Si Bruxelles est une soupe, Blu Samu en est l’ingrédient le plus inattendu

Le moment le plus mignon sur la chaîne youtube de la station de radio flamande MNM est sans aucun doute l’intro de Ode to the Sun par Blu Samu. La façon dont l’artiste anversoise remercie son boss de lui avoir permis de laisser un rêve devenir réalité dans une émission de radio devrait être une source d’inspiration pour tous ceux qui, à contrecoeur, se rendent quotidiennement au bureau. Et ça devrait tout aussi bien être une source d’inspiration pour vous, cher lecteur, car cela fait à peine plus d’un an qu’elle était invitée dans ce studio, et aujourd’hui, cette rappeuse/chanteuse est l’un des noms les plus prometteurs du paysage musical belge.

Le week-end dernier, elle a été acclamée au festival Best Kept Secret, et elle se produira samedi prochain au festival Fire is Gold. Comme VICE y organise sa propre scène, on aimerait vraiment que vous soyez là. Et Blu Samu aussi. Je le sais parce que je l’ai appelée la semaine dernière afin de faire plus ample connaissance. Avant même que la connexion ne s’établisse, elle était déjà en train de s’excuser.

« Si j’imite ton accent à un moment ou à un autre, ce n’est pas fait exprès », m’explique-t-elle. « C’est tellement chouette d’essayer de parler néerlandais avec un Hollandais. Je n’ai besoin que d’une seule conversation pour te sortir des ‘leuk toch’ et des ‘geweldig’ à chaque fin de phrase. Mais dès que je rentrerai à Bruxelles, ça va disparaître. »

Elle m’a d’abord raconté qu’elle trouvait le hip-hop beaucoup plus difficile en néerlandais. « Ce n’est pas une langue facile, hein ? J’ai toujours eu des difficultés à l’école. Je lisais principalement en anglais, c’est pourquoi j’ai commencé à écrire dans cette langue. Il n’y a pas beaucoup de gens qui me parlent en néerlandais, en fait. »

VICE : J’ai remarqué que beaucoup de rappeurs flamands préféraient s’exprimer en anglais.

Blu Samu : Oui, je pense que c’est plus facile pour eux de s’identifier à l’anglais. Si on prend l’exemple d’Anvers, on constate vite qu’il y a pas mal de personnes d’origines ethniques différentes, du coup, on passe rapidement à l’anglais. Je le faisais déjà quand je vivais au Portugal, parce que je passais mes journées à regarder Cartoon Network.

Tu as grandi là-bas ?

Oui, j’y ai vécu jusqu’à l’âge de six ans. Quand je suis arrivée en Belgique, je parlais l’anglais et le portugais.

Et maintenant tu parles néerlandais, français, portugais et anglais ?

Et aussi un peu d’espagnol et d’allemand. Je les comprends parfaitement, mais ça reste plus difficile de m’exprimer dans ces langues. Tout me vient de la télévision. J’ai regardé énormément de dessins animés.

Ah, ok, ça pourrait peut-être expliquer le lien entre Samu et Samouraï ?

Oui, un petit peu. Un de mes amis m’a suggéré de prendre le nom de Samuraï parce que je suis vraiment à fond dans les dessins animés et le Japon. Mais je trouvais que ça ressemblait un peu trop à un futur nom de rappeur à la mode fan du Japon, alors j’ai refusé. Mais on cherchait quelque chose d’accrocheur, et le nom ‘Samu’ était un bon compromis.

Qu’est-ce qui t’attire tant chez les Samouraïs ?

Leur code d’honneur. Il sont là pour se battre, mais refuseront toujours de tricher.

Toi aussi, tu as un code d’honneur ?

Oui, surtout en ce qui me concerne. Si je ne suis pas contente de ce que je fais, je m’arrête. Et ça m’obsède, donc je ne peux pas me permettre de faire un truc avec lequel je ne suis pas entièrement d’accord. Ça ne marche pas. D’ailleurs, si tu jettes un oeil à mon groupe d’amis, tu n’y trouveras que des gens honnêtes qui communiquent vraiment entre eux. C’est la chose la plus importante dans un code d’honneur.

Est-ce que la sauce belge « samouraï » a quelque chose à voir ?

Ouais, c’est super bon. Mais ce n’est pas ma préférée. Moi, c’est la sauce à l’ail. Pour une haleine au top, c’est parfait.

Ton avis sur Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï ?

Il a bien fait le taf je trouve, non ? En tout cas, il a fait honneur aux Samouraïs.

Bon, on s’éloigne un peu. Ce que je voulais vraiment te demander, c’est que je remarque que toi – et pas mal d’autres rappeurs belges – prenez beaucoup moins le chemin de la trap que les Américains. Ça reste encore un peu boom bap. Pourquoi ?

Je pense que c’est principalement parce qu’à Bruxelles, il y a cette ambiance ouverte et nonchalante autour des rappeurs et des musiciens. Chacun est libre de faire ce qu’il veut, et c’est pour ça qu’ils ne suivent pas trop la hype. Personne ne va faire un album trap pour la simple et unique raison que c’est ce que les gens veulent entendre – ils sont plus à la recherche de leur propre vibe. Ca va forcément donner des choses plus expérimentales, parce que tout le monde est en plein processus de recherche et de création.

Ça ne fait pas très longtemps que tu habites à Bruxelles, vu que tu viens d’Anvers. Tu ressens une différence entre ces deux villes ?

Ça ne fait qu’un an et demi, mais ça a déjà fort impacté ma carrière. Les gens d’ici me proposent de travailler ensemble, de me prêter leur studio, Le 77 m’emmène à des concerts, etc. Je pense que les gens d’Anvers sont plus individualistes. J’ai toujours l’impression que Bruxelles, c’est un peu comme une bonne soupe de légumes, avec toutes sortes de légumes différents qui nagent dedans. Ça peut aussi venir de la langue française.

Si Bruxelles est une soupe de légumes, quel légume es-tu?

Je dirais le céleri ou la pomme de terre. Oui, la patate en fait. Ce n’est pas l’ingrédient indispensable pour une soupe, mais quand il y en a, ça a bien meilleur goût.

Bon à savoir, surtout si tu joues beaucoup aux Pays-Bas.

Oui ! J’ai d’ailleurs écrit une nouvelle chanson, spécialement pour Best Kept Secret. Depuis un moment, je suis à la recherche d’un pote à moi qui habite en Hollande, que j’ai perdu.

Perdu ?

Oui, totalement perdu de vue. Mais il me manque fort, et je trouve que la scène, c’est un bel endroit pour lui demander s’il veut reprendre contact avec sa Blu. Ça en jette. J’espère qu’il l’entendra.

Les Pays-Bas ne sont pas si grands que ça. C’est quasi impossible de réellement perdre quelque chose.

J’espère, vraiment j’espère.

Et sinon, pourquoi tu ne le recherches pas toi-même ? Tu es trop occupée ?

Comme je veux encore sortir un nouveau projet en juin, je suis occupée à faire les dernières modifications, la promo et les clips vidéo qui prennent beaucoup de temps. Je dois me lever tous les jours à neuf heures.

Haha, ça ressemble presque à un vrai job.

Oui, et pour tous ceux qui pensent que je ne me lève que dans l’après-midi : c’est n’importe quoi. Tout ça, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu’on ne pourrait imaginer, et ceux qui pensent que maintenant que ça marche un peu pour moi, je délègue une grosse partie du travail, je vous le dis : c’est loin d’être le cas.

Blu Samu se produira à Fire Is Gold le 23 juin, tout comme Caballero et JeanJass, Isha, Zwangere Guy et l’Or Du Commun.

