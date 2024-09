Se présenter à la présidentielle semble avoir rapporté pas mal d’argent à Trump

En 2015, le club privé de Mar-a-Lago de celui qui était alors le candidat du parti républicain à la présidentielle, a rapporté 29,8 millions de dollars à Donald Trump. Il s’agit déjà d’une belle somme, mais selon des documents révélés vendredi dernier, l’année 2016 a été encore plus fructueuse.

Le club de Palm Beach (Floride), que Donald Trump a surnommé « sa Maison blanche hivernale », lui a rapporté 37,2 millions de dollars en 2016. Et le club de Mar-a-Lago n’est pas la seule source de revenus de Trump. Les royalties de son bestseller « The Art of the Deal » (publié en 1987), ont aussi progressé. En 2015, il touchait entre 50 000 et 100 000 dollars grâce au livre – en 2016, on estime ses gains entre 100 000 et 1 million de dollars.

Contrairement aux anciens présidents, Trump a refusé de céder la propriété de ses entreprises et de publier ses déclarations de revenus. Les documents révélés vendredi ne précisent pas combien Trump a payé d’impôts, ni ses revenus exacts. En revanche, ils permettent d’en apprendre plus sur son empire, et de s’apercevoir que se présenter à la présidentielle coûte cher, mais peut aussi rapporter gros.

