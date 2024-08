Reddit et le problème des faux posts

C’est un samedi matin de juin que la relation de Darcy, 22 ans, s’est effondrée. À la demande de son partenaire paranoïaque, elle a fait un test de grossesse et l’a laissé sur le comptoir de la salle de bain pour qu’il puisse voir de ses propres yeux qu’elle n’était pas enceinte. Plus tard, lorsqu’elle est retournée dans la salle de bains, Darcy a découvert son petit ami « tenant le test sans capuchon dans sa bouche, faisant des bruits de succion ». Darcy l’a regardé avec horreur et lui a retiré le test de la bouche.

Si vous connaissez cette histoire, vous connaissez probablement le subreddit r/relationships, une communauté de près de 3 millions de membres où les gens cherchent des conseils pour des questions interpersonnelles. Darcy a publié son histoire le lundi 22 juin, soit deux jours après avoir vu son petit ami « boire de la pisse ». Le même jour, son post a été partagé sur @redditships, un compte Twitter qui fait des captures d’écran des posts de Reddit pour ses 400 000 followers. L’histoire de Darcy a reçu peu d’upvotes sur Reddit, mais sur Twitter, elle a connu un certain succès, avec plus de 6 000 likes et 800 réponses.

Sauf que son histoire est fausse. Darcy a 20 ans, et non 22 comme elle le prétend. Elle est étudiante en psychologie en Floride et a écrit le post à

1 heure du matin, en l’inventant au fur et à mesure. « J’écrivais ça comme un passe-temps, juste pour m’amuser, explique-t-elle. J’ai trouvé hilarant que tant de gens y croient, et j’étais un peu fière de moi, pour être honnête. »

My [22 F] boyfriend [24 M] asked me to take a pregnancy test, and I caught him drinking the pee? pic.twitter.com/e6cLkkf89q — relationships.bsky.social (@redditships) June 22, 2020

Il est impossible de savoir combien des posts populaires de r/relationships sont faux. Selon Shal, l’une des propriétaires du compte Twitter @redditships, ceux-ci ne représentent qu’« une très petite fraction ». L’année dernière, un journaliste de The Atlantic a interviewé les modérateurs de r/relationships et a découvert que l’espace est fortement contrôlé : les modérateurs sont plus qu’heureux de supprimer les fils de discussion qui n’ont rien à faire là et de bannir les utilisateurs qui enfreignent les règles.

Mais malgré tous leurs efforts, les faux messages restent un élément de base du subreddit, ainsi que des subreddits similaires comme r/relationship_advice et r/AmITheAsshole (Shal estime qu’entre cinq et dix pour cent des messages populaires de r/relationship_advice sont « suspects »). Qu’est-ce qui motive les gens à s’inventer des drames relationnels, et pourquoi sommes-nous si disposés à les croire ?

« Les abonnés partagent leurs sentiments, leurs interprétations et leurs expériences personnelles, qui sont valables quelle que soit la véracité de la publication » – Shal, modératrice de @redditships

Si vous faites partie des 40 000 personnes qui ont voté pour le post @redditships le plus populaire de tous les temps, vous devez être un peu déçu. « Mon copain n’arrête pas de se battre avec un cuisinier de Waffle House » est une histoire passionnante dans laquelle une femme raconte que son copain n’arrête pas de se battre avec un cuisinier de la chaîne de restaurants Waffle House. Il y aurait eu, selon les dires de la jeune femme de 29 ans, « six ou sept » bagarres avec ce fameux cuisinier qui sert délibérément la mauvaise commande à son cher et tendre. « J’ai essayé de le raisonner à plusieurs reprises, mais il n’arrête pas de dire que c’est une question de principe », écrit-elle.

