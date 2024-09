Le punk est mort il y a 35 ans et vit toujours

Brian Maryansky

« Still Screaming » est une exposition photo itinérante organisée par Mark Beemer qui revient sur l’histoire du punk de la fin des années 1980 à aujourd’hui. L’exposition vient de démarrer au Arch Enemy Arts de Philadelphie et arrivera bientôt à Washington, New York, Detroit, Oakland et Seattle. On vous propose de découvrir ci-dessous une sélection de nos photos préférées, précédées d’une note d’intention de Mark Beemer.

À Noël, en 1977, mes parents m’ont offert l’album live The Beatles at the Hollywood Bowl que j’ai vite adoré. Je l’ai écouté à de nombreuses reprises du début à la fin, mémorisant chaque note, chaque moment et chaque photo du coffret. Chaque titre était accompagné d’une image de fans en délire face à ces quatre mecs de Liverpool. J’ai voulu tout savoir sur ces fans : le moment où chacune de ces photos avait été prise, quelle chanson ils écoutaient et pourquoi le photographe les avait choisi eux en particulier. J’ai ensuite su que je voulais moi aussi appartenir à ce monde qui n’existait que grâce à des moments comme ceux-là.

J’ai vu mon premier concert de punk le 9 mai 1986. Les groupes Marginal Man, Government Issue et les Slickee Boys m’ont fait voyager dans un monde où les règles étaient différentes, les attentes plus élevées et où n’importe qui pouvait faire ce qu’il voulait. Je n’en avais jamais assez.

En 1990, j’ai commencé à emporter mon appareil photo partout avec moi pour shooter tout ce qui me passait devant les yeux. À l’époque, les concerts de punk étaient un terrain de jeu parfait pour les jeunes photographes qui voulaient apprendre le job. Faire la mise au point dans une salle plongée dans le noir, changer le film alors que vous vous prenez les mains dans votre sweat, apprendre à éviter un skinhead de 100 kilos qui saute de la scène et apprendre à capter un moment particulier capable de raconter toute l’histoire à lui seul sont des expériences très salutaires.

Durant près de trente ans, j’ai documenté cette scène avec tout un tas de photographes talentueux. Lorsque j’ai imaginé « Still Screaming », je savais que je trouverais d’autres photographes pour rejoindre l’aventure. Il me fallait juste trouver les bons. J’ai choisi ceux qui ont su le mieux transposer l’esprit punk, la scène hardcore de la fin des années 1980, la naissance du emo punk au début des années 1990, l’émergence de groupes punk à l’aube du 21ème siècle et la nouvelle scène qui est apparue depuis. On retrouve tout ça dans l’exposition grâce à ces sept talentueux photographes.

Rendez-vous sur la page Instagram de l'exposition pour en savoir plus.

Henry Rollins

Nathaniel Shannon

Texas is the Reason

Mark Beemer

Shelter

Justin Moulder

Gut Instinct

Mark Beemer

Jejune

Michael Dubin

Ted Leo and Toko Yasuda

Brian Maryansky

Converge

Nathaniel Shannon

Mouthpiece

Mark Beemer

ATDI

Justin Borucki

Judge

Justin Moulder

Skiba Blake

Brian Maryansky

Silent Majority

Justin Borucki

Endpoint

Justin Moulder

The Blood Brothers

Carrie Whitney