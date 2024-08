Santé Canada veut moins d’alcool dans la Four Loko et ses semblables

Le cas de l’adolescente Athena Gervais avait ébranlé la province en mars dernier, lorsqu’elle avait été retrouvée morte dans un ruisseau, derrière son école secondaire. On ignore toujours les circonstances précises de son décès, mais on sait qu’elle avait volé de la FCKDUP avec ses amis au dépanneur et qu’elle en avait bu sur l’heure du dîner. La boisson a depuis été retirée des tablettes. L’an dernier, la Four Loko, surnommée « black out in a can », a aussi a été retirée du marché québécois. La mort d’Athena Gervais a « repoussé indéfiniment » son retour en magasin.

Les boissons alcoolisées très sucrées, comme la Four Loko et la FCKDUP, ont suscité beaucoup d’inquiétudes, ces dernières années, chez les experts comme chez les citoyens.

Ces boissons vendues dans de grandes canettes ont une très forte concentration d’alcool, soit 11,9 %, ou l’équivalent de quatre consommations. Mais leurs parfums fruités et sucrés viennent masquer le goût de l’alcool, si bien qu’il est très facile – ou même, pour certains, tentant – d’en consommer sans s’arrêter. Et cela a mené à de nombreuses hospitalisations, au Québec comme aux États-Unis. L’an dernier, au Québec, un adolescent de 14 a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir englouti deux canettes en 30 minutes, un cas loin d’être isolé.

Santé Canada souhaite aujourd’hui limiter la concentration d’alcool de ces produits, qu’elle décrit comme un « risque grandissant pour la santé publique », particulièrement pour les jeunes.

Le cas d’Athena Gervais n’a pas été évoqué par Santé Canada, car le coroner n’a pas encore publié de rapport sur son décès. Cependant, l’agence a souligné le cas de Pierre Parent, un Drummondvillois de 30 ans qui avait développé une dépendance au Four Loko. Il est décédé l’an dernier après avoir ingéré un cocktail mortel de Four Loko, de caféine et de médicaments.



L’agence propose que ces boissons ne contiennent que l’équivalent d’une consommation et demie par cannette. Et ce, peu importe le format. Par exemple, une canette de 568 mL, format dans lequel se vendaient la Four Loko et la FCKDUP, ne pourrait contenir que 4,5% d’alcool.

Santé Canada propose d’autres formats acceptables :

jusqu’à 7,2 % alc. / vol. pour les contenants de 355 mL

jusqu’à 5,4 % alc. / vol. pour les contenants de 473 mL

jusqu’à 3,6 % alc. / vol. pour les contenants de 710 mL

Le règlement s’appliquerait à toutes les boissons faites à base d’alcool purifié et aromatisé, à l’exception des produits vendus dans des bouteilles en verre, de 750 mL et plus.

Éduc’alcool a aussitôt réagi, qualifiant cette solution de « demi-mesure décevante et insuffisante ». L’organisme réclamait plutôt que la quantité d’alcool dans ces canettes soit limitée à une seule consommation, pour qu’il y ait « un minimum de clarté et de simplicité pour les éventuels consommateurs, particulièrement les jeunes ».

Santé Canada juge pour sa part que sa mesure vient s’harmoniser avec certaines bières, boissons rafraîchissantes et autres coolers, qui contiennent eux aussi l’équivalent d’une consommation et demie. L’agence précise qu’une consommation et demie est une limite, et non pas une cible à atteindre.

À noter que le règlement n’est pas encore adopté. Il y aura des consultations publiques pour permettre aux Canadiens de se prononcer sur la question du 22 décembre au 5 février prochain. Les commentaires seront ensuite compilés. On compte adopter le règlement au printemps prochain, aux alentours d’avril ou de mai.

Justine de l'Église