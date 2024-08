Rymz et David Lee nous racontent leurs histoires de party

Ils sont sur la même longueur d’onde et, à leur parler, il devient vite évident qu’on a ici affaire à de grands enfants qui voient tranquillement leurs rêves de jeunesse se réaliser, et ils en profitent à fond.

Il n’est pas étonnant, donc, d’apprendre que malgré leur professionnalisme, les gars et leur entourage aiment bien faire la fête. J’ai pris le temps de les rencontrer avant leur spectacle à l’Impérial Bell au Festival d’été de Québec pour parler d’étiquette d’arrière-scène, de rituels de tournée et de leurs pires expériences avec des fans.

VICE : Avez-vous des rituels quand vous faites des spectacles?

Rymz : Un grand classique backstage, c’est après le show, quand on trouve un objet qu’on peut faire disparaître sans que le monde s’en rende compte. On est trop primés, donc là on trouve quelque chose à briser. « La lampe, non, ça passe pas. La chaise? OK, on pète la chaise. Il va en rester une, ça va être legit! » On essaie de trouver un objet qu’on a comme le droit de briser, tu vois. Il faut juste pas que Carlos, notre gérant, l’apprenne.

Ça arrive que quelqu’un se comporte vraiment mal backstage ?

Rymz : Ouais, souvent. Une fois, je venais tout juste d’arriver et tout le monde s’est mis à crier. Il y avait une fille trop saoule qui pétait un câble. Elle lançait des trucs, elle crachait sur les gens. La sécurité l’a fait sortir et elle est tombée face à face avec moi. J’ai essayé de la calmer, je l’ai prise dans mes bras et lui ai dit : « C’est bon, calme-toi, le show commence bientôt… » C’est alors qu’elle me crie : « Non! Je ne me calme pas tant que Rymz n’est pas là! » Elle était là, à deux pouces de mon visage, en train de me crier ça. J’ai regardé la sécurité et je leur ai dit de la sortir [rires].

David Lee : Un soir, je faisais un spectacle. J’étais backstage et mon DJ arrive en criant : « Il faut partir, ramassez tous vos trucs, il y a quelque chose qui se passe, ça ne va pas! » Je descends dans la salle et, je te jure, sur le plancher, il y avait une oreille. Avec le cartilage et tout! Un bon morceau d’oreille. Il y a eu une altercation et le gars s’était fait chopper!

Est-ce que vous avez établi des règles, concernant ce qui se passe backstage ou en tournée?

David : Déjà, si tu amènes une fille backstage, il faut s’assurer qu’elle a des amies pour tes amis. C’est important aussi de pas trop boire avant le show, vu qu’on boit durant le spectacle. C’est très facile de devenir chaud trop rapidement.

Rymz : Il ne faut surtout pas toucher à la bouteille de fort de Carlos. Mais sinon, il n’y a pas vraiment de règles pour le backstage, c’est un free zone. Pour les spectacles, on ne peut plus crowdsurfer sur le ventre. L’entrejambe, c’est un bon point d’appui et on risque de se faire mal.

Les agents de sécurité peuvent parfois être vraiment chiants. Vous avez déjà eu des histoires avec la sécurité?

Rymz : Un soir à Gatineau, il y avait une sécurité qui s’était sûrement fait recaler de l’armée et domper par sa blonde, donc il est devenu agent de sécurité pour des spectacles. Il m’avait demandé de sortir de l’arrière-scène, alors que c’était mon spectacle, alors je lui ai posé la main sur l’épaule en lui disant : « Allez, calme-toi. » Il a essayé de me faire une espèce de prise douteuse. C’est pas pour rien qu’il avait floppé l’armée, mon gars, sa prise avait foiré, on a tous ri de lui. Finalement, un autre agent est arrivé et l’a poussé vers le mur, en me disant : « T’inquiètes, je suis là pour toi. »

David : À Woodstock en Beauce, on avait acheté un radeau à jeter dans la foule, mais on s’est rendu compte qu’on n’avait rien pour le gonfler. Juste avant le show, Rymz me dit qu’il a donné le radeau à un monsieur qui allait le gonfler avec son camion. Je me disais qu’il était impossible que le radeau nous revienne. Durant le spectacle, le radeau est arrivé, câlice.

Rymz : Ouais, et je n’arrivais pas à sauter dans le radeau, parce qu’il était trop loin. Un gars de sécurité s’est mis à quatre pattes, j’ai pris un élan, j’ai sauté sur son dos et j’ai plongé dans le radeau. Ça, c’est un homme qui aime son travail, qui comprend le sacrifice humain. C’est ça, l’amour de la scène!

Et les promoteurs, eux? Je sais qu’ils peuvent être un peu lourds parfois.

David : La fille à Rouyn! [rires]

Rymz : La régisseuse de scène qui s’occupait de nous à Rouyn, à un festival. Elle nous met à l’aise, elle nous apporte à boire; elle est vraiment super gentille. On commence le spectacle, et elle débarque sur scène en dansant. À un moment, elle prend toute la place donc je me tasse et je lui dis : « Vas-y, c’est bon, fais le ton show, la grande! » Elle se met à se dénuder, à se caresser les totons. Mais c’est un spectacle tous âges, il y a des jeunes et des familles dans la salle.

David : Et c’est elle qui organisait le spectacle. Elle était là, toute nue devant des enfants, complètement saoule!

Rymz : On l’a fait sortir, je finis le spectacle, j’arrive dans ma loge et elle me dit : « Bon show, t’as l’air d’avoir chaud », et elle me jette une bouteille d’eau en plein visage. Je reste calme, je prends la bouteille d’eau et je lui verse le restant de la bouteille sur la tête. Au même moment, le big boss du festival débarque. Il avait vu la scène et était fâché contre moi. J’avais l’air d’un beau trou du cul! Je lui explique donc que la fille était une employée du festival, et il a pété un câble.

Est-ce qu’il y a un moment où vous avez regardé dans la salle et vous vous êtes dit : « Wow, là, c’est rendu real »?

Rymz : En février dernier, on faisait un show en extérieur et il y a eu un gros déluge. On s’était dit que de la neige, ce ne serait pas si pire, mais là, c’était de la pluie torrentielle. Cinq minutes avant d’embarquer sur scène, il n’y avait pas un chat dans la foule. Mais, dès que le spectacle a commencé, les gens sont arrivés en grouillant comme des insectes, sous la grosse pluie. Ça faisait vraiment chaud au cœur de voir tous ces drogués de la musique, les reals, qui avaient besoin de leur dose. De voir les gens tout mouillés qui s’amusent, ça fait vraiment quelque chose.

David : Notre vie, c’est vraiment un film…

Qui jouerait vos rôles, dans ce film-là?

Rymz : Adrian Grenier, qui joue Vince, dans Entourage.

David : Je pense que ça serait Leonardo Di Caprio

Shash’U, le DJ, à David : Non, toi ça serait plutôt Steve-O, de Jackass!

David : Ouais, OK, un mélange des deux.

Billy Eff est sur internet ici et là.