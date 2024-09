Quand Ryan Gosling était goth

Ryan Gosling a remporté le Golden Globe du meilleur acteur à Hollywood pour son rôle de nerd sensible dans la comédie musicale La La Land. Le film n’est pourtant pas le premier essai de Gosling dans le monde de la musique. Avant qu’il ne devienne un mème féministe et le petit ami idéal de l’Internet, l’acteur canadien jouait du ukulele et faisait chavirer les coeurs dans Blue Valentine. Ryan a également été membre émérite du Mickey Mouse Club dans les années 90, aux côtés d’un autre showman, Justin Timberlake. Mais tout ça n’est que détails et broutilles : le projet musical le plus abouti de Gosling s’appelle Dead Man’s Bones. C’est le groupe qu’il a monté il y a 7 ans avec son collègue d’Hollywood, Zach Shields.

Dead Man’s Bones ont débarqué en octobre 2009, avec un album de 15 titres signé sur ANTI- (filiale d’Epitaph) et devinez quoi ? Ça tuait. Ce disque est pourtant sorti durant une période légèrement pénible, au cours de laquelle des tas d’acteurs et d’actrices « éclectiques » et « décalés » se sont mis à la musique pour le « délire », de Zooey Deschanel (She & Him) à Scarlett Johannson (vous ne vous souvenez pas de son album de reprises de Tom Waits et de son disque avec Pete Yorn ? C’est peut-être pas plus mal).

Mais Dead Man’s Bones n’était pas juste un one-shot pour Gosling. Il s’agissait d’un concept-album consacré à la Mort, rien de moins. Si les deux acteurs chantaient sur le disque, ils se partageaient en revanche l’instrumentation, Gosling s’occupant du piano, de la guitare et de la basse, et Shields des percussions. L’album contenait des titres tels que « My Body’s a Zombie For You », « Werewolf Heart » « Lose Your Soul » et « Flowers Grow Out Of My Grave ». Dans le clip qui illustre le single du groupe, « Name in Stone », single d’ailleurs absent de l’album, on peut voir Gosling et sa bande jouer et déambuler au beau milieu d’un cimetière de Los Angeles. Et il y a même un bébé dans une grenouillère en forme de squelette ! Déconneurs les mecs.

Dead Man’s Bones ont poussé leur goût pour le macabre et le surnaturel jusqu’à inviter en première partie d’un de leurs concerts, à Toronto en 2009, rien de moins qu’un magicien.

Un autre détail qui rend ce projet infiniment plus cool que, au hasard, un disque de reprises de Tom Waits, c’est la collaboration entre Dead Man’s Bones et le Silverlake Conservatory Children’s Choir. Quand le groupe partait en tournée, il réquisitionnait en général des chorales d’enfants locales qui étaient ensuite complètement intégrées à leurs concerts; après avoir déguisé les gamins en fantômes ou les avoir recouvert de maquillage flippant, ils les planquaient dans l’ombre, juste derrière eux. Avec la bénédiction de leurs parents.

Après deux ultimes clips en 2010, Dead Man’s Bones semble avoir définitivement plongé dans l’obscurité. La faute à Drive ? Nul ne le sait. Mais quand vous verrez Ryan Gosling faire des entrechats aux côtés d’Emma Stone ou quand il ira chercher son Oscar dans quelques mois, mettez de côté son allure de gendre idéal et son regard bienveillant, et souvenez-vous bien qu’il n’y a qu’une seule et unique chose qui anime cet homme : la Mort.



