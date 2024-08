SOPHIE se fend la tête dans son vidéo pour « Faceshopping »

D’abord connue par le milieu électronique avec son EP Nothing More to Say, paru en véritable bombe en 2013, SOPHIE s’est plus récemment fait connaître du grand public avec ses productions sur Big Fish, le plus récent album de Vince Staples. Au début énigmatique, la productrice et chanteuse se révèle de plus en plus, figurant dans les vidéos de ses trois derniers singles.

SOPHIE est largement considérée comme ayant été une des figures de proue du label PC Music, et du style internet-pop plastique qui en a découlé, influençant au passage des producteurs comme Shawn Wasabi. Avec les sons qu’elle module elle-même et qui ressemblent plutôt à des textures, elle a su se créer un son unique, qu’elle a intégré à ses productions pour Charlie XCX et Madonna, entre autres.

La productrice britannique nous livre ce matin un tout nouveau vidéo pour sa chanson Faceshopping. S’inspirant de son amour du CGI et de tout ce qui concerne le plastique et le silicone, le clip met de l’avant une reproduction 3D du visage de SOPHIE, qui se moule, tranche et découpe sur les sons abrasifs et percutants de son single. Mêlant trap, club music et weightless, Faceshopping met en contraste l’identité projetée et l’identité véritable, autant dans le monde physique que celui en ligne.

Aucun album n’a encore été annoncé, mais Faceshopping est le troisième single lancé par SOPHIE depuis le début de l’année, après It’s Okay to Cry et Pony Boy.

Billy Eff est sur internet ici et là.