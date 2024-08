Regardez cet employé d’un dispensaire repousser des voleurs avec un bong

L’article original a été publié sur VICE Canada.

Il y a longtemps que personne n’est entré au panthéon des êtres humains les plus durs à cuire de tous les temps. On n’a eu aucun candidat depuis les beaux jours de Kimbo Slice qui se bagarrait dans des ruelles pour nourrir sa famille. Mais aujourd’hui, je voudrais soumettre une candidature, celle d’un employé de dispensaire qui a fait déguerpir avec un bong trois hommes masqués, et ce, après avoir été aspergé de gaz poivré servant à repousser les ours. Voici mon plaidoyer.

Videos by VICE

Oui, toute la scène a été filmée. En fait, la vidéo,mise en ligne par un utilisateur portant le pseudonyme Big Daddy Dishrags, est presque trop parfaite pour que ce soit vrai. Mais en consultant la page Facebook du service de police de Tyendinaga, en Ontario, on trouve un message décrivant ce qui s’est passé, suivi d’une demande d’aide au public pour l’identification des suspects. C’est donc vrai.

La police écrit que la tentative de vol a eu lieu le 6 septembre, vers 16 heures, au Recreational Cannabis Farmers Market de Shannonville, à 200 km au nord-est de Toronto. Trois hommes sont entrés dans le dispensaire, raconte-t-on, et se sont heurtés à la « grande résistance » du « commis originaire du territoire mohawk de Tyendinaga ». Bien que ce soit des termes rarement employés par un service de police, « grande résistance » décrit très bien ce qui s’est passé. Entrons dans le vif du sujet.

Au début de la vidéo, c’est le calme plat dans la boutique. On voit le commis et une collègue derrière le comptoir. Le commis la rejoint, suivi par le plus petit chien que vous n’avez jamais vu. Après une cinquantaine de secondes pendant lesquelles rien n’arrive, la monotonie est soudainement rompue.

Trois hommes vêtus de chandails noirs à capuche et masqués font irruption dans le commerce en criant « Down! Get the fuck down! » et, sans attendre, l’un d’eux vide une bonbonne de gaz poivré servant à repousser les ours en direction du commis. C’est à ce point que se produit un renversement de situation. Est-ce que le héros, l’homme au tout petit chien, va les laisser dévaliser le commerce?

Oh que non. Notre commis fonce vers eux, armé d’un bong. Oui, un bong.

Alors qu’un des hommes masqués se dirige vers l’arrière du comptoir, il est stoppé net dans sa course par le commis, bong à la main, qui sautille bizarrement comme on le fait normalement avant un combat à mort. Il fait donc de petits bonds en direction des hommes masqués en brandissant son bong — c’est un assez gros bong en verre que seule une personne qui aime trop le cannabis s’achète.

L’homme masqué qui tient la bonbonne de gaz poivré continue d’essayer de l’asperger, mais, comme c’est sans effet, il juge bon de reculer en vitesse jusqu’à la porte. À ce point, on le constate, la hiérarchie dans le commerce est complètement renversée. Ce ne sont plus les hommes masqués qui mènent. Notre héros, comme un John Wick de dispensaire, a pris les choses en main.

Regardez-le aller.

Ensuite, pendant six bonnes secondes, il terrifie les aspirants voleurs. Il tient son bong en alternance comme un tuyau de plomb et un bat de baseball. Il bouge en gardant une main libre devant au cas où il pourrait mettre la main sur une capuche. Il change constamment d’angle pour faire face aux trois hommes tour à tour, et ces derniers n’ont nulle part où aller sauf vers la sortie. Ils sont confrontés à une sorte de Terminator avec bong qui vient de traverser sans broncher un nuage de gaz poivré censé repousser un ours. À leur place, je serais effrayé aussi. Si la vidéo se terminait là, le commis serait déjà considéré comme exceptionnel, mais c’est ce qui suit qui le propulse parmi les plus grands de tous les temps.

À ce stade, les aspirants voleurs savent qu’ils ne font pas face à un commis ordinaire et que leur seul espoir pour se sortir de cette impasse, c’est une arme. L’un d’eux cherchant autour de lui trouve la seule disponible : un bac de recyclage.

Devant l’homme masqué maintenant armé d’un bac qui se prépare à le lui lancer à la figure, notre commis ne se laisse pas démonter le moins du monde. Il hausse les épaules nonchalamment, comme si c’était monnaie courante dans ce dispensaire. On arrive même à imaginer ce qu’il se dit à ce moment : « Bah… C’est mon travail. »

Après avoir été aspergé de gaz poivré et armé seulement d’un bong face à trois hommes masqués, il demande simplement à celui qui tient le bac : « Qu’est-ce que tu comptes faire avec ça? »

L’assaillant le sait très bien ce qu’il va faire avec ça. L’ennui, c’est que son plan n’est pas super. Il plante ses deux pieds dans le sol et lance de toutes ses forces le bac qui vole en direction du commis à une bonne vitesse. Mais notre héros l’évite parfaitement, s’inclinant juste assez pour que le bac lui roule sur le dos et poursuive sa course derrière lui. Le commis se redresse et s’avance ensuite vers les aspirants voleurs, probablement parce qu’il commence à être las de jouer avec eux.

D’ailleurs, il laisse à nouveau paraître son ennui en baissant brièvement les bras, avant d’en finir avec les assaillants. Le bong bien en mains, il fonce vers eux. Alors qu’ils prennent leurs jambes à leur cou, le commis frappe quelque chose (quelqu’un?) avec son bong, qui explose. Il prend le temps de crier des injures aux trois (trois!) types qui ont tenté de le voler, claque la porte et demande à sa collègue d’appeler Pete.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

On ne sait pas qui est Pete, mais, comme il y aura sans doute un film basé sur cette tentative de vol, on imagine qu’il aura un rôle important dans la suite.

Mack Lamoureux est sur Twitter.