Chris a bien 29 ans, donc au moins une partie de son histoire est vraie. Alors qu’il s’occupait de son fils pendant la quarantaine, cet avocat de Kansas City a décidé de tuer le temps en écrivant une fausse histoire pour r/relationship_advice. Bien qu’il ait déjà tenté de tromper la communauté de ce subreddit auparavant, aucune de ses publications précédentes n’avait eu de succès. Cette fois, Chris a délibérément développé son récit dans un traitement de texte avant de le publier, pour s’assurer de la crédibilité de l’histoire du petit ami en conflit. Il a même comparé les rebondissements de son histoire à ceux du Macbeth de Shakespeare. « La quarantaine me rendait fou et j’ai pensé que d’autres personnes pourraient avoir besoin de s’amuser un peu aussi », explique Chris à propos de ses motivations. La question de savoir si Chris peut être qualifié de « troll » est sujette à débat, car ce terme désigne traditionnellement ceux qui cherchent à créer des litiges en ligne, et l’avocat avait des intentions plus bienveillantes. « Je voulais juste faire rire tout le monde. »

Certains lecteurs ont vraiment cru à l’histoire de Chris, d’autres ont simplement profité de l’occasion pour se divertir. Selon Chris, les utilisateurs de Reddit sont « beaucoup plus sceptiques » que les utilisateurs de Twitter, qui ont tendance, selon lui, « à prendre tout au pied de la lettre ». Pourquoi croyons-nous les histoires ridicules partagées par des inconnus anonymes ? Les messages les plus retweetés sur @redditships mettent en scène des petits amis ignorants (au mieux) ou violents (au pire).

« Les gens acceptent plus facilement que les hommes soient en tort », estime « CartoonsHateHer », une caricaturiste totalement anonyme qui crée des faux posts depuis des décennies et qui relate ses aventures dans son livre The Troll Handbook. Selon elle, la « formule » pour un troll parfait est la suivante : « Une femme normale, un peu paumée mais bien intentionnée, qui a un conjoint complètement fou. » Sur Reddit, CartoonsHateHer s’est fait passer pour un homme qui envoyait des messages de haine à un enfant à cause d’Animal Crossing ; pour un père qui a fait subir un catfishing à son propre fils ; et pour un homme de 46 ans dont la femme de 21 ans l’a arnaqué pour qu’il achète cinq vélos d’appartement de luxe.

My fiancé (25M) spent our entire savings (which we both were saving for our wedding and honeymoon) to buy a gaming pc. What's worse is that ever since he got the pc, he has totally ignored me (27F) he has absolutely forgotten that I even exist in his life. pic.twitter.com/ox5jn1s153 — relationships.bsky.social (@redditships) July 10, 2020

Steve, un réalisateur de 26 ans originaire de Nouvelle-Angleterre, utilise également la formule du « méchant petit ami » pour ses fausses publications. « Je remarque que sur Twitter, les internautes aiment évoquer la tendance des hommes à être imprudents, méchants ou parfois peu appréciatifs », explique-t-il. Il dit que, tout au long de ses histoires ridicules, il laisse souvent des indices indiquant que ses posts sont faux, mais que « la plupart des gens » continuent d’y croire aveuglément. « Les gens ne remettent pas en question les choses qui confirment leur vision du monde, dit Steve. Les utilisateurs de Twitter sont beaucoup plus engagés sur des questions comme la masculinité toxique, et à juste titre, mais souvent, ils font preuve d’un manque d’esprit critique. »

Selon Shal, la modératrice de @redditships, nous sommes prêts à croire ces faux récits parce qu’ils sont « le reflet de la réalité », et que même si une histoire est fausse, « les abonnés partagent leurs sentiments, leurs interprétations et leurs expériences personnelles, qui sont valables quelle que soit la véracité de la publication ». Katilya, une autre modératrice du compte Twitter, partage cet avis : « Les faux posts les plus populaires portent souvent sur des situations ou des tropes que l’on pourrait rencontrer dans la vie réelle. »

En fin de compte, ces trolls ne veulent pas faire de mal. Darcy, Steve et CartoonsHateHer affirment que publier sur Reddit est un moyen d’affiner leurs compétences en matière d’écriture créative et de faire rire les gens par la même occasion.

