Revenir aux moutons, boire du vin, sauver la terre

Dans le vignoble de Tablas Creek à Paso Robles, une région viticole située entre Los Angeles et San Francisco, Nathan Stuart occupe un poste un peu particulier et unique en son genre : il est berger viticole. Un métier que Nathan est le seul à exercer. Il faut le voir à l’œuvre, son chapeau de cow-boy à la Clint Eastwood, entouré de son troupeau de brebis qui bêle à tue-tête et reconnaître qu’il a bien la gueule de l’emploi. Depuis 2011, il est en charge d’un troupeau de presque deux cents bêtes pour le compte de l’exploitation viticole. Dans ce vignoble expérimental, on considère que les animaux sont essentiels pour le maintien de la bonne santé des vignes mais aussi des sols sur lesquels ils broutent.

« Au départ, Tablas Creek a acquis ces moutons pour augmenter la diversité des espèces présentes sur le vignoble : on a des poules, des arbres fruitiers, des oliviers, des abeilles, des ânes, des moutons, un lama, des alpagas et des cochons, explique Nathan. Les brebis mangent les mauvaises herbes, ce qui nous permet de réduire l’usage des machines dans la vigne. En plus, en produisant plus de deux mètres cubes de purin chaque jour, ils fertilisent la vigne et on ne répand plus autant de compost. La présence du troupeau encourage la croissance de certaines plantes qui à leur tour apportent un bénéfice pour l’environnement. Et en plus, après les vendanges, ils nous aident à nettoyer en mangeant tous les fruits qui sont tombés au sol ».



