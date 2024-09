Pourquoi les boissons gazeuses stimuleraient l’appétit et la prise de poids

Cela fait plusieurs années maintenant que scientifiques, professionnels de la santé et politiciens se sont ligués contre les boissons gazeuses et sucrées qui entraîneraient irrémédiablement une prise de poids. En octobre dernier, l’OMS a condamné l’ensemble des sodas en tant que facteur d’obésité. Ils ont également une bonne gueule de suspect dans les cas de diabète et de différents cancers.

Des pays, à travers le monde, ont alors réagi pour tenter d’endiguer la consommation de ces sodas en interdisant par exemple les fontaines à boisson illimitées ou en introduisant carrément une taxe concernant les boissons gazeuses et sucrées.

Videos by VICE

LIRE AUSSI : Les géants du soda accusés de « tromper » les consommateurs

Si vous cherchez à réduire un peu vos calories mais que vous adorez les boissons gazeuses, l’eau pétillante apparaît alors comme l’alternative idéale. Mais une nouvelle étude réalisée par des scientifiques de l’université de Beir Zeit vient de remettre en cause l’idée qu’une petite bouteille de Badoit ou de San Pé’ serait totalement inoffensive pour vos capitons. Et ça fout un peu la merde dans les déjeuners estivaux.

L’étude, publiée dans le Obesity Research and Clinical Practice Journal, a été réalisée sur des rats de laboratoire pendant un an. Les rats hydratés avec une boisson gazeuse ont mangé 20 % de plus que leurs collègues hydratés à l’eau plate. Et les rongeurs buveurs de boisson pétillante ont développé des signes d’obésité chronique comme l’accumulation de graisse autour des organes.

L’hypothèse avancée par l’équipe de chercheurs est que les boissons gazeuses pourraient avoir un effet sur la ghréline, l’hormone qui stimule l’appétit. En effet, ils ont observé que comparé aux rats buveurs d’eau plate, le taux de ghréline est plus élevé chez les rats qui viennent de boire des boissons gazeuse. L’expérience a donc été reproduite sur 20 humains et les scientifiques ont observé une même hausse de la ghréline.

LIRE AUSSI : Mourir d’une overdose de caféine est beaucoup plus banal que vous ne le croyez

Pour autant, arrêter de boire des boissons gazeuses n’est sans doute pas ce qui vous coupera l’appétit et vous poussera à moins manger. MUNCHIES a contacté Susan Jebb, professeur de nutrition et de santé publique à l’Université d’Oxford et lui a demandé si les boissons gazeuses donnent vraiment faim. Voici sa réponse :

« Il serait prématuré de baser les conseils que nous donnons aux personnes qui essayent de perdre du poids sur une étude réalisée sur un si petit échantillon – de plus basée sur une population de rats encore en pleine croissance. Les conseils en matière de régime alimentaire doivent reposer sur une synthèse des conclusions tirées de différents essais très rigoureusement menés. »

Bref, si l’eau plate vous déprime, rassurez-vous : ce n’est pas encore tout à fait l’heure de se méfier de la bouteille d’eau gazeuse qui squatte dans le frigo chez mamie.

Mise à jour, le 18 juillet 2017.

Suite à la publication de notre article, La Chambre Syndicale des Eaux Minérales nous a écrit pour nous demander un droit de réponse. Après en avoir pris connaissance, nous avons choisi de modifier notre titre, réalisant qu’il pouvait créer une confusion, et avons décidé de publier le droit de réponse ci-dessous :

« Monsieur,

(…)

La Chambre syndicale des Eaux Minérales demande un droit de réponse.

(…)

Cet article et notamment son titre induisent le consommateur en erreur en ne reflétant pas le contenu de l’étude de l’Université de Beir Zeit à laquelle vous faîtes référence. L’étude, réalisée sur les rats, porte sur les sodas et non sur les eaux gazeuses. Les résultats de cette étude de l’Université de Beir Zeit ne permettent en aucun cas d’établir un lien entre la consommation d’eau gazeuse et le surpoids.

Cette étude mentionne par ailleurs que l’obésité est multifactorielle : elle peut être liée au mode de vie, aux habitudes alimentaires, à l’hérédité et à l’environnement.

Rappelons que l’eau gazeuse est une boisson saine et naturelle qui contribue à une bonne hydratation.

Elle n’est pas calorique. Elle peut être bue à volonté par tout adulte en bonne santé.

(…)»