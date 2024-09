Le gâteau de riz aux 8 trésors

Les fameux « 8 trésors », c’est l’ensemble des fruits, des noix et des graines qui garnissent le plat. traditionnellement, ce pudding est enrichi de lard mais perso, je préfère utiliser de l’huile de coco : ça donne un petit goût plus savoureux et délicat – et ça rentre dans le régime végétarien, du coup.

Portions : 2

Préparation : 4 heures

Temps total : 2 heures

Ingrédients

250 grammes de riz doux thaï

100 grammes de sucre en poudre

40 grammes de lard (ou d’huile de coco)

150 grammes de pâte de haricots rouges

un assortiment de fruits sec et de noix et de graines pour la déco (des jujubes, des abricots, des graines de lotus ou des pignons de pin, par exemple)

Instructions :

1. Rincez le riz dans plusieurs volumes d’eau successifs jusqu’à ce que l’eau ressorte claire. Couvrez d’eau froide à hauteur et laissez reposer pendant au moins 4 heures, jusqu’à une nuit entière. Si vous utilisez des fruits sec vraiment secs, faites les détremper dans de l’eau chaude. Coupez tout vos gros fruits en deux moitiés et enlevez les graines.

2. Mettez une ou deux feuilles de papier sulfurisé perforé dans le fond d’un panier vapeur en bambou. Egouttez le riz et disposez-le dans le panier, en prenant soin de bien le répartir sur toute la surface mais sans trop le tasser. Faite le cuire à la vapeur pendant 20 minutes, jusqu’à ce qu’il devienne tendre. Quand le riz est encore chaud, transférez-le dans un bol et ajoutez 3-4 cuillères à soupe de sucre, le lard et l’huile de coco et mixez le tout bien vigoureusement.

3. Graissez les parois d’un bol qui va au four avec un peu de lard et d’huile de coco. Arrangez les fruits séchés et les noix sur les bords du bol de façon harmonieuse. Placez délicatement la moitié de votre riz dans le bol. Prenez la pâte d’haricot rouge dans votre main et malaxez-là pour former une galette qui viendra recouvrir votre riz, en laissant un peu d’espace sur les bords. Disposez votre galette sur le riz de votre bol et versez le riz restant par-dessus. Pressez bien le tout pour créer une surface plane. Couvrez le bol avec une petite assiettes et faites-le cuire à son tour dans le panier vapeur pendant 25 minutes à pleine ébullition.

4. Pendant que le pudding est en train de cuire, faites fondre les 100 grammes de sucre restant dans 100 ml d’eau à feu doux. Portez ensuite à ébullition pendant 1-2, pour obtenir une texture sirupeuse. Quand le riz est prêt, ôtez la petite assiette et remplacez-la par une assiette normale. Retournez délicatement l’assiette et le bol pour démouler votre pudding à l’endroit. Versez le sirop par dessus et servez aussitôt.