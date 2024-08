Regardez le nouveau documentaire de VICE « La troisième révolution industrielle »

L’économie mondiale est en crise. L’épuisement rapide des ressources naturelles, le déclin de la productivité, la faible croissance, la hausse du chômage et une extrême inégalité nous forcent à repenser nos modèles économiques. Que fait-on? Dans ce documentaire, le théoricien économique et social Jeremy Rifkin trace une voie pour mettre en place un nouveau système économique. Une troisième révolution industrielle survient à la faveur de la convergence de trois technologies majeures : un internet des communications 5G ultrarapide, un internet des énergies renouvelables et un internet du transport automatisé, tous trois connectés à un internet des objets intégré à la société et à l’environnement. Cette infrastructure numérique intelligente du 21e siècle engendre une économie du partage nouvelle et radicale qui transforme nos façons de gérer, d’alimenter et de transporter nos activités économiques.

Dans l’infrastructure de l’internet des objets, grâce au big data et à l’analyse des données, on peut créer des algorithmes qui accroissent la productivité et induisent une baisse spectaculaire du coût marginal, jusqu’à ce qu’il frôle le zéro, dans la production et la distribution d’une gamme croissante de biens et services. Aujourd’hui, des millions de personnes de par le monde conçoivent et partagent des produits comme des vidéos, de la musique, des entrées sur Wikipédia, de l’énergie renouvelable, des voitures et des maisons.

Dans l’économie du partage, la propriété cède sa place à l’accès, les fournisseurs et les utilisateurs remplacent les vendeurs et les acheteurs, le capital social devient aussi important que le capital financier, l’écologisme renverse le consumérisme et les indices de qualité de vie prennent autant d’importance que le produit intérieur brut. L’économie du partage a le potentiel de devenir une économie circulaire dans laquelle les biens et les services profitent à de nombreux utilisateurs, réduisant à l’extrême l’empreinte écologique de la société.

Toutefois, comme les changements climatiques causent des ravages sur la planète, la transition vers un nouveau système économique doit survenir rapidement. Un changement de cette ampleur requiert de la volonté politique et une profonde évolution idéologique.

