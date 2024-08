Reposez immédiatement ce lance-flammes : le nouvel album de Jessica93 est là, en intégralité

En juin dernier, Jessica93 s’en revenait sans trop prévenir de ses limbes cafardeuses avec un nouveau titre de 4 minutes et 48 secondes, « Rest In Peace In Peace », soit RIPIP, soit 18 + 9 + 16 + 9 + 16, soit 1 + 8 + 9 + 1 + 6 + 9 + 1 + 6, soit 41, soit 4 + 1, soit 5, soit le chiffre symbole de la liberté, du changement, de la mobilité, du dynamisme, de l’aventure, du mouvement, de l’instabilité, de l’insouciance et de l’excès. Autant de termes qu’on pourra utiliser pour caractériser Guilty Species, troisième album de Geoff Laporte (toujours seul aux commandes, même s’il est désormais accompagnés par trois autres desperados sur scène, parmi lesquels on reconnaîtra des membres de Bit Part, Marietta et Trotski Nautique) qui ne devrait rien changer au Grand Ordre des Choses (ceux qui détestent auront de nouvelles raisons de s’étouffer, ceux qui adorent trouveront encore plus prétexte à s’exciter) mais qui s’impose assez clairement comme un disque plus immédiat et plus nerveux que les deux précédents – plus désabusé aussi.



En d’autres termes, Guilty Species est le disque de Jessica93 qu’on attendait depuis le début, celui qui va faire table rase, reléguer les deux précédents au rang de gentils tours de chauffe. Huit titres ardents, limpides, délestés de toute digression et portés par des compositions aux mélodies toxiques et au magnétisme féroce que vous pourrez découvrir le 3 novembre prochain, toujours sur Teenage Menopause et Music Fear Satan et qu’on vous dévoile sans plus attendre ici, maintenant, tout de suite, en intégralité absolue. On en reparle évidemment plus en détails très bientôt.



Videos by VICE

Guilty Species, sortie le 3 novembre sur Teenage Menopause et Music Fear Satan.



Release party le 15 décembre à Paris, à la Maroquinerie avec Bryan’s Magic Tears.



Plus de dates à venir :



26/10 NANTES – Soy Festival

27/10 CAEN – La Pétroleuse

28/10 CHERBOURG – La Cherche

03/11 LORIENT – Les Indisciplinés

04/11 NEVERS – Nevers à Vif

13/12 LILLE – Le Splendid

16/12 POITIERS – Le Confort Moderne