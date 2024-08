Scènes de vie au Val-Fourré à Mantes-la-Jolie

Non, les cités ne sont pas des no-life zone. Il y a bel et bien de la vie en bas des blocs et pas seulement en été lorsqu’il est temps de se baigner dans des piscines de fortune. Le manque de perspective et l’oubli ne riment pas avec solitude et toute l’année le lien social est prégnant : des jeunes en deux roues qui ont épousé la « bike life », qui discutent jusqu’ à pas d’heures à l’ombre des bâtiments tout en écoutant du son. Ou bien des daronnes qui tapent la discute en rentrant des courses. Ou bien des darons qui boivent un thé à la menthe au sortir de la prière. Et c’est exactement ce qu’a voulu montré le photographe Mohamed Lalmassi, originaire du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie : « Tout simplement montrer mon quartier mais de l’intérieur, explique l’intéressé. Un regard authentique et qui ne fantasme pas cet endroit, peu importe qu’il fasse peur ou qu’il attire. Tout ce que voulais c’était le montrer tel qu’il était. »

Les lieux changent et même si les problématiques des uns ne sont pas celles des autres, les regards, les interactions, positives ou négatives, les scènes de vie existent partout. Même chez certains « invisibles » qui ont des choses à dire et à montrer. « La banlieue c’est une mine d’or pour celui qui sait ou regarder », aime à répéter Mohamed Lalmassi, comme pour mieux rassurer celles et ceux qui ont peur de l’inconnu.

Videos by VICE

Quelques clichés ci-dessous :

VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.

Mohamed expose également son travail sur Instagram et sur Flickr.