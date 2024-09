Le mod de « Rick and Morty » sur « GTA V » est terriblement Schwifty

On ne va pas vous présenter le meilleur scientifique alcoolique et psychopathe du monde, vous savez très bien qu’on parle de Rick Sanchez. Après nous avoir fait poireauter pendant plus d’un an, puis encore quelques mois, la troisième saison de Rick and Morty a enfin commencé par un premier épisode qui était presque assez bien pour excuser l’attente. Mais voilà, il faut encore patienter jusqu’à cet été pour se mettre le deuxième épisode sous la dent. Heureusement, cette fois, les autres suivront.

Alors pour temporiser, les fans de la série ont sorti l’artillerie lourde : si Rick et Morty ne viennent pas à eux, ce sont eux qui iront à Rick et Morty. Et pas par portal gun, non, mais grâce à l’incroyable mod développé par Jedidiah515.

Videos by VICE

« Je suis un énorme fan de Rick and Morty, et parce que, étonnement, cela n’avait toujours pas été fait, j’ai intégré à GTA V le personnage de Rick. De fil en aiguille, j’ai aussi rajouté Morty, le vaisseau et toutes sortes de personnages et d’éléments de la série. On trouve même le Cromulon géant qui trône dans le ciel de Los Santos », explique le modder.

Pour accompagner ce mod, des joueurs ont même composé un remix du fameux « Get Schwifty ». On vous a foutu quelques extraits ci-dessous. On revient vers vous dès qu’on a des nouvelles sur la suite de cette satanée saison 3.

Via Adult Swim