieux après l’avoir écoutée ?

Je pleure. Je suis une pleureuse et j’en suis très fière. Pleurer c’est la manière la plus honnête d’exprimer l’inexprimable et de faire sortir toutes tes frustrations et tes problèmes. Il m’arrive aussi de prier pour me sentir mieux, cela m’aide à trouver le sommeil. Je devrais le faire plus souvent ! Et sinon j’écris un poème, j’enregistre un nouveau son, je sors marcher, je vais nager.

