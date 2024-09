Si votre ex revient au moment des fêtes, méfiez-vous

Comme dans la plupart des histoires d’amour modernes, Anjali et Patrick se sont rencontrés sur Tinder. Ils se voyaient depuis cinq mois quand Patrick a brusquement rompu à un arrêt de bus. « Il m’a dit : “J’aimerais tomber amoureux de toi, mais je n’y arrive pas”, puis il a murmuré quelque chose à propos de la culpabilité catholique avant de monter dans un bus et de rentrer chez lui », explique Anjali, 32 ans. Après quatre mois de silence, elle a reçu un SMS le 25 décembre : « Joyeux Noël, Anjali. J’espère que tu vas passer une très bonne journée ! »

Anjali venait d’être victime du « Marleying ». Le Marleying, c’est quand votre ex se sert du réveillon de Noël ou du Nouvel An comme d’un prétexte pour se glisser à nouveau dans vos DM, tel un Jacob Marley, héros du Conte de Noël de Charles Dickens, en chaleur. Et Anjali n’est pas la seule dans ce cas. Selon une étude menée par le site eHarmony en 2017, une personne célibataire sur dix sera contactée à ce moment de l’année par un ancien partenaire ou plan cul désespéré de vivre son grand moment à la Love Actually, parce que « Tout le monde sait que Noël, c’est une fête pour tous ceux qui ont quelqu’un à aimer dans leur vie ».

Faux ! Tout le monde sait que Noël, c’est une fête pour tous ceux qui aiment picoler, regarder des comédies romantiques hétéronormatives et s’engueuler avec leur grand-oncle. La dernière chose dont les gens ont besoin en cette saison fragile, c’est de voir le nom de leur ex apparaître sur l’écran de leur portable avec un message incroyablement neutre du genre : « J’espère que tu vas bien ». Et pourtant, c’est ce que beaucoup d’entre nous vont vivre.

À Noël 2016, Isobel*, une graphiste londonienne de 24 ans, a croisé son ex dans un pub de sa ville natale. Emmitouflés au chaud dans un endroit familier, les conditions étaient propices pour invoquer les esprits anciens. Après quelques verres, ils sont vite revenus à leur vieille routine : une grosse dispute suivie d’une discussion profonde. Le lendemain matin, le Marleying avait commencé. Isobel s’est réveillée avec un texto dans lequel il s’excusait à moitié. Après cinq ans de mauvais timing et d’occasions manquées, cette rencontre fortuite l’a poussée à envisager sérieusement une relation avec lui. « Le voir a fait revivre tous les vieux souvenirs, dit-elle. On n’avait jamais vraiment tourné la page et il y avait un goût d’inachevé. »

À une époque où les émissions de téléréalité veulent nous faire croire que le véritable amour se trouve comme par miracle en quelques jours, il n’est pas surprenant que les « Marleys » pensent que reconquérir son ex ne demande rien de plus qu’un simple SMS. Surtout, Noël est une période émotionnellement instable. L’amour, l’affection ; tous ces bons sentiments sont contagieux et s’accompagnent d’une forme singulière d’anxiété sociale qui peut déboucher sur de terribles décisions. Soudain, l’envie de vous blottir sous un plaid en regardant Call the Midwife avec une personne qui vous a fait du mal semble éclipser toute trace de bon sens et d’amour-propre.

Selon Holly, account manager londonienne de 25 ans, le désir de confort est un facteur commun chez tous ceux qui décident de se remettre avec leur ex après avoir été « Marleyés ». Elle a renoué avec son ex, Jenny, après l’avoir croisée en voiture dans sa ville natale à l’approche des fêtes. Quelques instants plus tard, elle a reçu un SMS : « Hé, je viens de te voir, j’espère que tout va bien. »

« Le message semblait désinvolte et innocent, puis on a commencé à s’écrire et à se revoir, explique Holly. C’était agréable : on avait toutes les deux quelqu’un et on était heureuses parce que c’était Noël. »

La gaieté saisonnière est comme une carte « Vous êtes libéré de prison ». Vous êtes pris dans une tempête parfaite de solitude et le nuage d’affection qui vous entoure vous fait oublier toute amertume des ruptures passées. Que votre ex ait ouvertement dragué votre coloc’ et vous ait laissé en plan pour la 149e fois n’a plus d’importance quand vous regardez, une coupe de champagne à la main, ses stories Instagram où il pose en pull de Noël avec sa petite-nièce sur les genoux.

