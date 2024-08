Écouter vos émissions préférées vous coûtera plus cher que jamais

Depuis l’an dernier, plusieurs compagnies de divertissement ont laissé courir des rumeurs de fragmentation du marché du streaming. Alors que Netflix est présentement au sommet des services d’abonnement avec près de 140 millions d’abonnés et son contenu original et sous licence, Warner et Disney ont récemment été parmi les premiers groupes à annoncer qu’ils comptaient lancer leurs propres services de streaming. Cela veut dire que le contenu de ces compagnies, que l’on peut en ce moment regarder à volonté sur Netflix, ne s’y trouvera bientôt plus. Au revoir Star Wars et toute la bande de l’univers de DC Comics.

En ce moment, pour avoir accès au plus de contenu possible de manière légale, en étant abonné aux quatre services les plus populaires au Canada (Netflix, Crave, Amazon Prime et YouTube Plus), il faut débourser environ 40 $ par mois. Pour pouvoir regarder Game of Thrones, Riverdale, Star Wars, Harry Potter et Friends, il vous faudra débourser plus de 60 $ par mois, sans compter le coût de l’accès à internet, si Disney et Warner (et toutes les autres compagnies qui voudraient faire pareil) décident de proposer un prix de 9,99 $ par mois chacun.

Si autant de milléniaux se tournent vers les services de streaming plutôt que vers le câble, c’est entre autres à cause du prix exorbitant de la télé traditionnelle. Si le prix du streaming continue de s’approcher de celui du câble, est-ce que les jeunes seront capables de suivre?

Comme l’explique Paul Verna, de la compagnie de recherche numérique eMarketer à CBC, « beaucoup de changements s’en viennent. Les gens auront plus de choix de streaming, mais en même temps le marché est déjà fragmenté et intimidant, et le deviendra encore plus ».

C’est certain que, dans tout ça, c’est l’audience qui est perdante.

On savait tous depuis un certain temps que la mort lente du câble signifiait que le streaming devenait la nouvelle norme. Il fallait bien s’attendre à ce que des géants comme Warner et Disney visent une plus grande part de la tarte du marché du streaming. Il faut se demander si vraiment les gens seront prêts à débourser encore plus de cash pour avoir accès à du contenu qui, de toute façon, est assez facilement piratable.

Les nouveaux services de Disney et de Warner Bros. devraient être lancés vers la fin de l’année 2019.

