Souvenirs d’une adolescence insouciante capturés par Lisa Lapierre

Lisa Lapierre n’a que 14 ans quand elle shoote les premières images de la série BLËM à Reims, sa ville d’origine. Subjuguée par le monde des skateurs, mais incapable de monter sur une planche, le meilleur moyen qu’elle ait trouvé pour s’y fondre est derrière l’objectif de son Compact Olympus.

En 2016, elle tombe sur les quelques deux mille photos prises à l’époque, et se lance dans un travail de curation. Ces clichés, ce sont les souvenirs d’adolescence de Lisa. Très bruts, chacun contient quelque chose qu’elle a toujours cherché à retrouver, et sur lequel elle travaille encore aujourd’hui: la spontanéité. « Il n’y a pas de filtre sur la manière dont les photos ont été prises, il n’y en a pas non plus quant à la façon dont les garçons réagissent. »

Quand on est ado, on flâne, innocent et libre. Adolescente, Lisa traque l’intime et capture la pureté des moments passés à traîner avec une bande de skateurs à peine pubères. Onze ans plus tard, l’œil plus aiguisé, elle recrée le passé. « Je regardais certaines photos et je ne comprenais pas pourquoi je les avais prises, puis en les observant de plus près, je savais que c’était à cause de telle égratignure ou telle expression. » Fascinée par la peau et les marques qui s’y incrustent – la régénération, les cicatrices d’acné ou encore les traces laissées par la scarification – elle s’approprie avec talent le moindre détail.

