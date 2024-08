« Red Dead Redemption II » est maintenant trending sur Pornhub

Avec un score de 97 % sur Metacritic, Red Dead Redemption II, sur PS4 ou Xbox, se hisse dans le top 5 des jeux vidéo les mieux notés de tous les temps. Les joueurs comme les critiques louent son univers ancré dans le Far West, son histoire fascinante et sa myriade de choses à faire : fusillades, rafting, cambriolages de trains, etc.



Ce que peu de gens savent, c’est que depuis sa sortie, des milliers de joueurs recherchent des vidéos pornographiques liées aux thèmes du jeu. De fait, vous pouvez désormais regarder sa version porno parodique, Red Dead Erection II, riche en conversations à double sens et en effets d’écran vert médiocres.

Videos by VICE

Le porno est le reflet de tous les aspects de la vie normale. TOUS. Après tout, comme le veut la Règle 34 d’Internet, « si ça existe, il y a du porno à ce sujet »

PornHub, l’un des sites pornos les plus visités et peut-être les plus judicieux en matière de collecte de données, a communiqué ses nouvelles statistiques : quelques jours avant la sortie du jeu, le 26 octobre, le terme « red dead » était sensiblement en hausse sur le portail. Au 28 octobre, il avait augmenté de 731 %. La même chose s’est produite avec des recherches associées telles que « cow-boy » (+189 %), « far west » (+745 %) et « western » (+489 %).

Imagen vía Pornhub.

Sans surprise, les hommes sont 1 165 % plus susceptibles que les femmes à rechercher le terme « red dead ». Et les hommes âgés de 18 à 34 ans ont 93 % plus de chances de le faire que les personnes de plus de 35 ans.

Image : Pornhub.

Bienvenue dans le monde fascinant du porno ; un monde qui ne cesse d’émerveiller et de décevoir les plus excentriques et les plus créatifs de la branlette.

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.