« J’avais l’impression que la période des fêtes lui donnait une raison de ne pas s’entêter et de me tendre la main », dit Robert Gabriel, 30 ans, qui a reçu un message de son ex Natasha le jour de Noël lui disant : « J’espère que tu as eu ton jeu vidéo préféré. »

Robert Gabriel a accueilli ce texto comme un « soulagement ». Il était « heureux » qu’elle le contacte, car cela montrait qu’elle avait encore des sentiments pour lui. « Je trouve ça ingénieux de profiter de cette période de l’année, dit-il. L’esprit de Noël libère de toutes les rancunes. Si vous avez une amitié ou une relation qui s’est mal terminée dans le passé, c’est le bon moment pour faire un pas vers l’autre. On ne sait jamais, ça pourrait rouvrir la communication. »

Malheureusement, un bon câlin ne résout pas tout. Une fois la surprise initiale dissipée, les motifs de la rupture vous reviennent et ne vous quittent plus pour les onze mois à venir. Les souvenirs nostalgiques deviennent rapidement un rappel très réel de la raison pour laquelle vous avez mis un terme à tout ça la première fois.

« Mon chemin de pensée était simple : Noël est un moment à passer avec quelqu’un qu’on aime, et je me demandais ce qu’était en train de faire cette personne avec qui j’étais sortie », dit Anjali. Vu la nature de leur rupture, elle n’était pas tentée d’y retourner. Au bout de deux mois, elle a répondu par un message bateau – « J’espère que tu vas bien » – qui ne justifiait pas de réponse. « Après ça, il a dit un truc à propos de Michael Bublé. On répond quoi, à propos de Michael Bublé ? C’était un peu bizarre, mais ça me faisait plaisir de savoir qu’il avait regretté, ne serait-ce l’espace d’un instant, d’avoir rompu avec moi. »

Pour Holly et son ex, qui ont décidé de se donner une autre chance, les vieux problèmes n’ont pas mis longtemps à refaire surface. « Après quelques rendez-vous, les disputes ont recommencé et je me souviens d’avoir pensé : C’est la seule personne au monde avec qui je me dispute, pourquoi je m’inflige ça ? C’est là que ça s’est terminé, parce qu’on s’est rendu compte qu’on était étrangères l’une à l’autre. »

Maintenant dans une nouvelle relation, Holly est d’avis que la décision de retourner ou non avec votre ex à Noël dépend de votre estime de soi et de votre statut relationnel à ce moment-là. « Si vous acceptez d’être heureux et de vous suffire à vous-même, alors vous ne serez pas tenté de répondre. Mais nous étions tous les deux seuls et célibataires, et c’était Noël… »

« Dans ma tête, je savais que ce n’était pas le bon, mais quand je l’ai vu, je me suis souvenue que c’était quelqu’un que j’aimais beaucoup à la base et ça m’a déroutée », convient Isobel. Comme Holly, elle regrette d’avoir cédé au sentimentalisme de Noël et, par extension, à son ex. Au début de la nouvelle année, ils se sont à nouveau séparés, cette fois en mauvais termes. « C’est une période de l’année très intense sur le plan émotionnel, mais le 4 janvier, il faut revenir à la réalité. »

À l’approche des fêtes, les associations de protection animale aiment à nous rappeler qu’« un chien c’est pour la vie, pas que pour Noël » afin d’éviter que les gens n’en achètent un sur un caprice et ne s’en désintéressent une fois l’effet de nouveauté dissipé. Eh bien, le même raisonnement devrait s’appliquer aux ex.

*Les noms ont été modifiés.

